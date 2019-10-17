Ось Вашингтон — Рим: чем грозит России сближение Италии с США

В среду в Вашингтоне с почетом принимали президента Италии Серджо Маттареллу. Совместная с главой Белого дома Дональдом Трампом пресс-конференция стала возможностью для последнего сделать ряд резких и, как часто бывает, ставящих в тупик заявлений, в основном по Турции в связи с развитием событий в Сирии, а также о своем, наболевшем, — надвигающемся обсуждении вопроса об импичменте. Тем не менее нашлось место для дежурных хвалебных фраз и в адрес высокого гостя. "Наши отношения с Италией превосходны, никогда еще они не были такими хорошими", — сказал Трамп.

Описание Президент США Дональд Трамп и президент Италии Серджо Маттарелла © EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

От Колумба до Конте По идее, следуя логике дипломатического политеса и политического протокола, теперь не хватает только визита самого Трампа в Италию. Недавно в стране побывал глава дипломатии его администрации — Майк Помпео, который дал понять, что Вашингтон взял Рим в крепкие объятия. Трамп, который проявляет интерес к внешнему миру постольку-поскольку, к Италии, как кажется, испытывает достаточно нежные чувства. Особые отношения у него, по его собственному признанию, сложились с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Они познакомились на саммите "семерки" в 2018 году, буквально через несколько дней после вступления итальянца в должность. Причем Конте был первым и единственным лидером, который сразу высказался в унисон с Трампом по поводу возвращения к формату "восьмерки" за счет приглашения за стол переговоров России. Потом Конте достаточно быстро поехал в Вашингтон (30 июля 2018 года). Очевидно, что необходимо было представить тех, кто пришел к власти в Италии, — считавшиеся антисистемными партии "Движение "5 звезд" и "Лига", которые сместили привычных "традиционных" политиков. Сам Конте — независимый политик, но близок к "Движению". Оно предложило его кандидатуру на пост главы правительства и в прошлом, и в этом году. Одним словом, "химия", которая, как показывает практика, необходима и в отношениях политиков, сложилась. Причем настолько, что очередной хвалебный отзыв Трампа о Конте в "нужный момент", когда решался вопрос о сохранении его во главе новой правительственной коалиции, вызвал немало подозрений. "Глубокоуважаемый премьер-министр Джузеппе Конте мощно представил Италию на G7, — написал американский президент в Twitter. — Он очень любит свою страну и поддерживает хорошее сотрудничество с США. Очень талантливый человек, надеюсь, он останется премьером". Многие расценили это высказывание как свидетельство того, что "старшие товарищи" одобрили кандидатуру Конте. На встрече с Маттареллой Трамп признался, что ему не претит идея, что итальянец Христофор Колумб "открыл Америку". "Для меня День Колумба (праздник в честь годовщины прибытия мореплавателя в Америку, который отмечается 14 октября и вызывает протесты со стороны тех, кто обвиняет появившихся в Новом Свете европейцев в геноциде коренного населения — прим. ТАСС) останется навсегда, даже если кому-то это не нравится. Многим Христофор Колумб не по душе, а мне — очень даже нравится", — с характерной непосредственностью сказал Трамп перед Маттареллой. Изменение курса Именно Конте стал для международного сообщества (и главного североатлантического партнера) гарантом, что Италия "не слетит с катушек". "Движение "5 звезд" взращивало свою популярность на лозунгах свойственного итальянцам антиамериканизма и призывах пересмотреть участие страны в НАТО. Хотя чем ближе "пятизвездные" подходили к власти, тем более компромиссными становились их заявления в отношении США. Но один пункт оставался неизменным — отказ от покупки бомбардировщиков-истребителей F-35. "Движение" за счет отказа от дорогостоящего приобретения — обязательства, которое на себя взяли предшествовавшие правительства, — намеревалось сэкономить средства бюджета и перенаправить их на более насущные нужды. Со сменой правительства после развала в конце августа альянса "Движения" и "Лиги", хоть и при сохранении "пятизвездных" в новой правящей коалиции (теперь с Демократической партией), сразу прозвучало заявление, что программа закупок и обслуживания F-35 сохраняется. А Трамп торжественно объявил после встречи с Маттареллой, что Италия закупила 90 "новейших F-35". Примечательно, что еще накануне визита итальянского коллеги американский президент всем дал ясно понять, указав, что Италия — "ключевой партнер по программе F-35".

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Кроме того, США, в лице Помпео, решили за Италию, что Риму нужно лишить лицензии иранскую авиакомпанию Mahan Air, которая с 2011 года находится в санкционных списках США под предлогом того, что она доставляет иранские подразделения и вооружение в Сирию. "Все начали понимать, что Иран представляет угрозу, которой нужно противостоять вместе. Мы всегда считали, что Иран поддерживает террористов. В последние месяцы были атакованы европейские корабли, совершено нападение на Саудовскую Аравию, Иран — агрессор, и США и Италия должны придерживаться общего фронта", — сказал Помпео во время своего визита на пресс-конференции в Риме. А ведь по целому ряду внешнеполитических вопросов Италия придерживалась позиций, не совсем соответствующих американским. Это и тот же Иран, с которым Рим считает необходимым поддерживать диалог, и Венесуэла, где Италия не последовала примеру США и не признала временным президентом Хуана Гуайдо (хотя не признает Рим и переизбрания Николаса Мадуро). Есть еще Китай, которым США пытаются запугивать Европу, а Италия стремится наращивать сотрудничество с Пекином, и, наконец, — Россия. "Итальянский след" в Russiagate Есть общие исторически устоявшиеся рельсы, которые сейчас принято называть "двойными". Италия всегда была верным партнером США и большим другом России (а еще раньше — СССР, с которым дружила Коммунистическая партия, одна из самых сильных в странах Западной Европы). С приходом к власти неформальных "Движения" и "Лиги" (последняя никогда не скрывала своих теплых чувств к России), на фоне решительных заявлений об отмене бесполезных и контрпродуктивных антироссийских санкций как будто появилась надежда на отказ от них. И показалось, что Италию, и так традиционно дружественную, действительно качнуло от строгой североатлантической вертикали больше в сторону России. Однако сами итальянцы признают, что слишком уязвимы, чтобы идти напролом, не оборачиваясь на "старших товарищей". Экономическая ситуация точно не позволяет говорить с позиций диктующего условия, а политическая нестабильность при перманентной угрозе правительственного кризиса не способствует укреплению авторитета. Линию американской администрации в отношении РФ расшифровать непросто, и тут не самым опытным новым итальянским политикам ориентироваться, наверное, сложно. Но, как бы то ни было, СМИ усмотрели "итальянский след" в громком расследовании приписываемого России вмешательства в американские выборы. По данным американских СМИ, которые широко цитировались в Италии, министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр дважды побывал в Риме, в августе и сентябре, якобы с целью сбора (по поручению президента Дональда Трампа) информации о фигуранте расследования — профессоре Лондонской академии дипломатии Джозефе Мифсуде, который преподавал также в римском Link University и исчез почти два года назад.

Мифсуд, который уже давно попал в поле зрения спецслужб, якобы стал посредником в передаче компромата на участницу президентской гонки Хиллари Клинтон от российской стороны. По предположению СМИ, президент США Дональд Трамп пытается найти доказательство, что подозрения о его связях с Россией, на основании которых специальный прокурор Роберт Мюллер вел расследование, были сфабрикованы. Итальянское руководство и лично Конте вся эта история ставит в затруднительное положение. В правительственном дворце Киджи подтвердили, что Уильям Барр приезжал в Рим для встреч с руководством спецслужб Италии и Конте был поставлен в известность. Премьер сразу выразил готовность прояснить все детали в профильном парламентском комитете по безопасности. Но СМИ, особенно в США, не унимаются, пытаясь раздуть, как все связанное с Russiagate, и этот сюжет. И это при том, что в Италии есть собственная отдельная история о Russiagate, связанная с лидером партии "Лига", бывшим вице-премьером и экс-главой МВД Маттео Сальвини. Подозрения, основанные главным образом опять же на публикациях СМИ, сводятся к тому, что "Лига" перед выборами в Европарламент могла получить, а скорее — обращаться за финансовой поддержкой к РФ. Политика "баш на баш" Итальянцы, как все южные народы, не лишенные хитрости, всегда отличались мастерством менял — еще со времен Древнего Рима. В своей внешней политике Италия тоже прибегает к тактике обмена, стараясь отделаться малой кровью. Пообещали прикрыть рейсы в Милан и Рим иранской авиакомпании (в итальянскую столицу они были открыты лишь в июле), которой свои аэропорты уже закрыла Франция, — сделали приятное США и выторговали себе освобождение от введенных Вашингтоном пошлин на ряд продуктов продовольственного экспорта (масло, вино). Справедливости ради надо сказать, что Италия не участвовала в программе субсидирования корпорации Airbus, за что европейские страны осудила ВТО и ввела свои пошлины на товары из Европы Америка.

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