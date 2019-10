Ось Вашингтон — Рим: чем грозит России сближение Италии с США

Да и нынешней Италии в целом близка политика национализма Трампа — "сначала мы". И Конте, а уж тем более его бывший зам и экс-глава МВД Сальвини оправдывают многие решения Трампа, пытаясь находить им рациональное объяснение, нарочито не перечат, как многие другие лидеры в ЕС, которые с трудом скрывают свое раздражение, вызываемое нынешним хозяином Белого дома. Вопрос только, каких еще поблажек за лояльность получит Рим, например, в отношении России. До какой степени будет позволено продолжать дружить, при том что идет утрата политической самостоятельности. Очевидно, что нерушимой останется взаимная симпатия российского и итальянских народов, которая лежит в основе вековых дружелюбных отношений, сохранявшихся и во времена "железного занавеса", и в период нынешней войны фейковых новостей.

Last but not least. В неаполитанской тюрьме томится менеджер по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов, арестованный в Италии по запросу США, которые обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Суд уже отказал в изменении меры пресечения, решение было обнародовано на следующий день после визита Помпео в Рим. Совпадение… Впереди предстоит тяжба об экстрадиции. Минюст Италии в курсе дела, но отказывается его комментировать. В России на самом высоком уровне оно охарактеризовано как следствие "нечестной конкуренции".