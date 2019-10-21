Нетаньяху — 70: мастера политического выживания ждут новые испытания

Описание Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Сергей Бобылев/ТАСС

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху 21 октября исполняется 70 лет. У него осталось три дня на формирование правительственной коалиции и месяц до решения генпрокурора о предъявлении ему обвинений по трем делам о злоупотреблениях. Для Нетаньяху — мастера политического выживания и рекордсмена-долгожителя израильской властной арены — борьба опять только начинается. Родившийся в 1949 году в Тель-Авиве Нетаньяху — первый глава правительства страны, появившийся на свет после провозглашения независимости еврейского государства 14 мая 1948 года. При этом еще 20 июля 2019 года он превзошел рекорд отца-основателя Израиля Давида Бен-Гуриона по продолжительности нахождения в премьерском кресле. Нетаньяху является премьером бессменно с 31 марта 2009 года. До этого он возглавлял правительство страны с 1996 по 1999 год. Всего по состоянию на 21 октября он занимает должность премьер-министра еврейского государства 4972 дня, или более 13,5 года. Чудеса выживания За время своей карьеры Нетаньяху не раз демонстрировал чудеса политического выживания. Так, в 2009 году возглавляемая им партия "Ликуд" получила на выборах меньше мест в парламенте, чем партия "Кадима" во главе с Ципи Ливни. Но конкурент премьера тогда не смогла договориться о формировании правительственной коалиции, в результате чего право сформировать кабинет являвшийся тогда президентом еврейского государства Шимон Перес передал Нетаньяху, который с этой задачей справился. Так начался нынешний период в политической истории Израиля, который уже 11 год живет под бессменным руководством Нетаньяху. Но 2019 год уже стал, пожалуй, самым турбулентным периодом в электоральной истории Израиля. В этом году израильтяне уже дважды ходили на парламентские выборы: 9 апреля и 17 сентября. По итогам голосования в апреле Нетаньяху не смог сформировать коалицию в отведенный законом срок 28 дней и запрошенные им у президента Реувена Ривлина дополнительные 14 дней, после чего представитель партии премьера инициировал и провел через Кнессет закон о самороспуске и проведении первых в истории еврейского государства повторных парламентских выборов, которые и состоялись 17 сентября.

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Пожалуй, неприятным сюрпризом для Нетаньяху стало то, что его партия "Ликуд" на повторных выборах уступила два места ближайшему конкуренту — центристскому блоку "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим начальником генерального штаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем. Тем не менее по итогам консультаций с лидерами прошедших в Кнессет 22-го созыва партий президент страны поручил именно Нетаньяху сформировать правительство, так как за него высказались в общей сложности 55 депутатов однопалатного парламента, а за Ганца — лишь 44. 28 дней, отведенные премьеру на формирование правительственной коалиции, истекают вечером 23 октября, и пока Нетаньяху не удается добиться необходимого для формирования устойчивой коалиции большинства — 61 из 120 депутатов Кнессета. По закону, если он так и не сможет сформировать кабинет, в среду вечером премьер обязан проинформировать об этом президента Ривлина, который тогда должен будет принять решение, предоставлять ли Нетаньяху дополнительные 14 дней на решение этой задачи. Но, как отмечает газета Times of Israel, Ривлин, скорее всего, предпочтет перепоручить эту задачу другому депутату Кнессета, и им, вероятно, станет Бени Ганц, несмотря на то, что его шансы на формирование правительственной коалиции считаются даже меньшими, чем у Нетаньяху. Если и Ганцу не удастся сформировать кабинет за 28 дней, то по закону начнется трехнедельный период, когда любой из 120 депутатов Кнессета будет иметь право сформировать коалицию, для чего ему придется предоставить президенту подписи 61 депутата, которые готовы поддержать такое правительство. Иначе Израиль будет вынужден идти на вторые подряд повторные выборы, которые станут уже третьими за 12 месяцев. Либерман вновь упирается Пока же Нетаньяху имеет в запасе поддержку блока правых и религиозных партий из 55 депутатов, которые высказались за него уже на второй день после выборов 17 сентября. Это 32 парламентария от партии "Ликуд", девять — от ультраортодоксальной ШАС, семь — от религиозной партии "Объединенный иудаизм Торы" и еще семь — от блока правых партий "Ямина". Уже вторые выборы подряд поддерживать премьера отказывается лидер партии русскоязычных израильтян "Наш дом — Израиль" и бывший министр обороны страны Авигдор Либерман. Сейчас, как и после выборов 9 апреля, вхождение его партии в коалицию Нетаньяху обеспечило бы Израилю формирование устойчивого кабинета, контролирующего более половины мест в парламенте, но бывший глава оборонного ведомства отказывается идти в правительство с представителями ультраортодоксальных партий.

Еще одной возможностью продления премьерской карьеры для Нетаньяху может стать формирование правительства единства вместе с "Кахоль-Лаван". Но судя по всему, лидеру центристов Ганцу самому не терпится попробовать создать правительство, особенно учитывая, что Нетаньяху лишил его такой возможности по итогам выборов 9 апреля, проведя закон о самороспуске Кнессета 21-го созыва в самом конце мая. Уже после повторных выборов представители партий "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" встречались несколько раз для обсуждения перспектив формирования правительства единства, но каждый раз переговоры завершались безрезультатно. В частности, центристы настаивали на том, что хотят говорить только с партией "Ликуд", но представители Нетаньяху каждый раз заявляли о том, что ведут переговоры от имени всего блока из 55 депутатов, включая ультраортодоксальные партии. Обвинения в обмане общественного доверия Кроме политической турбулентности Нетаньяху приходится в момент своего 70-летия проходить еще и сложные юридические пороги. Так, в начале октября состоялась серия досудебных слушаний сразу по трем делам о коррупции и злоупотреблениях, фигурантом которых является премьер. Нетаньяху обвиняется в коррупции и обмане общественного доверия. В рамках одного из дел следователи настаивают, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" поблажки взамен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом "Уалла!". По двум другим делам премьера обвиняют в обмане общественного доверия, в частности из-за неправильного оформления подарков от двух предпринимателей.

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