Шенген в 25 лет тяжело болен коронавирусом

Денис Дубровин — о том, что в год юбилея единое европейское пространство ушло в прошлое и как этому пытаются противодействовать в ЕС

Автомобильной пробке, которая упирается в пограничный КПП, нет конца. Она уходит за горизонт. Фуры подпирают друг друга в очереди, растянувшейся более чем на 20 километров. Хотя еще только полдень, но ждать пересечения границы тем, кто только подъехал к хвосту гигантской очереди, сегодня бессмысленно. Так сейчас выглядят сейчас границы в ЕС: после длительного перерыва они снова на замке. Грустный праздник 26 марта 2020 года исполнилось 25 лет с момента вступления в силу Шенгенских соглашений, предусматривающих отмену внутренних границ между большинством стран Евросоюза. Сегодня этот день далеко не праздничный — границы вновь блокированы в результате карантинных мер, принятых странами ЕС для противодействия распространению коронавируса.

На КПП — медицинский контроль, пересекать границы разрешается только грузовому автотранспорту, который обеспечивает людей предметами первой необходимости и поддерживает циркуляцию товаров внутри застопорившегося европейского единого рынка.

Описание Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/Olivier Matthys

"Меры, введенные для замедления распространения коронавируса, также замедлили, а в некоторых случаях парализовали наш транспорт. В эти выходные мы наблюдали пробки протяженностью 40 км на отдельных пограничных пунктах, это время ожидания до 18 часов. Это должно прекратиться. Медицинский контроль на границах может быть важной вспомогательной мерой для борьбы с эпидемией, однако он не должен приводить к параличу транспорта", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении к европейцам 23 марта. €4000 за пересечение границы Для физических лиц на разных границах действуют немного различающиеся правила, которые объединяет общий принцип: если поездки через границу можно избежать, придется разворачиваться. В некоторых случаях — под угрозой штрафа, который может составлять от нескольких сотен, до нескольких тысяч евро. Например, в Бельгии рекордный штраф €4116 был выписан в эти выходные французу, который пересек границу по второстепенной дороге (да, в Европе уже есть много мелких трансграничных дорог, где вообще отсутствуют пограничные посты), чтобы по своему обыкновению заправить машину на заправке в Бельгии. Хорошо известно, что в Бельгии бензин немножко дешевле.

Полиция остановила машину с французскими номерами и, не получив внятных объяснений о цели поездки, выписала экономному французу сразу два штрафа: на €4000 — за нарушение карантинных норм и на €116 — за вождение не пристегнувшись ремнями безопасности. Свободно границу могут пересекать дипломаты, работники государственных служб и надгосударственных организаций, которые должны совершать поездки по долгу службы, врачи, ученые и специалисты, занимающиеся противодействием пандемии. Европейский диссонанс Согласно данным Еврокомиссии, на данный момент погранконтроль на своих границах ввели Австрия, Бельгия, Германия, Франция, Италия, Швейцария, Испания, Португалия, Финляндия, Норвегия, Дания, Швеция, Польша, Чехия, Венгрия, Литва, Эстония. При этом ситуация на внутренних границах различных государств неодинаковая, порядок контроля и загруженность пропускных пунктов сильно различаются. Никакого общеевропейского порядка для введения внутреннего контроля нет — каждая страна вводит ограничения на перемещения по собственному пониманию. Даже сроки закрытия границ у разных стран разные — от середины апреля до конца мая.

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Единое решение на уровне всех стран шенгенского пространства и Евросоюза (что не одно и то же) было принято только в отношении внешних границ, которые по рекомендации Еврокомиссии были закрыты с 17 марта по 18 апреля. С немалой вероятностью оно может быть продлено. Ситуация на границах ЕС, как внутренних, так и внешних, будет, в частности, обсуждаться 26 марта на видеоконференции глав государств и правительств ЕС, которая проводится в Брюсселе вместо планового мартовского саммита сообщества. На саммит лидеры собираться не стали — карантин распространяется и на них.

При этом главной темой для обсуждения станет отнюдь не вопрос о свободном перемещении людей. Основной проблемой станет именно разблокирование проезда для грузовиков. Продукты питания, медикаменты, горючее, запчасти и комплектующие для еще работающих в странах ЕС предприятий должны доставляться, несмотря на нормы санитарного контроля. Разрыв производственных цепочек в сверхинтегрированном общем рынке ЕС станет для европейской экономики катастрофой более страшной, чем сама эпидемия коронавируса. В этой связи лидерам ЕС предстоит обсудить, как реализовать инициативу Еврокомиссии создать "зеленые коридоры" для грузового транспорта с максимальным временем пересечения границы 15 минут. С этой необходимостью все в общем согласны, но это нужно сделать, не подорвав меры медицинского контроля, с одной стороны, и решив проблему жесткой нехватки пограничников и медперсонала — с другой. Еще не конец Закрытие границ — еще не конец Шенгена. Шенгенские соглашения содержат возможность для временного восстановления пограничного контроля, если это необходимо для обеспечения общественной безопасности. Просто раньше такие меры предпринимались точечно и на несколько дней, например, когда в одной из стран сообщества проводился крупный международный саммит или крупное спортивное мероприятие.

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Например, Италия закрывала свои границы в 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии, а Испания — в связи со свадьбой наследника престола принца Филипе в 2004 году.

Впрочем, был в истории шенгенской зоны прецедент, похожий на день сегодняшний. В 2015–2016 годах, в разгар миграционного кризиса ЕС, когда в Европу прибыло за год, только по официальным оценкам, более 1,8 млн человек, девять из 26 шенгенских государств ввели контроль на своих границах, стараясь хоть как-то регулировать миграционные потоки. Контроль тогда сохранялся почти год, с конца 2015 по октябрь 2016 года (разные страны его вводили и отменяли в разное время). Но тогда речь шла именно о восстановлении паспортного контроля. Границы тогда не закрывались. Сегодня, как и в ходе прошлого кризиса, и институты ЕС, и национальные правительства подчеркивают, что все ограничения носят исключительно временный характер. Все заинтересованы в их отмене и в скорейшей нормализации ситуации, нормализации перемещения людей и товаров внутри Шенгена без границ и барьеров. Однако здесь все будет зависеть исключительно от успехов усилий по сдерживанию пандемии. Немного истории Шенгенские соглашения — это два документа: Соглашение об отмене визового контроля на общих границах (подписано в июне 1985 года пятью странами Евросоюза — Бельгией, Люксембургом, Нидерландами, ФРГ и Францией — в городе Шенген в Люксембурге) и Конвенция о порядке вступления в силу этого соглашения (подписана в 1990 году). В настоящее время эти документы подписали 29 стран (25 стран — членов ЕС и три страны, не входящие в ЕС). Однако фактическая отмена пограничного контроля происходит только тогда, когда выполнены технические условия, т.е. присоединение к Шенгенской информационной системе. Страны, на территории которых действуют Шенгенские соглашения, образуют шенгенскую зону. В настоящее время в нее входят 26 стран, все они, за исключением Лихтенштейна, Исландии, Норвегии и Швейцарии, являются членами Евросоюза. Также фактически в шенгенскую зону входят четыре карликовых государства. Причиной тому — особенности отношений этих государств с одним или несколькими государствами — участниками Шенгенских соглашений. Это Андорра вместе с Италией и Францией, княжество Монако вместе с Францией, Ватикан и Сан-Марино вместе с Италией. Две страны ЕС — Великобритания и Ирландия — не подписали Шенгенские соглашения, однако с 2004 года они сотрудничают со странами шенгенской зоны в области безопасности (вопросы борьбы с преступностью и терроризмом) в соответствии с Амстердамским договором. Кипр, Болгария и Румыния (члены ЕС), подписавшие соглашения, еще не выполнили технические требования для отмены погранконтроля.

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