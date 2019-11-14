У Минска своя повестка: почему визит Лукашенко в Вену не стоит считать сенсацией

Стоило президенту Белоруссии Александру Лукашенко совершить первый после трехлетнего перерыва визит в страну Евросоюза, как политологи и аналитики принялись выдвигать гипотезы и строить предположения о том, что за этой поездкой может стоять. Одни увидели в коротком венском вояже признак начинающегося разворота Минска в сторону Запада, другие — адресованный Москве сигнал о том, что ей стоит более внимательно прислушиваться к пожеланиям традиционного союзника. На самом деле истина лежит, как обычно, где-то посередине. И заключается в том, что у Белоруссии, как у всякого суверенного государства, просто-напросто имеется своя собственная внешнеполитическая и внешнеэкономическая повестка дня, которую она реализует так и тогда, как и когда считает нужным.
Почему Австрия?
Еще на рубеже 2000-х годов ЕС ввел против Лукашенко и большой группы белорусских чиновников персональные санкции, которые в том числе закрывали им возможность совершать поездки в Европу. Причиной для такого решения послужили обвинения в нарушениях прав человека и демократических процедур, а также нежелание Минска отказываться от смертной казни.
В начале 2016 года санкции были сняты, и уже через три месяца белорусский лидер предпринял первое турне в Евросоюз, посетив Италию и Ватикан. Обозреватели тогда заговорили о неизбежном потеплении и сближении Минска с Европой, однако прошло три с лишним года, прежде чем Лукашенко вновь нанес визит в страну Евросоюза, которой оказалась Австрия. На самом деле приглашения посетить разные европейские столицы ему поступали, но надо помнить, что белорусский лидер — человек с характером, желающий общаться с партнерами на равных и не желающий выслушивать поучения. Скорее всего, именно по этой причине Лукашенко не поехал, например, в Брюссель на юбилейный саммит "Восточного партнерства", в рамках которого государства Евросоюза выступают в роли строгих наставников и придирчивых спонсоров, а страны постсоветского пространства — в качестве учеников и просителей. И в Латвию так пока и не собрался, хотя его туда неоднократно звали.
Другое дело — Австрия: настоящая "старая Европа", к тому же страна нейтральная, не входящая в НАТО. Вдобавок традиционно придерживающаяся курса на выстраивание нормальных отношений с Россией, Москвой, которая — даже при всех спорах и разногласиях — была и остается главным союзником и партнером Минска.
Боятся интеграции
Собственно говоря, ни для кого не является секретом, что шаги, которые в последнее время предпринимает Запад для налаживания отношений с Минском, вызваны прежде всего опасениями по поводу слишком тесных связей Белоруссии с Россией, которая для белорусов, по признанию Лукашенко, "больше, чем страна, — это идеология". И наибольшие опасения, по свидетельству газеты The Wall Street Journal, вызывают перспективы укрепления Союзного государства России и Белоруссии, которое способно привести к "изменению баланса сил в Европе". Как отметил в интервью изданию бывший помощник министра обороны США Александр Вершбоу, занимавший в 2012–2016 годах пост заместителя генсека НАТО, на Западе "никто не питает иллюзий" насчет того, что Белоруссия последует примеру Украины и Грузии. Но если власти Белоруссии "хоть как-то затруднят расчеты России и если они действительно окажут материальную и политическую поддержку украинскому суверенитету, это будет отнюдь не мелким вопросом", заявил Вершбоу.
А министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью той же газете довольно цинично заметил, что Белоруссии, конечно, нужны реформы, но с ними можно и подождать, поскольку следует заняться "более серьезными вопросами" — "поддержкой суверенитета" Белоруссии в интересах сдерживания России.
Впрочем, по мнению польского еженедельника "Солидарность" (Tygodnik Solidarnosc), все эти усилия, предпринимаемые Западом, едва ли дадут результат: "Белоруссия продолжит интегрироваться с Россией, поскольку Европа не очень стремится и, собственно, не может предложить ей какую-либо альтернативу".
Украина — негативный пример
Разумеется, в Минске тоже прекрасно понимают, что рассчитывать на благосклонность со стороны Запада смогут лишь в случае коренного пересмотра внешнеполитической линии, да и то — пример той же Украины показывает, насколько дорого может обернуться такая благосклонность. "Должен честно сказать, что ситуация в Украине является для нас негативным примером", — сказал на днях в интервью немецкой газете "Зюддойче цайтунг" глава МИД Белоруссии Владимир Макей. По его словам, в Минске понимают стремление Украины быть ближе к Европе, но "не хотят действовать по их логике".
"Мы не хотим повторять ошибки Украины и желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС", — подчеркнул министр, добавив, что в ситуации, которая сложилась в соседней стране, "есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину". О вреде чрезмерной спешки при принятии принципиальных решений говорил и сам Лукашенко, когда во время его визита в Вену речь зашла о возможности отмены смертной казни в Белоруссии. Он напомнил, что в свое время вопрос о сохранении этого вида наказания был решен на всенародном референдуме и, согласно конституции, только по итогам референдума может быть пересмотрен. По его словам, белорусские власти разработали план обсуждения в обществе вопроса о смертной казни и последовательно двигаются в этом направлении. "Спешка здесь может навредить", — подчеркнул он, добавив, что Белоруссия "потерпит", если ее из-за нежелания отменять смертную казнь не примут в Совет Европы.
Диверсифицировать отношения
Визит белорусского лидера в Австрию стал новым подтверждением того, что Минск, по-прежнему рассматривая Россию в качестве своего главного и основного союзника и партнера, в то же время намерен выстраивать более разносторонние отношения с зарубежными государствами, поскольку осознает уязвимость чересчур тесной привязки к одному-единственному соратнику.
Как заметил министр иностранных дел Белоруссии в интервью "Зюддойче цайтунг", Минск "в последний раз во время крупного мирового финансового кризиса узнал на собственном опыте, что зависимость от одной страны является пагубной для экономики".
Кроме того, руководству Белоруссии приходится учитывать, что страна "находится на линии разрыва между двумя крупными геополитическими игроками" — Россией и Евросоюзом. "И конфронтация, в которой они оба находятся, влияет на нас и наших соседей. Это относится в первую очередь к санкциям и ответным санкциям между Россией и странами Запада, от которых мы как открытая, экспортоориентированная страна очень страдаем", — отметил Макей.
Отсюда, объяснил он, и идет стремление Минска "поддерживать сбалансированные отношения со всеми".
В Москве к этому стремлению и шагам Минска по налаживанию отношений с другими государствами, в том числе входящими в Евросоюз, относятся с полным пониманием. Как напомнил в этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Белоруссия — это "суверенное государство, совершенно нормально, что оно осуществляет контакты с другими странами".