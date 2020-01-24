Открытие фестиваля "Сандэнс": поэтический баттл и фильм-матрешка

В четверг в небольшом горном городе Парк-Сити открылся самый большой фестиваль независимого кино Америки "Сандэнс". Именно здесь дебютировали Стивен Содерберг, Квентин Тарантино, Райан Джонсон и Кевин Смит, и именно на "Сандэнсе" мир впервые увидел такие фильмы, как "Перед рассветом" Ричарда Линклейтера, "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" Дэниела Мирика, "Донни Дарко" Ричарда Келли, "Наполеон Динамит" Ричарда Хесса, "Маленькая мисс счастье" Валери Фэрис и Джонатана Дэйтона, "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино. Редакция не поддерживает употребление табака и алкоголя В этом году в смотре участвует 121 фильм из 27 стран. Среди них — "Ширли" Жозефин Декер с Элизабет Мосс и Майклом Стулбаргом, "Отец" Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман, "Глории" Джули Теймор с Джулианой Мур и Алисией Викандер, "Железная кора" Доминика Кука с Бенедиктом Камбербэтчем и Мерабом Нинидзе, "Последнее, что он хотел" Ди Риис с Энн Хэтэуэй и Беном Аффлеком и "Гнездо" Шона Дуркина с Джудом Лоу. В программу документального кино вошли сериал о Хиллари Клинтон, фильм "Мисс Америка" о Тейлор Свифт, "Земля — это голубой апельсин" Ирины Цилык и леденящий кровь "В глубину" Эммы Саливан о датском изобретателе Петере Мадсене, убившем журналистку Ким Валль.

В последние годы на фестивале нет одного фильма открытия, поэтому в первый день просто показывают по одному фильму из каждой программы. Первой в расписании оказалась картина "ребенка" фестиваля Карлоса Лопеса Эстрады: он дебютировал на "Сандэнсе" два года назад с фильмом "Слепые пятна", а теперь привез на смотр настоящее признание в любви Лос-Анджелесу — "Лето"

Описание Кадр из фильма "Лето" © Courtesy of Sundance Institute

Картина состоит из серии виньеток в стиле "Париж, я люблю тебя". Только если в последнем ряд режиссеров снимали независимые друг от друга истории, здесь одна сцена цепляется за другую. 25 молодых жителей Лос-Анджелеса погружены в свои обычные заботы: два начинающих рэпера пытаются пробить путь к славе, продавая на улице самопальные диски; трое друзей отправляются на поиски настоящей бургерной, усложняющиеся джентрификацией; девушка преследует бывшего парня, у которого появилась новая подруга; пара приходит на сеанс терапии, где психолог дает им копию своей книги "Победи своих демонов с помощью рэп-баттла". Во всех виньетках герои общаются с миром с помощью стихов, поэтому "Лето" — настоящая любовная кинопоэма.

Описание Кадр из фильма "Лето" © Courtesy of Sundance Institute

Фильм вышел местами обаятельным, смешным и трогательным, особенно для молодых и пламенных сердец, но во второй половине он начинает постепенно сдуваться и терять фокус. Интонация смещается с воодушевляющей и остроумной к более трагичной, а изящная структура распадается, так как перед режиссером встает задача объединения всех героев. Конечно, ничто не объединяет лучше в американских фильмах, чем американская мечта, которая, по версии Эстрады, заключается в том, чтобы кататься на лимузине и есть бургеры. В конечном счете "Лету" не хватает топлива, чтобы по-настоящему воспарить в небеса. Это амбициозная и талантливая работа, которой не хватает целостности. Секция мирового документального кино открылась необычной картиной норвежского режиссера Бенджамина Ри "Художница и вор", которая рассказывает, как бы неожиданно это ни звучало, о художнице и воре. Двое неизвестных крадут две картины чешской натуралистки Барборы Кисилковы из художественной галереи в Осло. Делают они это очень небрежно, поэтому полиция быстро их находит, однако сами картины бесследно исчезают. Во время судебного слушания над одним из них, Карлом-Бертилем Нордландом, Барбора решает спросить у него, почему он это сделал и куда делись картины. Таким образом между ними завязывается странная дружба. Страдающий от многолетней наркозависимости Карл не может вспомнить, что произошло с работами художницы, но это не мешает ему ей позировать. Постепенно мы все больше и больше узнаем о его жизни, однако это лишь одна часть пазла, который собирает режиссер.

Описание Кадр из фильма "Художница и вор" © Courtesy of Sundance Institute

История Бертиля и Барборы необычная, но довольно простая, если бы не элегантная и остроумная режиссура Ри. Сначала кажется, что она рассказывает об утопающем и его спасительнице, но в то время, как Барбора наблюдает за Бертилем, он наблюдает за ней. Шаг за шагом режиссер постепенно разворачивает свой рассказ, и он приобретает новые оттенки и нюансы