Это всего лишь конец света: фильм Долана "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"

Фильм начинается с того, что одиннадцатилетний Руперт Тернер (Джейкоб Тремблей) сидит со своей мамой (Натали Портман) в кафе и обсуждает, удастся ли ему встретиться со своим кумиром — актером Джоном Ф. Донованом (Кит Харингтон). Но его надеждам не суждено будет сбыться — через несколько минут он узнает, что Донован скончался у себя дома от передозировки снотворным. Оказывается, пять лет назад Руперт написал актеру письмо, тот неожиданно ответил, и в итоге все это время они вели оживленную переписку. Потом мы переносимся в Прагу, где очень важный репортер The New York Times Одри Ньюхаус в исполнении Тэнди Ньютон очень не хочет брать интервью у какого-то молодого актеришки, который опубликовал книгу о своей переписке с когда-то большой звездой Джоном Ф. Донованом. Молодой актеришка, как вы, наверно, уже догадались, и есть повзрослевший Руперт (Бен Шнетцер). Он уговаривает журналистку все-таки с ним поговорить, и мы флешбеками возвращаемся в его детство и в период разгара славы его кумира.

Но пока для этого ему не хватает душевного покоя. Даже его излюбленные сцены поцелуев, окутанные неоном, и бесстыдное использование популярных песен не дают эффекта этакого сладостного guilty pleasure и бьют невпопад. "Сильная" сцена, в которой Кит Харингтон сидит голый в ванной и поет вместе с братом "Hanging by a moment", или воссоединение матери и сына под дождем под "Stand by me", или "Bittersweet symphony" на заключительных титрах вызывают чувство неловкости. Такое же чувство оставляют и последние два фильма канадского режиссера, который как заведенный повторяет свои старые приемы, не привнося в них при этом никаких новых идей.