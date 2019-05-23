Энергия солнца для отелей и не только. Египет строит крупнейший в мире солнечный парк

Солнца в Египте практически круглый год в избытке, но до недавнего времени освоение этого альтернативного источника не имело большого развития в стране с растущим в геометрической прогрессии населением. Страна пирамид испытывает острую нехватку энергоресурсов и пока производит порядка 90% электроэнергии из загрязняющих экологию и дорогостоящих ископаемых видов топлива. Египетские власти многие годы пытались продвигать проекты в этом направлении, однако их реализация шла медленными темпами, в большинстве случаев ограничиваясь малыми масштабами и незначительными территориями. Сейчас же эта сфера активно развивается, а по всей стране появляются гелиофермы. Крупнейшая из них не только в стране, но и в регионе возводится на юге Египта. Гигантский комплекс солнечных установок, получивший название "Бенбан" (Benban Solar Plant), возводят в настоящее время в самой отдаленной, засушливой и жаркой провинции Асуан на площади почти 40 кв. км.

Описание Высотная Асуанская плотина © EPA-EFE

Реализация проекта началась еще в 2017 году. В марте прошлого года в строй была введена первая генерирующая установка Infinity мощностью 50 МВт. Всего в этом году планируется запустить 32 станции, которые, как предполагается, на начальном этапе будут производить 1600 МВт электроэнергии, а в ближайшем будущем этот показатель доведут до 2000 МВт, что составит порядка 90% от энергии Высотной Асуанской плотины, построенной когда-то советскими специалистами. В настоящее время возобновляемые источники энергии покрывают лишь около 3% потребностей страны. Между тем правительство пару лет назад поставило перед собой амбициозную задачу довести их долю в общем объеме производства к 2022 году до 20%, а к 2035 году — почти до 40%. Выбор места и застройщиков Место для парка было выбрано неслучайно: власти получили заключения американского НАСА, а также нескольких европейских научных институтов, подтвердивших, что в местности, где строится "Бенбан", интенсивность солнечного излучения максимальна для Египта. Более того, по оценкам экспертов, этот район является лучшим местом для солнечных электростанций в мире, уступая лишь чилийской высокогорной пустыне Атакама.

Описание Солнечные панели в пустыне Атакама, Чили © REUTERS/Fabian Andres Cambero

В строительстве гелиоферм были задействованы компании из Германии, Норвегии, Франции, ОАЭ и Саудовской Аравии. Общая стоимость проекта оценивается в $3,5–4 млрд. В нынешних условиях руководство страны не могло себе позволить столь крупные затраты, поэтому для финансирования активно привлекались инвесторы из-за рубежа, в том числе частный сектор. Одним из наиболее заметных шагов, предпринятых правительством в этом направлении, стал одобренный в 2014 году закон для поощрения финансовых вложений в возобновляемые источники энергии. Парк был частично профинансирован Всемирным банком, который инвестировал $653 млн через свою дочернюю организацию — Международную финансовую корпорацию. Ставка не только на солнечную энергию Помимо солнечных станций в ряде уголков Египта реализуются и проекты по использованию энергии ветра. Так, одна из крупнейших ветряных ферм уже функционирует несколько лет в районе Заафарана к юго-востоку от Каира.

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Помимо этого при российском участии претворяется в жизнь и проект по созданию первой в Египте АЭС "Эд-Дабаа" на Средиземном море. Межправительственное соглашение о ее сооружении было заключено еще в 2015 году в Каире. Планируется построить четыре энергоблока мощностью 1200 МВт каждый общей стоимостью $30 млрд. Египетские власти рассчитывают, что подобные предприятия позволят не только уйти от зависимости от загрязняющих экологию и дорогостоящих ископаемых видов топлива, — их возведение в перенаселенной стране обеспечит рабочими местами десятки тысяч египтян и даст ей стабильный источник электроэнергии. Энергия солнца на благо туризма Египет, переживший за последние годы немало потрясений политического, экономического и социального характера, понемногу возвращается в привычное русло стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Восстанавливается и серьезно пострадавший туристический сектор.

Описание Ветряные фермы в районе Заафарана, Египет © REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Привлекавшие миллионы туристов теплым морем и солнцем курорты в последнее время все больше обращаются к использованию солнечной энергии. Продиктовано это не только стремлением сохранить окружающую среду, но и постоянно растущими ценами на электричество, что больно бьет по карманам отельеров, особенно в условиях пока еще восстанавливающего после неурядиц прошлых лет сектора. Так, около месяца назад первая в своем роде солнечная электростанция открылась в популярном среди гостей из-за рубежа курортном городе Шарм-эш-Шейх. Она стала начальным этапом по возведению более крупной интегрированной сети гелиоустановок в этом районе. В настоящее время ее мощность составляет 5 МВт, что позволит снабжать электричеством порядка 2 тыс. домов и сократить выбросы углекислого газа до 3,5 тыс. тонн в год. По завершении проекта, в котором участвует компания Schneider Electric, комплексное солнечное поле будет вырабатывать 40 МВт.

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Еще в прошлом году на фоне ощутимо выросших цен на энергоносители в Египте многие отели активно подхватили идею перехода на солнечную энергию. Сейчас аналогичные проекты, правда в меньших масштабах, осуществляются в небольшом городке Марса-Алям — одном из самых отдаленных от Каира и других городов страны курортов Красного моря. Не отстает от них и столица: в январе в Каире появился первый отель, снабжаемый чистой энергией солнца. Вернее, сам отель существует уже несколько лет, однако зимой он запустил собственную гелиостанцию. Мощность солнечного "завода" составляет 150 кВт. Он разместился на крыше отеля JW Marriott Hotel Cairo, расположенного неподалеку от международного аэропорта. Ферма была создана при технической и финансовой поддержке Программы развития ООН и реализуется в рамках специальной программы Центра промышленной модернизации Египта. Целью последней является поддержка развития накрышных систем по производству солнечной энергии в жилых, коммерческих и промышленных зданиях, а также малого рынка технологий возобновляемой энергии в Египте. Инициаторы проекта рассчитывают, что он поможет стимулировать гостиничный сектор в Египте к созданию подобных станций в рамках усилий государства по расширению использования в нем технологий экологически чистой возобновляемой энергии в соответствии с концепцией "зеленых" отелей и сокращения выбросов парниковых газов. Стоит отметить, что JW Marriott еще в 2014 году первым в стране полностью перешел на использование светодиодных энергосберегающих систем, что позволило гостинице сэкономить около 25% общего потребления электроэнергии. Другие проекты в регионе Как свидетельствуют простые цифры, после выхода на полную мощность солнечный парк в Асуане станет крупнейшим как на Ближнем Востоке и в Африке, так и в мире. Однако уже сегодня у него есть конкуренты, которые наступают "Бенбану" на пятки и вскоре могут не только догнать, но и обогнать его.

Описание Солнечный парк имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае © REUTERS/Stringer