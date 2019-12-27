Михаил Швыдкой: Волчек обладала душевной молодостью и художественной чуткостью

Галина Борисовна Волчек возглавила "Современник" в очень сложный момент его истории. Олег Николаевич Ефремов, когда он принимал предложение старейшин Московского Художественного театра стать его главным режиссером, предполагал, что "Современник" станет частью труппы Художественного театра, он на это очень рассчитывал. И когда стало ясно, что они не собираются терять свою независимость и свое право на самостоятельное существование, это был достаточно серьезный удар по его ожиданиям и драматический момент в семье коллектива. Ефремов был безусловным лидером и человеком, который был не только первым среди равных, но общественным идеологом этой труппы. Когда он ушел в Художественной театр, практически все остальные остались в "Современнике", и нужно было найти нового лидера. В какой-то момент им стал Олег Павлович Табаков, который занял должность директора, но через короткое время стало понятно, что без художественного лидера жизнь невозможна, и им стала Галина Борисовна Волчек.

Описание Режиссер театра "Современник" Галина Волчек, 1979 год © Валерий Христофоров/ТАСС

Нужно обладать невероятным талантом, волей, авторитетом, чтобы возглавить театр, который возглавлял Ефремов. Это был очень сложный момент в ее жизни, и, надо сказать, было понятно, что именно она сможет стать новым художественным руководителем "Современника"

Там работали первостатейные артисты, со своими амбициями и кругом поклонников, со своими представлениями, какую роль они могут занять в том или ином спектакле. Волчек доказала, что она может объединить их всех и сохранить театр. При этом она была открыта к новой режиссуре и молодым авторам. Это тоже было непросто, потому что Ефремов увел в Художественный театр тех драматургов, с которыми "Современник" работал и вырос. Я имею в виду и Александра Володина, и Виктора Розова, и Михаила Шатрова. Надо было обладать художественным чутьем, чтобы соблюсти важные балансы.

Тогда в театр пришли Иосиф Райхельгауз, Валерий Фокин, в него начали приходить молодые артисты, и нужно было соединить новую и старую часть труппы, которая была сформирована при Ефремове, которая завоевала уже в современном театре огромный авторитет. Они были детьми оттепели, десталинизации, и этот общественный пафос Галина Борисовна сохранила до конца своих дней. Она очень остро чувствовала меняющееся время, и ей было важно сохранить традицию психологического театра. Ведь "Современник" по существу, если читать его исходные документы, ориентировался на истинно психологический театр, на основания, заложенные Станиславским и Немировичем-Данченко. Психологический театр, который при этом обладает серьезным общественным пафосом. Я думаю, что это для Галины Борисовны всегда было очень важно.

Она была первоклассной актрисой, и очень жаль, что она многого не сыграла. При том, что в ее репертуаре было много разных работ, но, став худруком театра, она, с моей точки зрения, как актриса себя очень обделила

Ее последнее проявление на экране в телевизионном сериале по роману Василия Аксенова "Таинственная страсть". Она сыграла там, можно сказать, саму себя. Ее появление было невероятно свежим и молодым. Как говорил Оскар Уайльд, трагедия не в том, что мы стареем, а в том, что мы остаемся молодыми. Она сохранила внутреннюю душевную молодость, и это было как прекрасно, так и драматично.