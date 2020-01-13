Ударным темпом. Перевооружение ядерных сил пойдет по-стахановски?

Минобороны говорит, что к 2024 году в составе наземной группировки сил ядерного сдерживания не останется машин, произведенных в СССР. Благодаря этому уровень оснащенности Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) современным вооружением и техникой составит 100%. Если взять данные на январь 2020 года по количественному составу наших ядерных сил, то становится понятно — страна переходит на "стахановский" метод перевооружения. Это — минимум 25 баллистических ракет в год. Каждый пятый Владимир Путин как-то сказал, что каждый пятый рубль, потраченный на оборону (до 2020 года эти расходы составят 22 трлн рублей), идет на развитие ракетно-ядерного щита страны. Так что можно посчитать, сколько денег вкладывается в развитие ракетных технологий. Помимо этих средств была отдельно принята программа по модернизации предприятий, занятых в создании стратегических баллистических ракет.

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Сегодня таких заводов у нас всего два. Первый — Воткинский машиностроительный. На нем производят стратегические ракетные комплексы "Ярс", межконтинентальную ракету "Булава" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Второй — Красноярский машиностроительный — выпускает морские баллистические ракеты для подводных ракетоносцев проекта 667БДРМ "Синева"/"Лайнер", а также тяжелые "Сарматы". По словам министра промышленности и энергетики Удмуртии Олега Радионова, только за последние годы в реконструкцию Воткинского предприятия по двум федеральным целевым программам было вложено 1,7 млрд рублей. А гендиректор Виктор Толмачев добавил, что до 2020 года завод получит 9,6 млрд рублей и ежегодно будет направлять на модернизацию своих производственных мощностей около 200 млн рублей. Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в 2016 году сообщал, что общая сумма инвестиций в "Красмаш" до 2020 года составит более 16 млрд рублей. Новый парк По данным сайта "Стратегическое ядерное вооружение России", на начало 2020 года на вооружении РВСН, предположительно, находилось 320 ракетных комплексов (в 2017-м их было 286 — прим. ТАСС) пяти различных типов. Это моноблочные ракеты "Тополь" — 45 штук в Барнауле и Выползово, Р-36МУТТХ "Воевода" ("Сатана") — 46 в поселках Домбаровский и Ужур, две УР-100НУТТХ с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард" плюс 229 самых современных машин комплексов "Тополь-М" и "Ярс" шахтного и мобильного базирования в Тейково, Новосибирске, Нижнем Тагиле, Йошкар-Оле, Иркутске и Барнауле. Итого — 1181 развернутый ядерный боезаряд (по договору СНВ-3 мы можем иметь их не более 1550 штук).

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Из всей этой группировки только ракеты "Воевода" и "Тополь" можно считать "советскими". Их производство шло с 1985 по 1992 год. В настоящее время на вооружении РВСН их 91 штука — 46 "Воевод" и 45 "Тополей". Теперь не сложная математика: если к 2024 году от них полностью избавятся, то наша промышленность должна производить не менее двух десятков ракет в год. Каких? Ответ, в общем-то, очевиден: "Ярс" — шахтного и мобильного исполнения, тяжелые "Сармат". Это подтверждает и командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. В недавнем интервью газете "Красная звезда" он сообщил, что в ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

' ТАСС/Ruptly/Минобороны РФ'

Конечно, по советским меркам задача не ахти какая сложная. С 1965 по 1970 год на боевое дежурство было поставлено свыше 1 тыс. межконтинентальных ракет четырех типов. В результате произошло качественное улучшение РВСН, увеличились боевые возможности группировки сил ядерного сдерживания. Правда, решали тогда эту задачу далеко не два завода, доставшиеся нам от СССР. Качество определяет количество "Ярс" — наследник ракеты "Тополь-М". В отличие от предшественника он значительно быстрее стартует из шахты, да еще и летит "неправильно". Это затрудняет его обнаружение космическими средствами ПРО и перехват обычными баллистическими ракетами. Вместо классической параболы он делает "змейки", меняет высоту и направление полета. За это отвечают несколько десятков вспомогательных двигателей, которые и делают его полет малопредсказуемым. В отличие от "Тополя" "Ярс" "тащит" шесть боеголовок, которые будут отправлены по "персональным" адресам. Их — более 100 кт. Хиросиме и Нагасаки досталось меньше: сброшенные на них бомбы имели всего 20 кт мощности.

Спецпроект на тему Как устроен ракетный комплекс "Ярс" ТАСС рассказывает об одной из самых современных систем стратегического вооружения России

На канале РВСН на YouTube как-то показали, как входят в атмосферу имитаторы ядерных боеголовок: свечение плазмы, падающие метеориты-боеголовки, снопы искр и, как можно додумать, выжженные гектары земли. "Сармат" делает этот "ад" осязаемым. Если 200-тонный "Воевода" мог за раз доставить в другое полушарие десять ядерных боеголовок мегатонного класса, то "Сармат" в два раза легче и, как говорит экс-замминистра обороны Юрий Борисов, "кидает" такое же количество боеголовок на 11 тыс. км. Ракета способна противостоять космическому эшелону ударных средств. А улучшенные энергетические характеристики позволяют оснастить ракету дополнительными средствами преодоления американской ПРО. Запускать ракету можно практически из любого района страны не только через Северный полюс, как сейчас, но и через Южный, что делает ее полет неперехватываемым для противоракет. У американцев они есть сегодня только в Польше, Румынии и на Аляске. При этом ей не страшен первый, превентивный удар противника. Если мы "проспим" нападение американских крылатых, стратегических ракет, ударных беспилотников или авиации, "Сармат" беспрепятственно стартует из шахты. Можно предположить, что, как и "Воевода", он защищен от воздействия электромагнитного импульса. А крышка его ракетной шахты способна выдержать прямое попадание ядерного боезаряда. Впрочем, попасть в нее еще надо постараться. Позиции РВСН прикрыты собственной системой ПРО. И это не только всем известные зенитные ракетные комплексы "Триумф", "Бук", "Тор", "Панцирь", но и средства радиоэлектронного противодействия и, как теперь стало известно, лазерного оружия — "Пересвет". "Авангард" обороны В конце 2019 года Сергей Шойгу сообщил, что на боевое дежурство заступили первые гиперзвуковые маневрирующие комплексы "Авангард". Носителями этих боеголовок стали баллистические ракеты УР-100НУТТХ, или, как их называют на Западе, "Стилет". Машина не молодая. Ее создание началось в 1967 году в конструкторском бюро НПО машиностроения под руководством Владимира Челомея. Машина способна преодолеть противоракетную оборону противника. Дальность полета — более 10 тыс. км, а точность поражения боевыми блоками целей составляет около 350 м. Для конца 1970-х годов этот показатель был поистине революционным.

' ТАСС/Ruptly/Минобороны РФ'

В 2006 году мы выкупили у Киева за $50 млн "газовых" долгов 30 новеньких ступеней для РС-18, около 20 лет хранившихся на складе. Дело в том, что ракета в шахте постоянно находится в рабочем состоянии. Изнашиваются ее баки, системы управления, кабельные сети. "Сухие" ступени — как новенькие. После небольшого технического освидетельствования и заправки машина "готова к бою". На 2017 год в боевом составе РВСН было 30 "Стилетов". По данным сайта "Стратегическое ядерное вооружение России" на 4 января 2020 года, в поселке Домбаровский стоят два комплекса с боевыми блоками "Авангард". Можно предположить, что остальные ракеты сегодня проходят модернизацию и в скором времени также займут свое место в боевом строю. Во всяком случае, на заседании итоговой коллегии Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в 2020 году РВСН получат 22 пусковые установки с ракетами "Ярс" и "Авангард". О чем поют ракеты Общаясь как-то с офицером одного из ракетных полков, я услышал, что во время боевого дежурства он постоянно "разговаривает" с ракетой, а сами машины "поют" в бетонных шахтах. Конечно, все это аллегории. Общение с машиной — постоянный электронный контроль ее технического состояния. "Пение" — звук работы гироскопов и других механизмов, обеспечивающих немедленный старт машины после получения приказа на боевое применение. Тем не менее образ вполне понятен. После начала перевооружения РВСН на новые комплексы "Тополь-М" началась и модернизация системы контроля и управления ядерными силами.

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Наступивший 2020 год для РВСН в этом плане особенно знаменателен. Как сообщили в Минобороны, все три армии и 11 ракетных дивизий РВСН перешли на цифровое телекоммуникационное оборудование. Это цифровые радиорелейные станции, автоматические телефонные станции засекреченной и открытой телефонной связи, а также локально-вычислительные сети закрытого сегмента сети передачи данных Минобороны. Это не менее масштабный проект, как и перевооружение на новые ракетные комплексы. Ведь благодаря "цифре" была повышена и без того надежная система коммуникаций между командным пунктом, штабами частей и каналами управления пусков ракет. Все это в конечном итоге делает нашу систему ядерного сдерживания более устойчивой. Пороги сдерживания Удивительно, но модернизация нашей ядерной триады — РВСН, ВКС и ВМФ — прошла без особого шума. Минобороны регулярно отчитывалось о проведении испытаний, министр обороны посещал заводы, в конце концов, мы обменивались с американцами данными по соблюдению положений договора СНВ-3. И вот итог — мы имеем самые современные не только по срокам производства, но и по техническому потенциалу силы ядерного сдерживания.