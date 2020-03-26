Борьба с разговорами по телефону за рулем: почему камеры фиксации не идеальное решение

Важная новость последних дней: ГАИ планирует научить камеры фиксировать использование водителем телефона во время движения. Об этом поведал заместитель руководителя ГИБДД России Александр Быков. "Наши коллеги из управления ГАИ Москвы рассматривают возможность применения таких приборов в столице, но о массовом их внедрении речи пока не идет", — рассказал генерал .

Однако даже такого короткого сообщения оказалось достаточно, чтобы переполошить наше автомобильное сообщество. Ведь речь идет об одном из самых массовых нарушений — я не знаю практически никого, кто не пользовался бы мобильным телефоном, сидя за рулем. Причем некоторые скромно и очень коротко отвечают на звонок, иные же, особенно талантливые, на высокой скорости ухитряются печатать ответы на sms-сообщения и активно общаться в соцсетях.

Честно говоря, я давно уже не слышал от знакомых, чтобы кого-то наказали за это серьезное (и опасное!) нарушение; разве что в регионах время от времени проводят рейды по выявлению наиболее активных "болтунов". Для этого надо, чтобы инспектор собственными глазами узрел явление нарушителя и вручную потом заполнил бланк протокола. В прошлом году, по статистике ГИБДД, по всей стране было оформлено 84,8 тыс. штрафов по ст. 12.36.1 КоАП РФ "Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства". Штраф немаленький — 1,5 тыс. руб.

Но, видимо, так редко его выписывают, что порой доходит до совершеннейшего абсурда. Некоторое время назад одна наша сотрудница жаловалась, что ее мужа лишили прав на три месяца — за то, что не пропустил машину скорой помощи. В качестве оправдания он заявил, что не слышал звук сирены, так как был очень занят: вел важный разговор по телефону… Честно говоря, этого человека нисколько не жалко, и поделом у него забрали права, но это многое говорит о наплевательском отношению к данному пункту ПДД.

И вот теперь, похоже, водительской вольнице в ближайшее время может прийти конец. Правда, тестовые испытания — это только начало пути. После испытаний производитель должен получить сертификат, который подтвердит, что камеры и программное обеспечение способны корректно такие случаи фиксировать (с высоким качеством!), а брак не превышает 1%. Некачественные и нечеткие фотографии будут отбракованы уже операторами системы. И только тогда, когда все документы будет оформлены, камеры начнут фиксировать нарушения.

А дальше обычная процедура: изображение сначала изучает оператор, а затем инспектор, который и ставит свою подпись под готовым протоколом об административном правонарушении. И полетело по адресу автовладельца "письмо счастья"… Если за рулем в момент нарушения находился не собственник, он сможет обжаловать постановление.

С чем мы боремся

Надо сказать, что использование гаджетов за рулем распространено не только в России, но и во всем мире. И во всех странах пытаются что-то сделать с "болтунами" — с разным успехом. Первые запреты на использование телефонов за рулем появились в европейских странах еще в 1999 году, когда они стали массовыми и появились первые данные об авариях из-за отвлекшихся на разговор водителях. Так, по данным американских исследований, использование телефона за рулем повышает риск аварии в четыре раза, отправка sms — в шесть раз. Некоторые страховые компании полагают, что телефоны являются причиной 15–20% аварий на дорогах.

Но, что интересно, еще ни в одной стране мира не нашли надежного рецепта по борьбе с этой проблемой. Во время одной из сессий Международной министерской конференции по вопросам безопасности дорожного движения, которая прошла в феврале в Стокгольме, как рассказывал мне руководитель ГИБДД МВД РФ Михаил Черников, участники начали делиться опытом по этой теме. Говорили больше трех часов, но кроме того, что надо увеличивать штрафы для "болтунов" и сделать наказание неотвратимым, новых предложений почти не было.

В ФРГ, например, полицейские в гражданской одежде на мотоциклах ловят нарушителей; другие полицейские ездят на задней площадке автобусов и фотографируют водителей, которые держат руку с телефоном у уха. Это считается достаточным основанием для наказания, и бесполезно пытаться убедить полицейского или судью в том, что водитель просто чесал аппаратом ухо. И в Израиле водителя накажут только за факт того, что телефон оказался в руках водителя во время движения.