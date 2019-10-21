Нетаньяху — 70: мастера политического выживания ждут новые испытания

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху 21 октября исполняется 70 лет. У него осталось три дня на формирование правительственной коалиции и месяц до решения генпрокурора о предъявлении ему обвинений по трем делам о злоупотреблениях. Для Нетаньяху — мастера политического выживания и рекордсмена-долгожителя израильской властной арены — борьба опять только начинается.
Родившийся в 1949 году в Тель-Авиве Нетаньяху — первый глава правительства страны, появившийся на свет после провозглашения независимости еврейского государства 14 мая 1948 года. При этом еще 20 июля 2019 года он превзошел рекорд отца-основателя Израиля Давида Бен-Гуриона по продолжительности нахождения в премьерском кресле. Нетаньяху является премьером бессменно с 31 марта 2009 года. До этого он возглавлял правительство страны с 1996 по 1999 год. Всего по состоянию на 21 октября он занимает должность премьер-министра еврейского государства 4972 дня, или более 13,5 года.
Чудеса выживания
За время своей карьеры Нетаньяху не раз демонстрировал чудеса политического выживания. Так, в 2009 году возглавляемая им партия "Ликуд" получила на выборах меньше мест в парламенте, чем партия "Кадима" во главе с Ципи Ливни. Но конкурент премьера тогда не смогла договориться о формировании правительственной коалиции, в результате чего право сформировать кабинет являвшийся тогда президентом еврейского государства Шимон Перес передал Нетаньяху, который с этой задачей справился. Так начался нынешний период в политической истории Израиля, который уже 11 год живет под бессменным руководством Нетаньяху.
Но 2019 год уже стал, пожалуй, самым турбулентным периодом в электоральной истории Израиля. В этом году израильтяне уже дважды ходили на парламентские выборы: 9 апреля и 17 сентября. По итогам голосования в апреле Нетаньяху не смог сформировать коалицию в отведенный законом срок 28 дней и запрошенные им у президента Реувена Ривлина дополнительные 14 дней, после чего представитель партии премьера инициировал и провел через Кнессет закон о самороспуске и проведении первых в истории еврейского государства повторных парламентских выборов, которые и состоялись 17 сентября.
Пожалуй, неприятным сюрпризом для Нетаньяху стало то, что его партия "Ликуд" на повторных выборах уступила два места ближайшему конкуренту — центристскому блоку "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим начальником генерального штаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем. Тем не менее по итогам консультаций с лидерами прошедших в Кнессет 22-го созыва партий президент страны поручил именно Нетаньяху сформировать правительство, так как за него высказались в общей сложности 55 депутатов однопалатного парламента, а за Ганца — лишь 44.
28 дней, отведенные премьеру на формирование правительственной коалиции, истекают вечером 23 октября, и пока Нетаньяху не удается добиться необходимого для формирования устойчивой коалиции большинства — 61 из 120 депутатов Кнессета. По закону, если он так и не сможет сформировать кабинет, в среду вечером премьер обязан проинформировать об этом президента Ривлина, который тогда должен будет принять решение, предоставлять ли Нетаньяху дополнительные 14 дней на решение этой задачи. Но, как отмечает газета Times of Israel, Ривлин, скорее всего, предпочтет перепоручить эту задачу другому депутату Кнессета, и им, вероятно, станет Бени Ганц, несмотря на то, что его шансы на формирование правительственной коалиции считаются даже меньшими, чем у Нетаньяху.
Если и Ганцу не удастся сформировать кабинет за 28 дней, то по закону начнется трехнедельный период, когда любой из 120 депутатов Кнессета будет иметь право сформировать коалицию, для чего ему придется предоставить президенту подписи 61 депутата, которые готовы поддержать такое правительство. Иначе Израиль будет вынужден идти на вторые подряд повторные выборы, которые станут уже третьими за 12 месяцев.
Либерман вновь упирается
Пока же Нетаньяху имеет в запасе поддержку блока правых и религиозных партий из 55 депутатов, которые высказались за него уже на второй день после выборов 17 сентября. Это 32 парламентария от партии "Ликуд", девять — от ультраортодоксальной ШАС, семь — от религиозной партии "Объединенный иудаизм Торы" и еще семь — от блока правых партий "Ямина". Уже вторые выборы подряд поддерживать премьера отказывается лидер партии русскоязычных израильтян "Наш дом — Израиль" и бывший министр обороны страны Авигдор Либерман.
Сейчас, как и после выборов 9 апреля, вхождение его партии в коалицию Нетаньяху обеспечило бы Израилю формирование устойчивого кабинета, контролирующего более половины мест в парламенте, но бывший глава оборонного ведомства отказывается идти в правительство с представителями ультраортодоксальных партий.
Еще одной возможностью продления премьерской карьеры для Нетаньяху может стать формирование правительства единства вместе с "Кахоль-Лаван". Но судя по всему, лидеру центристов Ганцу самому не терпится попробовать создать правительство, особенно учитывая, что Нетаньяху лишил его такой возможности по итогам выборов 9 апреля, проведя закон о самороспуске Кнессета 21-го созыва в самом конце мая.
Уже после повторных выборов представители партий "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" встречались несколько раз для обсуждения перспектив формирования правительства единства, но каждый раз переговоры завершались безрезультатно.
В частности, центристы настаивали на том, что хотят говорить только с партией "Ликуд", но представители Нетаньяху каждый раз заявляли о том, что ведут переговоры от имени всего блока из 55 депутатов, включая ультраортодоксальные партии.
Обвинения в обмане общественного доверия
Кроме политической турбулентности Нетаньяху приходится в момент своего 70-летия проходить еще и сложные юридические пороги. Так, в начале октября состоялась серия досудебных слушаний сразу по трем делам о коррупции и злоупотреблениях, фигурантом которых является премьер. Нетаньяху обвиняется в коррупции и обмане общественного доверия. В рамках одного из дел следователи настаивают, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" поблажки взамен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом "Уалла!". По двум другим делам премьера обвиняют в обмане общественного доверия, в частности из-за неправильного оформления подарков от двух предпринимателей.
Сам Нетаньяху, которого полиция в 2017–2018 годах допрашивала 12 раз в рамках расследования этих дел, отрицает все выдвигаемые против него обвинения. Но в феврале 2019-го генпрокурор страны Авихай Мандельблит заявил о намерении принять рекомендации полиции и выдвинуть обвинения против него. По закону, перед этим должны проводиться обязательные предварительные досудебные слушания, где адвокатам главы правительства предоставляется возможность переубедить генпрокурора. Они состоялись в начале октября. Как ожидается, Мандельблит сообщит о своем решении уже в ноябре 2019 года.
Так что у Нетаньяху в день его 70-летия есть немало причин для беспокойства. Тем не менее ранее он неоднократно демонстрировал чудеса политического выживания, и очевидно, это хорошо понимают и его оппоненты. Так, Ганц и Либерман 20 октября обвинили премьера в том, что он уже начал новую предвыборную кампанию.
Поводом для этого стало то, что Нетаньяху опубликовал в Twitter ранее в тот же день ролик под заголовком "Секретный план Ганца и Либермана", в котором обвинил оппонентов в намерении создать правительство меньшинства при поддержке блока арабских партий в Кнессете. Ганц также в Twitter в ответ напомнил Нетаньяху, что предвыборная кампания завершилась 17 сентября, а Либерман написал, что премьер уже "затеял третью предвыборную кампанию", что доказывает, что он "нацелен на новые выборы".
21 октября израильтяне отмечают сразу два религиозных праздника — Шмини Ацерет (Восьмой день — праздничное собрание) и Симхат Тора (Радость Торы). Правительственные учреждения закрыты, так как традицией в этот день запрещена любая работа. Но вот следующие два дня, которые остаются у Нетаньяху из его 28-дневного срока на формирование кабинета, а также несколько недель вслед за этим обещают быть решающими. В день 70-летия политическая борьба для Нетаньяху, похоже, опять только начинается.