У Минска своя повестка: почему визит Лукашенко в Вену не стоит считать сенсацией

Андрей Низамутдинов — о том, как Белоруссия выстраивает отношения с ЕС и как к этому относятся в Москве

Стоило президенту Белоруссии Александру Лукашенко совершить первый после трехлетнего перерыва визит в страну Евросоюза, как политологи и аналитики принялись выдвигать гипотезы и строить предположения о том, что за этой поездкой может стоять. Одни увидели в коротком венском вояже признак начинающегося разворота Минска в сторону Запада, другие — адресованный Москве сигнал о том, что ей стоит более внимательно прислушиваться к пожеланиям традиционного союзника. На самом деле истина лежит, как обычно, где-то посередине. И заключается в том, что у Белоруссии, как у всякого суверенного государства, просто-напросто имеется своя собственная внешнеполитическая и внешнеэкономическая повестка дня, которую она реализует так и тогда, как и когда считает нужным. Почему Австрия? Еще на рубеже 2000-х годов ЕС ввел против Лукашенко и большой группы белорусских чиновников персональные санкции, которые в том числе закрывали им возможность совершать поездки в Европу. Причиной для такого решения послужили обвинения в нарушениях прав человека и демократических процедур, а также нежелание Минска отказываться от смертной казни.

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В начале 2016 года санкции были сняты, и уже через три месяца белорусский лидер предпринял первое турне в Евросоюз, посетив Италию и Ватикан. Обозреватели тогда заговорили о неизбежном потеплении и сближении Минска с Европой, однако прошло три с лишним года, прежде чем Лукашенко вновь нанес визит в страну Евросоюза, которой оказалась Австрия. На самом деле приглашения посетить разные европейские столицы ему поступали, но надо помнить, что белорусский лидер — человек с характером, желающий общаться с партнерами на равных и не желающий выслушивать поучения. Скорее всего, именно по этой причине Лукашенко не поехал, например, в Брюссель на юбилейный саммит "Восточного партнерства", в рамках которого государства Евросоюза выступают в роли строгих наставников и придирчивых спонсоров, а страны постсоветского пространства — в качестве учеников и просителей. И в Латвию так пока и не собрался, хотя его туда неоднократно звали. Другое дело — Австрия: настоящая "старая Европа", к тому же страна нейтральная, не входящая в НАТО. Вдобавок традиционно придерживающаяся курса на выстраивание нормальных отношений с Россией, Москвой, которая — даже при всех спорах и разногласиях — была и остается главным союзником и партнером Минска. Боятся интеграции Собственно говоря, ни для кого не является секретом, что шаги, которые в последнее время предпринимает Запад для налаживания отношений с Минском, вызваны прежде всего опасениями по поводу слишком тесных связей Белоруссии с Россией, которая для белорусов, по признанию Лукашенко, "больше, чем страна, — это идеология". И наибольшие опасения, по свидетельству газеты The Wall Street Journal, вызывают перспективы укрепления Союзного государства России и Белоруссии, которое способно привести к "изменению баланса сил в Европе". Как отметил в интервью изданию бывший помощник министра обороны США Александр Вершбоу, занимавший в 2012–2016 годах пост заместителя генсека НАТО, на Западе "никто не питает иллюзий" насчет того, что Белоруссия последует примеру Украины и Грузии. Но если власти Белоруссии "хоть как-то затруднят расчеты России и если они действительно окажут материальную и политическую поддержку украинскому суверенитету, это будет отнюдь не мелким вопросом", заявил Вершбоу. А министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью той же газете довольно цинично заметил, что Белоруссии, конечно, нужны реформы, но с ними можно и подождать, поскольку следует заняться "более серьезными вопросами" — "поддержкой суверенитета" Белоруссии в интересах сдерживания России. Впрочем, по мнению польского еженедельника "Солидарность" (Tygodnik Solidarnosc), все эти усилия, предпринимаемые Западом, едва ли дадут результат: "Белоруссия продолжит интегрироваться с Россией, поскольку Европа не очень стремится и, собственно, не может предложить ей какую-либо альтернативу". Украина — негативный пример Разумеется, в Минске тоже прекрасно понимают, что рассчитывать на благосклонность со стороны Запада смогут лишь в случае коренного пересмотра внешнеполитической линии, да и то — пример той же Украины показывает, насколько дорого может обернуться такая благосклонность. "Должен честно сказать, что ситуация в Украине является для нас негативным примером", — сказал на днях в интервью немецкой газете "Зюддойче цайтунг" глава МИД Белоруссии Владимир Макей. По его словам, в Минске понимают стремление Украины быть ближе к Европе, но "не хотят действовать по их логике".

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