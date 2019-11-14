Дело Олега Соколова в зеркале СМИ: может, хватит "плясать на костях"?

Российская пресса гудит как растревоженный улей из-за сенсационного уголовного дела санкт-петербургского историка Олега Соколова. Мельчайшие подробности, в том числе и самые мрачные, мгновенно тиражируются как срочные новости. Разумеется, каждый раз воспроизводится и весь чудовищный "бэкграунд".

Правильно это или нет? По-моему, вопрос как минимум заслуживает профессионального обсуждения. Речь ведь идет о трагической гибели человека, молодой женщины, у которой остались родные и близкие. Собственно, они есть и у самого Соколова, и о них тоже не лишне помнить.

Имеется и другая — наверное, даже более общественно значимая — причина унять редакционный пыл. Международные исследования, о которых я расскажу ниже, ясно показывают, что раздувание прессой сенсаций вокруг кровавых расправ повышает вероятность их повторения.

Аберрация или зеркало?

При этом я совершенно не призываю что-либо замалчивать. Спрашивая себя, нужно ли вообще вникать в подробности питерской драмы, отвечаю утвердительно, хотя, например, лично мне это крайне неприятно.

Убийца — почти мой ровесник. Как и я, отец двух детей. Образованный человек: гуманитарий, западник, награжденный даже иностранным орденом. "Интеллигент", разыгрывавший из себя (как я понимаю, часто в буквальном смысле) благородного человека.

И при всем этом — учинивший то, что он учинил. Сотворивший кошмар, у которого, как задним числом выясняется, тоже была своя предыстория.

Конечно, надо во всем этом разбираться. Даже если мы хотим просто убедиться, что это страшная аберрация, чудовищное исключение из правил, а не зеркало, отразившее потаенную, больную и уродливую часть нашей реальной жизни. Может, даже часть нашей пресловутой "русской души", в которой люди масштаба Достоевского или Салтыкова-Щедрина тоже много чего умели разглядеть.

Но они вскрывали моральные и социальные язвы для того, чтобы пытаться исцелять души. А мы? То, что я вижу на экранах наших компьютеров и телевизоров, мне часто напоминает не лечение, а глумление, "пляску на костях".

Дурной пример заразителен?

Я сам журналист, всю жизнь в этой профессии. А проблему вооруженного насилия — в жизни и в информационном пространстве — наблюдал не только в России, но и в Америке. Например, при освещении публичных расправ, включая массовые расстрелы, и других сенсационных преступлений.

За океаном такие вещи, к сожалению, происходят регулярно — в том числе и из-за "эффекта подражания". Связь между феноменом массовых расправ и их освещением в прессе не раз становилась предметом специального изучения.

В августе нынешнего года центр им. Шоренстайна в школе государственного управления им. Кеннеди при Гарвардском университете составил целую подборку таких исследований в помощь "журналистам, освещающим массовые расстрелы". Первая же работа в перечне указывает на "потенциальную причинно-следственную связь" между сенсационными публикациями в СМИ и ростом продаж стрелкового оружия.