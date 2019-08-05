Голосование и наказание. Как французские фермеры громят приемные депутатов-"предателей"

Общественные приемные десяти депутатов Национального собрания Франции, избранных в парламент от президентского движения "Республика на марше", были разгромлены в последние дни сразу в нескольких аграрных регионах страны. "Наc хотят запугать", — заявила официальный представитель правящей партии Орор Берже.

В Перпиньяне, региональной столице департамента Восточные Пиренеи, нападению подверглась приемная депутата Ромена Гро. Этот 45-летний политик, однокурсник по элитной Национальной школе администрации и личный друг президента республики Эмманюэля Макрона, голосовал в нижней палате парламента за ратификацию заключенного между ЕС и Канадой Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA).

Договор был утвержден голосами 266 парламентариев, 229 голосовали против, 74 воздержались. В случае вступления в силу этого соглашения о свободной торговле его участники должны упразднить 98% таможенных тарифов, регулирующих сегодня торговлю сторон. Реакция части избирателей не заставила себя ждать.

Огонь по штабам

"Я работал в эти часы и увидел, как погромщики начали крушить молотками окна в моем офисе, — рассказал журналистам переживший шок парламентарий, которому удалось укрыться от налетчиков в одной из комнат приемной. — Один из них попытался поджечь здание. Они покушались не только на мою жизнь, но и на жизнь моих соседей".

Ромену Гро отнюдь не помогло то, что сам он потомственный аграрий, сын местного винодела. Скорее, этот факт биографии только распалил разгневанных фермеров, почувствовавших себя беззащитными перед ожидаемым натиском аграрной продукции из Канады.

Солидарность с Гро выразил даже его политический противник Луи Альо, парламентарий "Национального объединения", представители которого считают договор, заключенный с Канадой, неприемлемым для французской экономики. Но инцидент в Перпиньяне не единичный случай.

В расположенной в том же департаменте коммуне Тюир, прославившейся во Франции изготовлением аперитивов, разбушевавшиеся фермеры вывернули воз рыбы перед дверями офиса депутата Себастьяна Казнова. "Я готов обсуждать любые вопросы за круглым столом, но эта акция в центре города сулила большие проблемы для общественной безопасности, — заметил депутат. — Ее участники блокировали подъездные пути, в том числе для машин неотложной помощи".

Законодатель, работающий в парламентской комиссии по вопросам экономической политики, поплатился за то, что голосовал за ратификацию соглашения с Канадой. Были атакованы и приемные других депутатов, поддержавших этот договор.

Послание молодых аграриев

"Предатель" — такое лаконичное приветствие участники акции протеста оставили на бетонной конструкции перед офисом законодателя Жан-Батиста Моро в коммуне Гере (департамент Крёз). В пикете участвовали активисты ассоциации "Молодые аграрии" (Jeunes Agriculteurs, JA) и отделения Национальной федерации профсоюзов землепользователей (FNSEА).

Не обещающий ничего хорошего ярлык 42-летний Моро получил несмотря на то, что пытался отстаивать в парламенте интересы фермеров. Парламентарий, возглавлявший в недавнем прошлом крупный аграрный кооператив, голосовал в конце июля за соглашение с Канадой, но ранее в том же месяце он отказался поддержать договор о свободной торговле между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (Europe-Mercosur).