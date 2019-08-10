"Быть спортивным — это здорово". Павел Колобков о Дне физкультурника

Дорогие друзья!
Каждую вторую субботу августа мы отмечаем главный спортивный праздник нашей страны — День физкультурника. Массовый спорт — это основа и спорта высших достижений, и спортивного резерва, и здоровья нации, и престижа России, и, наконец, будущего наших детей. Это очень важное направление работы Министерства спорта Российской Федерации.
Физкультурник — не просто человек, который систематически занимается спортом, делает нужные упражнения для поддержания хорошей физической формы, или же спортсмен-любитель. В первую очередь это человек, обладающий культурой уважения к своему здоровью, уважения к себе и своим близким. Человек, понимающий, что физкультура является неотъемлемой частью жизни человека и попросту повседневной необходимостью. Быть спортивным — это здорово, и начать никогда не поздно.
Просто попробуйте, и вы приятно удивитесь, как изменится качество вашей жизни, ваше отношение к миру. Нужно лишь по-настоящему захотеть, а примеров, я думаю, хватает. И я говорю не только о спорте высших достижений — сегодня мы снова видим людей, которые занимаются спортом во дворах. И что особенно отрадно, среди них немало людей пенсионного возраста.
Темы вовлечения населения в спорт и совершенствования подготовки спортивного резерва вошли в прошлом году в майский указ президента Российской Федерации. Все это должно помочь человеку стать ближе к спорту, к возможности совершенствовать себя, растить здоровыми своих детей.
Федеральный проект "Спорт — норма жизни" вошел в национальный проект "Демография". Массовый спорт и подготовка спортивного резерва — два главных его направления.
Благодаря успехам наших спортсменов на международной арене, а также проведению в России крупных стартов мирового масштаба интерес к спорту, равно как и количество людей, приходящих в спорт, в нашей стране постоянно растет.
Немного цифр. Если сравнивать показатели 2017 и 2018 годов, то число занимающихся спортом в России увеличилось с 36,8% в 2017 году до 39,8% в 2018-м, проще говоря, практически на 2,5 млн человек. Число работающих граждан, занимающихся спортом, — с 25,5 до 28,2%, это более 3,5 млн человек.
В ближайшие годы необходимо не просто сохранить действующую аудиторию массового спорта, а это почти 55 млн россиян, наша цель — привлечь еще 25 млн граждан страны, то есть довести к 2024 году эту цифру до 55%. Достижение этого результата невозможно без должного обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом.
За последний год в России открылось более 6 тыс. новых спортивных сооружений. И мы вправе рассчитывать, что работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры позволит создать для граждан России самые благоприятные условия для занятий физкультурой и спортом.
10 августа я хочу всех вас пригласить на мероприятия, посвященные Дню физкультурника. В преддверии этого праздника начал работу информационно-познавательный интернет-портал федерального проекта "Спорт — норма жизни". Не судите строго — пока это тестовый вариант. Вы можете с его помощью узнать о предстоящих массовых мероприятиях, увидеть новости и познавательную информацию о развитии физкультурно-спортивного движения в стране. В скором будущем у каждого появится возможность зарегистрироваться в личном кабинете, получить видеотренировки с участием известных спортсменов и другой интерактив. Не исключу, что в будущем портал поможет создать клубы по спортивным интересам.
Еще раз поздравляю вас с Всероссийским днем физкультурника. Уверен, если предстоящее празднование главного спортивного праздника страны кого-то вдохновит просто начать день с зарядки, это уже здорово — великое начинается с малого. Не бойтесь быть активнее. Приходите — будет интересно.
С праздником!