Какими (безалкогольными!) напитками согреться зимой и как их приготовить

Зимой — неважно, в трескучий мороз или промозглую слякоть, — есть своя, ни с чем не сравнимая романтика: согреваться дома, в кафе и прямо на улице чашечкой горячего шоколада, кофе или чая. И чтобы обязательно с пряной корицей, хвойным розмарином, анисовым бадьяном, "томными" нотками кардамона или стружкой жгучего имбиря.
Именно согревающие, "теплые" специи — изюминка зимних горячих напитков. Они не только придают глубокий пряный вкус, но и создают приятное ощущение уюта и волшебное настроение Нового года и Рождества.
Волшебный набор специй
Как только наступают холода, я сразу же запасаюсь "зимним" набором пряностей: палочками корицы, звездочками бадьяна, зеленым кардамоном, "гвоздиками" гвоздики, черным перцем горошком и свежими розмарином, мятой и имбирем. Иметь их под рукой очень удобно. Во-первых, все пряности, кроме розмарина, хорошо сочетаются между собой. Во-вторых, вместе или по отдельности их можно добавлять абсолютно к любой "базе", будь то кофе, горячий шоколад или чай — черный, зеленый, с молоком, из ягод или фруктов.
Очень часто к пряностям я добавляю цитрусовые — свежевыжатый сок и цедру лимона, апельсина или лайма. Мои самые любимые и универсальные сочетания: корица с имбирем, лимоном или апельсином, имбирь с розмарином, бадьян с имбирем, корица с гвоздикой и апельсиновой цедрой. Кстати, сейчас гвоздика — обычная недорогая специя, но еще 500 лет назад о ней слагали легенды и мечтали заполучить гвоздичное дерево, которое никто никогда не видел. Считается, что именно ради этого растения Магеллан отправился на его родину — Молуккские острова, или, как их тогда называли, Острова Пряностей, что в Индонезии. И это было первое в истории кругосветное плавание.
Индийский чай масала
А когда мне хочется чего-то очень пряного, интенсивного и согревающего, я всегда варю себе этот черный чай с молоком и специями. Это тот самый пример, когда в одном напитке сочетаются все пряности, кроме розмарина. Мяты в рецепте нет, но ее тоже можно добавить — несколько листиков прямо в чашку.
В Индии чаем масала начинают утро и встречают гостей. Хоть напиток и национальный, единого рецепта нет — у каждой хозяйки своя уникальная смесь пряностей. Разливают его в обычные граненные стаканы, заполняя на две трети, чтобы не обжечься.
Удобно, что чай масала можно приготовить с запасом, — я храню пряную заварку два-три дня в холодильнике, а потом разогреваю с молоком и добавляю подсластитель. В этом чае сахар, сироп или мед необходим — это раскрывает вкус специй. Кстати, летом я тоже люблю чай масала — делаю из него пряный ice tea ("холодный чай"), добавив пару-тройку кубиков льда.
Что нужно (на 2 порции):
- зеленый цельный кардамон — 6 шт.,
- гвоздика — 3 шт.,
- бадьян в звездочках — 2 шт.,
- черный перец горошком — 6 шт.,
- палочка корицы — 1/2 шт.,
- имбирь — 3 кружочка,
- миндальное молоко (можно заменить на абсолютно любое) — 230 мл,
- вода — 230 мл,
- нерафинированный тростниковый сахар "Демерара" (можно заменить на мед, кленовый сироп или любой другой подсластитель) — 2–3 ст. л.,
- чай "Ассам" или "Эрл Грей" в пакетиках — 2 шт. (можно заменить на 2–3 ст. л. листового чая).
Что делать:
- Кардамон, бадьян, гвоздику и черный перец положить в ступку и слегка растолочь пестиком.
- Переложить их в небольшой сотейник, добавить воду, имбирь, коричную палочку и чай.
- Довести смесь до кипения, выключить огонь и оставить завариваться на 20 минут.
- Добавить молоко, снова довести до кипения и снять с огня.
- Добавить кленовый сироп, хорошо размешать, процедить чай через мелкое сито и подавать в граненных стаканах или маленьких керамических чашках.
Имбирный чай и кофе с кардамоном
Я редко варю кофе со специями — предпочитаю его чистый вкус. Но вот перед кофе с кардамоном и шоколадом устоять не могу. Добавьте в турку к молотому кофе два зернышка слегка раздавленного зеленого кардамона — это нужно, чтобы специя лучше отдала свой вкус. Залейте холодной водой и варите на медленном огне. Когда увидите, что кофе закипает, поднимите турку на пять-семь секунд и верните на плиту. Повторите так два-три раза, не допуская закипания, а затем накройте турку блюдцем и дайте кофе настояться примерно пять минут.
Параллельно на водяной бане растопите 50 граммов горького шоколада и добавьте его в небольшое количество разогретого в сотейнике молока — я люблю миндальное. Когда кофе будет готов, добавьте в него молоко с шоколадом и хорошо перемешайте.
Кофе также хорош с корицей или ее сочетанием с лимоном. Эта же специя придаст приятный пряный и сладковатый оттенок вкуса какао и горячему шоколаду. Еще мне нравится делать горячий шоколад на жирном кокосовом молоке с тертым имбирем, щепоткой морской соли и несколькими каплями натурального ванильного экстракта.
Но больше всего я люблю ягодные чаи со специями и цитрусовыми. Они яркие как по цвету, так и на вкус, а сочетание всех ингредиентов создает настоящий витаминный заряд.
Смородиновый чай с розмарином
Это невероятно вкусное сочетание — черной смородины и розмарина — я обнаружила, когда разрабатывала рецепт смузи. А этой зимой воспроизвела его в горячем варианте.
Что нужно (на 2 порции):
- черная смородина (свежая или замороженная) — 150 г,
- свежевыжатый сок 1 апельсина (можно с мякотью),
- вода — 200 мл,
- розмарин — 2 веточки,
- любой подсластитель (я люблю кленовый сироп) — 1 ст. л. или по вкусу.
Что делать:
- Если смородина замороженная, то разморозить ее.
- Промыть ягоды, положить в чашу блендера, добавить воду, измельчить до однородной консистенции и процедить через мелкое сито в кастрюлю.
- Выжать сок апельсина через пальцы, чтобы задержать косточки.
- Добавить веточки розмарина.
- Довести чай до кипения и настаивать под крышкой 10–15 минут.
- Добавить подсластитель, хорошо размешать и подавать.
Рекомендую попробовать клюкву с яблоком, корицей, апельсиновой цедрой и имбирем и вишню точно с таким же сочетанием.
Еще одна популярная и очень удобная "база" для горячих зимних напитков — это соки. Самые популярные варианты — виноградный, апельсиновый и яблочный соки. Так, например, готовится пунш или безалкогольный глинтвейн. Кстати, в немецком Мюнхене очень популярен просто горячий яблочный сок — хороший способ быстро согреться, когда совсем нет времени.
Облепиховый чай с бадьяном и имбирем
Это мой самый любимый зимний напиток — яркий, терпкий, невероятно насыщенный и с приятной остротой.
Что нужно (на 2 порции):
- облепиха (свежая или замороженная) — 300 г,
- вода — 400 г,
- бадьян в звездочках — 2 шт.,
- имбирь — 4 кружочка,
- любой подсластитель (я снова выбираю кленовый сироп) — 1–2 ст. л. или по вкусу.
Что делать:
- Если облепиха замороженная, то ее нужно разморозить.
- Промыть ягоды, положить в чашу блендера, добавить воду, измельчить до однородной консистенции и процедить через мелкое сито в кастрюлю.
- Добавить бадьян и имбирь, довести до кипения и варить на медленном огне десять минут.
- Снять с огня, добавить подсластитель, хорошо размешать и подавать в небольших стеклянных чашечках.