Голосование и наказание. Как французские фермеры громят приемные депутатов-"предателей"

Общественные приемные десяти депутатов Национального собрания Франции, избранных в парламент от президентского движения "Республика на марше", были разгромлены в последние дни сразу в нескольких аграрных регионах страны. "Наc хотят запугать", — заявила официальный представитель правящей партии Орор Берже.
В Перпиньяне, региональной столице департамента Восточные Пиренеи, нападению подверглась приемная депутата Ромена Гро. Этот 45-летний политик, однокурсник по элитной Национальной школе администрации и личный друг президента республики Эмманюэля Макрона, голосовал в нижней палате парламента за ратификацию заключенного между ЕС и Канадой Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA).
Договор был утвержден голосами 266 парламентариев, 229 голосовали против, 74 воздержались. В случае вступления в силу этого соглашения о свободной торговле его участники должны упразднить 98% таможенных тарифов, регулирующих сегодня торговлю сторон. Реакция части избирателей не заставила себя ждать.
Огонь по штабам
"Я работал в эти часы и увидел, как погромщики начали крушить молотками окна в моем офисе, — рассказал журналистам переживший шок парламентарий, которому удалось укрыться от налетчиков в одной из комнат приемной. — Один из них попытался поджечь здание. Они покушались не только на мою жизнь, но и на жизнь моих соседей".
Ромену Гро отнюдь не помогло то, что сам он потомственный аграрий, сын местного винодела. Скорее, этот факт биографии только распалил разгневанных фермеров, почувствовавших себя беззащитными перед ожидаемым натиском аграрной продукции из Канады.
Солидарность с Гро выразил даже его политический противник Луи Альо, парламентарий "Национального объединения", представители которого считают договор, заключенный с Канадой, неприемлемым для французской экономики. Но инцидент в Перпиньяне не единичный случай.
В расположенной в том же департаменте коммуне Тюир, прославившейся во Франции изготовлением аперитивов, разбушевавшиеся фермеры вывернули воз рыбы перед дверями офиса депутата Себастьяна Казнова. "Я готов обсуждать любые вопросы за круглым столом, но эта акция в центре города сулила большие проблемы для общественной безопасности, — заметил депутат. — Ее участники блокировали подъездные пути, в том числе для машин неотложной помощи".
Законодатель, работающий в парламентской комиссии по вопросам экономической политики, поплатился за то, что голосовал за ратификацию соглашения с Канадой. Были атакованы и приемные других депутатов, поддержавших этот договор.
Послание молодых аграриев
"Предатель" — такое лаконичное приветствие участники акции протеста оставили на бетонной конструкции перед офисом законодателя Жан-Батиста Моро в коммуне Гере (департамент Крёз). В пикете участвовали активисты ассоциации "Молодые аграрии" (Jeunes Agriculteurs, JA) и отделения Национальной федерации профсоюзов землепользователей (FNSEА).
Не обещающий ничего хорошего ярлык 42-летний Моро получил несмотря на то, что пытался отстаивать в парламенте интересы фермеров. Парламентарий, возглавлявший в недавнем прошлом крупный аграрный кооператив, голосовал в конце июля за соглашение с Канадой, но ранее в том же месяце он отказался поддержать договор о свободной торговле между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (Europe-Mercosur).
Моро заявил тогда, что нельзя обрекать европейские фермы "на фронтальную конкуренцию с таким сельским хозяйством, которое не уважает ни одну из социальных, налоговых или экологических норм".
Снопы сена и цементные стены
В Жиронде молодые фермеры привезли снопы сена к дверям депутата и практикующего фермера Паскаля Лаверня. В письме законодателю устроители акции не стали скрывать разочарования: "Ты забыл, откуда пришел".
В департаменте Верхняя Сона энергичные аграрии соорудили из целой гаммы строительных материалов, в том числе цемента, двухметровую стену перед входом в офис депутата правящей партии Барбары Бессо-Балло. В департаменте Ло и Гаронна мишенью стали приемные ее коллег из "Республики на марше" Александра Фрески, Оливье Дамзена и Мишеля Лозанна, в департаменте Сона и Луара — бюро еще одного "маршиста" Реми Ребейротта.
"Насильственным актам небольшого меньшинства фермеров не место в нашей демократии, никакая цель не может их оправдать. Напротив, они дискредитируют те идеи, которые призваны защищать", — заявил глава партийной фракции "Республики на марше" в парламенте Жиль Ле Жандр.
Поддержка Николя Юло
"Эти неприемлемые атаки посягают на основы нашей демократии", — заявил министр сельского хозяйства Дидье Гийом. Он предложил участникам протестов направить свою энергию против "агробашинга" (пренебрежительного отношения к фермерам) и "антипарламентаризма".
Его соратник в правительстве министр внутренних дел Кристоф Кастанер уже занялся розыском зачинщиков. "Делается все, чтобы установить трусливых авторов этих недопустимых поступков, — заверил он в Twitter. — За свои деяния им придется отвечать перед правосудием".
Но "Молодые аграрии" отнюдь не одиноки. На их стороне — харизматичный политик, почетный президент Фонда в защиту природы и человека, бывший министр экологического перехода и легендарный телеведущий Николя Юло. В минувшем году из-за разногласий с президентом Макроном и премьером Филиппом он покинул правительство, в состав которого его долго уговаривали войти.
Юло призвал депутатов отвергнуть договоренности. "Имейте смелость сказать нет в соответствии с требованиями французов, — посоветовал он. — Мы не смогли получить необходимые гарантии ни в отношении климатического вето, ни того, что касается запретов костной муки, генетически модифицированных организмов".
Одно соглашение, две скорости
Глава природоохранного фонда рекомендовал депутатам учесть экологические, аграрные и санитарные последствия нового акта. Как считает Юло, соглашение ЕС — Канада сделает нормой регулирование на двух скоростях: "Чтобы разрешить доступ на внутриевропейский рынок канадских продуктов, Европейская комиссия начала поднимать максимальные границы допустимых остатков ряда субстанций".
По его мнению, "Канада развернула настоящее наступление на строгость европейских норм, тогда как Евросоюз не проявляет необходимой воли, чтобы помешать ей использовать не менее 46 запрещенных в Европе веществ". Он напомнил, что текст соглашения "отменяет таможенные тарифы на 98% товаров, которыми обмениваются две зоны".
На правом фланге, в свою очередь, считают соглашение проявлением "либерализма без барьеров". "Мы не хотим приносить в жертву наше сельское хозяйство", — заявил депутат правоцентристской партии "Республиканцы" Пьер-Анри Дюмон.
Экологически сознательные левые, в свою очередь, видят в договоре "хвост кометы из прошлого, наследие отжившего мышления". "Это логика прошлого века, — считает лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.
Коктейль недовольства
Выступления фермеров вспыхнули тогда, когда, казалось, властям удалось справиться с антиналоговыми протестами "желтых жилетов". Появление этого движения осенью минувшего года стало отражением кризиса в отношениях правительства с той частью городского населения, которая считает, что государство не ответило на ее ожидания.
Теперь, после поддержки большинством депутатов правящего движения договора о свободной торговле с Канадой, против которого выступают в сельских районах Франции, градус общественного недоверия рискует вновь повыситься. Нельзя исключать, что предстоящей осенью власти может ждать не менее серьезное и затяжное испытание.
"Деклассирование, заброшенность, одиночество — именно этот коктейль, вспыхнувший в ноябре 2018 года, породил движение "желтых жилетов", — убежден профессор географии парижского университета Сорбонна Лоран Шалар. По его мнению, в аграрных районах Франции нередко чувствуют себя в стороне от больших проектов. "Эти настроения приобретают новую глубину", — полагает он.
Что скажет Сенат?
Властям, предсказывают социологи, предстоит столкнуться со все более заметным пессимизмом французской глубинки. Жители сельской местности и малых городов все чаще предстают в собственных глазах в роли проигравших. Согласно опросу исследовательской службы IPSOS, в сельской местности 47% опрошенных видят будущее в черном цвете.
Настроения "пораженчества" усиливаются, в том числе в результате снижающегося в этих районах предложения социальных услуг. "Ухудшается ситуация на рынке труда, закрываются магазины, кинотеатры, школы, — замечает исследователь "глубинки" Клодиа Сеник. — Исчезает социальная ткань, все явственнее чувство изоляции".
Факторы, которые сплачивали людей и содействовали преодолению разрывов — равенство шансов, образование, — сейчас слабеют. Они менее эффективны, чем раньше. По мнению исследователя Клоэ Морен, главные причины, однако, следует искать вовне.
"Процесс глобализации, финансиализация экономики, технологическая революция, — перечислила их она. — Когда вы живете в большом городе, глобализация кажется вам шансом, но в деревне такого взгляда на эти вещи нет. Общество становится более хрупким".
После завершения летних каникул французского парламента свое мнение о соглашении между ЕС и Канадой вслед за нижней палатой должна высказать верхняя — Сенат. Дата голосования пока не определена, а его исход едва ли предсказуем. Среди сенаторов избранники правящего движения "Республика на марше" находятся в меньшинстве.