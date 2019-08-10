"Быть спортивным — это здорово". Павел Колобков о Дне физкультурника

Физкультурник — не просто человек, который систематически занимается спортом, делает нужные упражнения для поддержания хорошей физической формы, или же спортсмен-любитель. В первую очередь это человек, обладающий культурой уважения к своему здоровью, уважения к себе и своим близким. Человек, понимающий, что физкультура является неотъемлемой частью жизни человека и попросту повседневной необходимостью. Быть спортивным — это здорово, и начать никогда не поздно.

Каждую вторую субботу августа мы отмечаем главный спортивный праздник нашей страны — День физкультурника. Массовый спорт — это основа и спорта высших достижений, и спортивного резерва, и здоровья нации, и престижа России, и, наконец, будущего наших детей. Это очень важное направление работы Министерства спорта Российской Федерации.

Просто попробуйте, и вы приятно удивитесь, как изменится качество вашей жизни, ваше отношение к миру. Нужно лишь по-настоящему захотеть, а примеров, я думаю, хватает. И я говорю не только о спорте высших достижений — сегодня мы снова видим людей, которые занимаются спортом во дворах. И что особенно отрадно, среди них немало людей пенсионного возраста.

Темы вовлечения населения в спорт и совершенствования подготовки спортивного резерва вошли в прошлом году в майский указ президента Российской Федерации. Все это должно помочь человеку стать ближе к спорту, к возможности совершенствовать себя, растить здоровыми своих детей.

Федеральный проект "Спорт — норма жизни" вошел в национальный проект "Демография". Массовый спорт и подготовка спортивного резерва — два главных его направления.

Благодаря успехам наших спортсменов на международной арене, а также проведению в России крупных стартов мирового масштаба интерес к спорту, равно как и количество людей, приходящих в спорт, в нашей стране постоянно растет.

Немного цифр. Если сравнивать показатели 2017 и 2018 годов, то число занимающихся спортом в России увеличилось с 36,8% в 2017 году до 39,8% в 2018-м, проще говоря, практически на 2,5 млн человек. Число работающих граждан, занимающихся спортом, — с 25,5 до 28,2%, это более 3,5 млн человек.

В ближайшие годы необходимо не просто сохранить действующую аудиторию массового спорта, а это почти 55 млн россиян, наша цель — привлечь еще 25 млн граждан страны, то есть довести к 2024 году эту цифру до 55%. Достижение этого результата невозможно без должного обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом.