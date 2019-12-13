Какими (безалкогольными!) напитками согреться зимой и как их приготовить

Мария Курсакова — о том, что является дополнительной изюминкой горячих жидкостей в холодное время

Зимой — неважно, в трескучий мороз или промозглую слякоть, — есть своя, ни с чем не сравнимая романтика: согреваться дома, в кафе и прямо на улице чашечкой горячего шоколада, кофе или чая. И чтобы обязательно с пряной корицей, хвойным розмарином, анисовым бадьяном, "томными" нотками кардамона или стружкой жгучего имбиря. Именно согревающие, "теплые" специи — изюминка зимних горячих напитков. Они не только придают глубокий пряный вкус, но и создают приятное ощущение уюта и волшебное настроение Нового года и Рождества.

Волшебный набор специй Как только наступают холода, я сразу же запасаюсь "зимним" набором пряностей: палочками корицы, звездочками бадьяна, зеленым кардамоном, "гвоздиками" гвоздики, черным перцем горошком и свежими розмарином, мятой и имбирем. Иметь их под рукой очень удобно. Во-первых, все пряности, кроме розмарина, хорошо сочетаются между собой. Во-вторых, вместе или по отдельности их можно добавлять абсолютно к любой "базе", будь то кофе, горячий шоколад или чай — черный, зеленый, с молоком, из ягод или фруктов. Очень часто к пряностям я добавляю цитрусовые — свежевыжатый сок и цедру лимона, апельсина или лайма. Мои самые любимые и универсальные сочетания: корица с имбирем, лимоном или апельсином, имбирь с розмарином, бадьян с имбирем, корица с гвоздикой и апельсиновой цедрой. Кстати, сейчас гвоздика — обычная недорогая специя, но еще 500 лет назад о ней слагали легенды и мечтали заполучить гвоздичное дерево, которое никто никогда не видел. Считается, что именно ради этого растения Магеллан отправился на его родину — Молуккские острова, или, как их тогда называли, Острова Пряностей, что в Индонезии. И это было первое в истории кругосветное плавание. Индийский чай масала А когда мне хочется чего-то очень пряного, интенсивного и согревающего, я всегда варю себе этот черный чай с молоком и специями. Это тот самый пример, когда в одном напитке сочетаются все пряности, кроме розмарина. Мяты в рецепте нет, но ее тоже можно добавить — несколько листиков прямо в чашку.

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В Индии чаем масала начинают утро и встречают гостей. Хоть напиток и национальный, единого рецепта нет — у каждой хозяйки своя уникальная смесь пряностей. Разливают его в обычные граненные стаканы, заполняя на две трети, чтобы не обжечься. Удобно, что чай масала можно приготовить с запасом, — я храню пряную заварку два-три дня в холодильнике, а потом разогреваю с молоком и добавляю подсластитель. В этом чае сахар, сироп или мед необходим — это раскрывает вкус специй. Кстати, летом я тоже люблю чай масала — делаю из него пряный ice tea ("холодный чай"), добавив пару-тройку кубиков льда.

Что нужно (на 2 порции): зеленый цельный кардамон — 6 шт.,

гвоздика — 3 шт.,

бадьян в звездочках — 2 шт.,

черный перец горошком — 6 шт.,

палочка корицы — 1/2 шт.,

имбирь — 3 кружочка,

миндальное молоко (можно заменить на абсолютно любое) — 230 мл,

вода — 230 мл,

нерафинированный тростниковый сахар "Демерара" (можно заменить на мед, кленовый сироп или любой другой подсластитель) — 2–3 ст. л.,

чай "Ассам" или "Эрл Грей" в пакетиках — 2 шт. (можно заменить на 2–3 ст. л. листового чая). Что делать: Кардамон, бадьян, гвоздику и черный перец положить в ступку и слегка растолочь пестиком.

Переложить их в небольшой сотейник, добавить воду, имбирь, коричную палочку и чай.

Довести смесь до кипения, выключить огонь и оставить завариваться на 20 минут.

Добавить молоко, снова довести до кипения и снять с огня.

Добавить кленовый сироп, хорошо размешать, процедить чай через мелкое сито и подавать в граненных стаканах или маленьких керамических чашках. Имбирный чай и кофе с кардамоном Я редко варю кофе со специями — предпочитаю его чистый вкус. Но вот перед кофе с кардамоном и шоколадом устоять не могу. Добавьте в турку к молотому кофе два зернышка слегка раздавленного зеленого кардамона — это нужно, чтобы специя лучше отдала свой вкус. Залейте холодной водой и варите на медленном огне. Когда увидите, что кофе закипает, поднимите турку на пять-семь секунд и верните на плиту. Повторите так два-три раза, не допуская закипания, а затем накройте турку блюдцем и дайте кофе настояться примерно пять минут.

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Параллельно на водяной бане растопите 50 граммов горького шоколада и добавьте его в небольшое количество разогретого в сотейнике молока — я люблю миндальное. Когда кофе будет готов, добавьте в него молоко с шоколадом и хорошо перемешайте. Кофе также хорош с корицей или ее сочетанием с лимоном. Эта же специя придаст приятный пряный и сладковатый оттенок вкуса какао и горячему шоколаду. Еще мне нравится делать горячий шоколад на жирном кокосовом молоке с тертым имбирем, щепоткой морской соли и несколькими каплями натурального ванильного экстракта. Но больше всего я люблю ягодные чаи со специями и цитрусовыми. Они яркие как по цвету, так и на вкус, а сочетание всех ингредиентов создает настоящий витаминный заряд. Смородиновый чай с розмарином Это невероятно вкусное сочетание — черной смородины и розмарина — я обнаружила, когда разрабатывала рецепт смузи. А этой зимой воспроизвела его в горячем варианте.

Что нужно (на 2 порции): черная смородина (свежая или замороженная) — 150 г,

свежевыжатый сок 1 апельсина (можно с мякотью),

вода — 200 мл,

розмарин — 2 веточки,

любой подсластитель (я люблю кленовый сироп) — 1 ст. л. или по вкусу. Что делать: Если смородина замороженная, то разморозить ее.

Промыть ягоды, положить в чашу блендера, добавить воду, измельчить до однородной консистенции и процедить через мелкое сито в кастрюлю.

Выжать сок апельсина через пальцы, чтобы задержать косточки.

Добавить веточки розмарина.

Довести чай до кипения и настаивать под крышкой 10–15 минут.

Добавить подсластитель, хорошо размешать и подавать. Рекомендую попробовать клюкву с яблоком, корицей, апельсиновой цедрой и имбирем и вишню точно с таким же сочетанием. Еще одна популярная и очень удобная "база" для горячих зимних напитков — это соки. Самые популярные варианты — виноградный, апельсиновый и яблочный соки. Так, например, готовится пунш или безалкогольный глинтвейн. Кстати, в немецком Мюнхене очень популярен просто горячий яблочный сок — хороший способ быстро согреться, когда совсем нет времени. Облепиховый чай с бадьяном и имбирем Это мой самый любимый зимний напиток — яркий, терпкий, невероятно насыщенный и с приятной остротой.