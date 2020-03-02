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Итоги Берлинале: кому достались "медведи" и почему

ХОДОВА Тамара 
Редактор раздела культуры ТАСС
Тамара Ходова — о том, что, несмотря на новое руководство, фестиваль почти не изменился

"Золотого медведя" юбилейного Берлинского фестиваля присудили фильму "Зла не существует" иранского режиссера Мохаммада Расулофа. Он относится к числу тех иранских кинематографистов, кому запрещен выезд из страны, а таких на самом деле немало. Так, пять лет назад Берлин наградил главным призом еще одного невыездного иранца Джафара Панахи за картину "Такси", а в 2011 году — Асгара Фархади и его "Развод". Правда, последнему повезло больше — ему из страны выезжать разрешают. Жюри во главе с британским актером Джереми Айронсом сделало очень берлинский выбор — политически важный, нейтральный и удовлетворяющий всех. Руководство фестиваля поменялось, но, судя по наградам, его предпочтения остались прежними, хотя в конкурсной программе есть вопросы художественного и этического смысла.

Кадр из фильма "Зла не существует" Cosmopol Film
Описание
Кадр из фильма "Зла не существует"
© Cosmopol Film

Драма Расулофа состоит из четырех историй, объединенных смертной казнью, которая, к сожалению, в Иране часто практикуется. Главных героев этих новелл ставят перед моральным выбором между собственно добром и злом, и каждый из них поступает по-разному. Режиссер говорит обо всем в лоб и иногда перегибает с драмой, однако в целом у него получился крепкий фильм на серьезную тему. Обошлось без особых откровений, но вроде как тема важная, и режиссер, считай, в ссылке, так что не отметить его работу было нельзя. Тем более если учитывать, что съемки велись подпольно, и теперь неизвестно, что с ним будет на родине.

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Вручение главного приза сопровождалось потоками слез и громкими заявлениями от иранской делегации. Также любопытно то, что "Зла не существует" показали в предпоследний день фестиваля, когда многие уже разъехались по домам, поэтому часть критиков даже не успела его посмотреть и уж точно не ожидала, что ему уйдет "Золотой медведь".

Второй по важности приз, Гран-при жюри, присудили еще одному фильму с важной социальной повесткой — "Никогда, редко, иногда, всегда" американки Элизы Хитман о непростой ситуации с абортами в США. Картина вышла суховатой и, как и фильм Расулофа, страдает излишней прямолинейностью, но в основном всем понравилась — в рейтинге журнала Screen она заняла первое место. 

Кадр из фильма "Никогда, редко, иногда, всегда" Courtesy of Focus Features
Описание
Кадр из фильма "Никогда, редко, иногда, всегда"
© Courtesy of Focus Features
"Серебряного медведя" за режиссуру получил любимец кинокритиков — корейский режиссер Хон Сан-су. В этом году он привез фильм "Женщина, которая бежала" — очередной набор остроумных виньеток с колкими диалогами. Не сказать, что это лучшая работа режиссера, но, может, ему вручили приз за выслугу лет, а может, жюри, как и критиков, покорила сцена с котом, ставшая, наверное, главной сценой этого фестиваля. Хотя тайванец Цай Минлян, у которого котик в фильме тоже присутствует, наступает ему на пятки

Актерские номинации были более или менее предсказуемы: лучшей актрисой, как я и предсказывала, стала Паула Бер за роль в главной романтической картине фестиваля  —"Ундине" Кристиана Петцольда, а лучшим актером — итальянец Элио Джермано. В фильме Джорджо Диритти "Я хотел спрятаться" симпатичный молодой актер играет сгорбившегося старика, итальянского художника-примитивиста Антонио Лигабуэ, которого, как это часто бывает, считали за деревенского дурачка, а потом признали гением. Фестивали, видимо, как и Американская киноакадемия, любят радикальные преображения, хотя сама картина, к сожалению, оставляет желать лучшего.

Кадр из фильма "Ундина" Marco Kruger/Schramm Film
Описание
Кадр из фильма "Ундина"
© Marco Kruger/Schramm Film

Награда за лучший сценарий тоже досталась итальянцам — братьям-близнецам Дамиано и Фабио Д’Инноченцо за мрачный и сумбурный социальный комментарий о будущем молодого поколения Италии "Плохие сказки". Вместо приза Альфреда Бауэра, названного в честь первого директора фестиваля, в этом году вручали "Серебряного медведя" 70-го Берлинале. А все из-за того, что Бауэра уличили в связях с нацистами, поэтому награду было решено переименовать.

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Она досталась остроумной и невероятно точной французской сатире "Удали историю" Бенуа Делепина и Гюстава Керверна. По силе высказывания она не уступает более серьезным фильмам фестиваля, хоть и относится ко всему легко и не стремится драматизировать.

Одна картина смотра разделила журналистов и жюри (по признанию самого Айронса) на два лагеря — "Дау: Наташа" Ильи Хржановского. Одни сулили ей "Золотого медведя", другие считали, что ее вообще не должно быть в конкурсе, так как она содержит сцены реального насилия. В итоге жюри отметило только оператора фильма немца Юргена Юргеса, работавшего в свое время с Вимом Вендерсом и Райнером Вернером Фассбиндером. Получилось такое "ни нашим ни вашим".

В целом, судя по наградам, Берлинале, несмотря на новое руководство, мало изменился, однако очевидно, что его художественный директор Карло Шатриан, ранее возглавлявший фестиваль в Локарно, тяготеет к невразумительному арт-кино, где форма гораздо важнее содержания, тогда как при бывшем директоре Дитере Косслике было как раз наоборот. Но чтобы понять, куда ведут все эти пока нерешительные нововведения, понадобится время.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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