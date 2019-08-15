Крах Наполеона: Россия победила не только на полях сражений

Виктор Безотосный — в день 250-летия со дня рождения Наполеона о том, почему же он в итоге потерпел поражение и какова в этом роль России

В начале XIX века главными игроками на европейской арене выступали постреволюционная наполеоновская Франция и "владычица морей" и "мастерская мира" — Англия. В Европе можно было выделить еще три крупных государства, способных влиять на расстановку сил, — это Россия, Австрия и Пруссия. Россия в этой тройке стояла на особом месте, так как, бесспорно, являлась великой европейской державой, обладая огромной территорией, значительными людскими и материальными ресурсами. Она не только приближалась по значимости к Франции и Англии, ее мощь была сопоставима с лидерами. От ее позиции и поведения зависело тогда очень многое, а географически она находилась не в центре Европы и могла выбирать союзников. Россия оставалась единственной крупной континентальной державой, с мнением которой Наполеон вынужден был считаться. "Враг всемирного спокойствия" Наполеоновские войны в литературе довольно часто и вполне справедливо называются эпохой коалиций. Разыгравшийся аппетит гениального и агрессивного полководца и его беспардонная политика "балансирования на грани войны" заставляли монархов опасаться за свои троны, а государства "запуганной" Европы искать пути к объединению сил против Наполеона как "врага всемирного спокойствия".

Описание Реконструкция битвы при Линьи, 2019 год © EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

Была и еще одна причина для объединения усилий. Предпринимательские круги (за исключением разве что контрабандистов) не только в Европе, но и в самой Франции чувствовали ненормальное положение в экономической сфере и желали восстановления стабильных межгосударственных торговых связей и путей сообщений. Вся экономика Европы уже безмерно устала от войны и от деятельности главного генератора бесконечных военных конфликтов — Наполеона. Европейские деловые круги уже желали только одного — чтобы французский император сошел с политической сцены. О том, что во Франции (особенно среди нотаблей) давно зрело недовольство в отношении императора, очень хорошо написал самый авторитетный сегодня французский наполеоновед Жан Тюлар: "Начиная с 1808 года буржуазия мечтала отделаться от своего "спасителя", который перестал ее устраивать, однако не решалась на изменения, способные ущемить ее интересы. Неблагодарность умерялась трусостью. Поражения наполеоновской армии стали наконец для буржуазии тем предлогом, которого она ждала долгих шесть лет. Нотабли были не в состоянии собственными силами свергнуть императора, они нуждались в помощи извне".

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Гибель французской империи была обусловлена многими факторами, но в немалой степени ошибками и политикой самого Наполеона. Окончательное падение построенного им имперского здания произошло не только вследствие военных успехов союзников. Очень важный вывод в свое время сделал британский исследователь Чарльз Исдейл. По его мнению, "империя разрушалась изнутри в той же мере, в какой она терпела поражения извне". Не случайно даже в окружении французского императора уже с 1808 года стали появляться предатели, которые очень чутко, вторым нутром, почувствовали приближающееся крушение наполеоновского корабля и стремились связать свою судьбу с противниками Наполеона. Девальвированный прогресс Против Наполеона в 1814 году выступили депутаты Законодательного собрания, заявив о необходимости немедленного заключения мира с коалицией. И это говорит о многом. Почему реакционные силы поднимали народные массы на борьбу с "неприятелем", а у прогрессивного Наполеона, несмотря на его всем известные энергию и настойчивость в достижении цели, ничего не получилось? Может быть, к этому времени его "прогресс" оказался полностью девальвированным и уже ничего не стоил? В конечном итоге даже во Франции в 1814 году от французского императора отвернулись все, последними оказались его маршалы. Когда он подписал акт отречения, вся Европа, за исключением бонапартистов, вздохнула с облегчением, она давно этого хотела и не жалела бывшего императора.

Описание Наполеон Бонапарт в военной форме, 1814 год. Гравюра с картины Делароша © Hulton Archive/Getty Images

Даже если выносить приговор историческим событиям и лицам с точки зрения борьбы и смены общественно-экономических формаций, то, наверное, стоит говорить в первую очередь о том, что деятельность Наполеона перестала соответствовать интересам буржуазии, поэтому он и потерял власть. К этому времени капитализм уже пустил корни во многих странах Европы, а пока еще политически слабой буржуазии главным образом нужна была стабильность — как раз то, чего не мог дать Наполеон. Россия против наполеоновской деспотии Не всегда "новое" несло положительный заряд, а "старое" — отрицательный. Иногда случалось и наоборот; в борьбе этих сил заряды могли меняться местами. Наглядный пример — сопротивление коалиций наполеоновской агрессии в Европе. Можно согласиться с концепцией Василия Ключевского, который считал, что при Наполеоне Франция, выполняя продиктованную еще революцией освободительную миссию, "превратилась в военную деспотию, которая, уничтожая старые правительства, порабощала и народы. Россия при Павле выступила против революционной Франции во имя безопасности и независимости старых законных правительств; но, встретившись при Александре с новой завоевательной деспотией, провозгласила внутреннюю свободу народов, чтобы спасти внешнюю независимость их правительств".

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Прежде чем французский полководец стал терпеть поражения на полях сражений, коалиция победила его в идеологической сфере. В этом, несомненно, прослеживается ведущая роль русской дипломатии и имеется значимая заслуга российского императора. Не случайно достаточно беспристрастный историк, каким являлся Александр Пресняков, анализируя в целом общественные настроения в Европе, констатировал, что они — "главный союзник Александра в освободительной борьбе против Наполеона и французов; их сила увлечет правительство, сплотит коалицию, даст Александру почву для широкой общественной роли". Сила русского оружия Помимо русской дипломатии решающую роль в противостоянии европейских государств наполеоновской агрессии на этом историческом отрезке играла российская императорская армия. Русские войска в кампаниях 1805 и 1807 годов после катастрофических поражений австрийцев и пруссаков могли долгое время оказывать упорное сопротивление французам.

Описание Реконструкция сражения на Березине, 2018 год © EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH