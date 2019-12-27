Михаил Швыдкой: Волчек обладала душевной молодостью и художественной чуткостью

Галина Борисовна Волчек возглавила "Современник" в очень сложный момент его истории.
Олег Николаевич Ефремов, когда он принимал предложение старейшин Московского Художественного театра стать его главным режиссером, предполагал, что "Современник" станет частью труппы Художественного театра, он на это очень рассчитывал. И когда стало ясно, что они не собираются терять свою независимость и свое право на самостоятельное существование, это был достаточно серьезный удар по его ожиданиям и драматический момент в семье коллектива. Ефремов был безусловным лидером и человеком, который был не только первым среди равных, но общественным идеологом этой труппы. Когда он ушел в Художественной театр, практически все остальные остались в "Современнике", и нужно было найти нового лидера. В какой-то момент им стал Олег Павлович Табаков, который занял должность директора, но через короткое время стало понятно, что без художественного лидера жизнь невозможна, и им стала Галина Борисовна Волчек.
Там работали первостатейные артисты, со своими амбициями и кругом поклонников, со своими представлениями, какую роль они могут занять в том или ином спектакле. Волчек доказала, что она может объединить их всех и сохранить театр. При этом она была открыта к новой режиссуре и молодым авторам. Это тоже было непросто, потому что Ефремов увел в Художественный театр тех драматургов, с которыми "Современник" работал и вырос. Я имею в виду и Александра Володина, и Виктора Розова, и Михаила Шатрова. Надо было обладать художественным чутьем, чтобы соблюсти важные балансы.
Тогда в театр пришли Иосиф Райхельгауз, Валерий Фокин, в него начали приходить молодые артисты, и нужно было соединить новую и старую часть труппы, которая была сформирована при Ефремове, которая завоевала уже в современном театре огромный авторитет. Они были детьми оттепели, десталинизации, и этот общественный пафос Галина Борисовна сохранила до конца своих дней. Она очень остро чувствовала меняющееся время, и ей было важно сохранить традицию психологического театра. Ведь "Современник" по существу, если читать его исходные документы, ориентировался на истинно психологический театр, на основания, заложенные Станиславским и Немировичем-Данченко. Психологический театр, который при этом обладает серьезным общественным пафосом. Я думаю, что это для Галины Борисовны всегда было очень важно.
Ее последнее проявление на экране в телевизионном сериале по роману Василия Аксенова "Таинственная страсть". Она сыграла там, можно сказать, саму себя. Ее появление было невероятно свежим и молодым. Как говорил Оскар Уайльд, трагедия не в том, что мы стареем, а в том, что мы остаемся молодыми. Она сохранила внутреннюю душевную молодость, и это было как прекрасно, так и драматично.
Я думаю, что она сыграла очень важную роль в жизни не только своего театра, потому что ее художественный авторитет был очень высок. Иногда над ней подтрунивали, ее легко могли пародировать, и это тоже был признак любви. Было очень важно, что под конец жизни все примирились, и всё, что разводило людей, все споры, которые были в семидесятые и восьмидесятые годы, в конце концов, спустя десятилетия сгладились.
Она была очень хорошей женщиной. Я ее просто очень любил. Она была теплой, по-человечески открытой, она отзывалась на любые просьбы. У нас с ней был момент, когда она меня рассматривала как возможного сотрудника литературной части "Современника", но мы, к счастью для нас обоих, так и не сошлись. Но любовь моя к ней осталась безмерной. Была такая пьеса Шейлы Дилени "Вкус меда", и героиня там замечательно говорила: "Я — современница, я иду в ногу сама с собой". Галина Борисовна была современницей, она шла в ногу сама с собой. Она, конечно, жила по правилам советской жизни, но она знала границы, которые нельзя переходить. Например, когда с Таганки ушли три артиста — Виталий Шаповалов, Леонид Филатов и Вениамин Смехов, она тут же протянула им руку и предложила место в своем театре. Потому что она понимала, что такое актерская солидарность и вообще по-человечески была очень трогательной. Она обижалась на какие-то актерские предательства, но она была удивительно теплым человеком.