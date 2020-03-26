Борьба с разговорами по телефону за рулем: почему камеры фиксации не идеальное решение

Важная новость последних дней: ГАИ планирует научить камеры фиксировать использование водителем телефона во время движения. Об этом поведал заместитель руководителя ГИБДД России Александр Быков. "Наши коллеги из управления ГАИ Москвы рассматривают возможность применения таких приборов в столице, но о массовом их внедрении речи пока не идет", — рассказал генерал.
Однако даже такого короткого сообщения оказалось достаточно, чтобы переполошить наше автомобильное сообщество. Ведь речь идет об одном из самых массовых нарушений — я не знаю практически никого, кто не пользовался бы мобильным телефоном, сидя за рулем. Причем некоторые скромно и очень коротко отвечают на звонок, иные же, особенно талантливые, на высокой скорости ухитряются печатать ответы на sms-сообщения и активно общаться в соцсетях.
Честно говоря, я давно уже не слышал от знакомых, чтобы кого-то наказали за это серьезное (и опасное!) нарушение; разве что в регионах время от времени проводят рейды по выявлению наиболее активных "болтунов". Для этого надо, чтобы инспектор собственными глазами узрел явление нарушителя и вручную потом заполнил бланк протокола. В прошлом году, по статистике ГИБДД, по всей стране было оформлено 84,8 тыс. штрафов по ст. 12.36.1 КоАП РФ "Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства". Штраф немаленький — 1,5 тыс. руб.
Но, видимо, так редко его выписывают, что порой доходит до совершеннейшего абсурда. Некоторое время назад одна наша сотрудница жаловалась, что ее мужа лишили прав на три месяца — за то, что не пропустил машину скорой помощи. В качестве оправдания он заявил, что не слышал звук сирены, так как был очень занят: вел важный разговор по телефону… Честно говоря, этого человека нисколько не жалко, и поделом у него забрали права, но это многое говорит о наплевательском отношению к данному пункту ПДД.
И вот теперь, похоже, водительской вольнице в ближайшее время может прийти конец. Правда, тестовые испытания — это только начало пути. После испытаний производитель должен получить сертификат, который подтвердит, что камеры и программное обеспечение способны корректно такие случаи фиксировать (с высоким качеством!), а брак не превышает 1%. Некачественные и нечеткие фотографии будут отбракованы уже операторами системы. И только тогда, когда все документы будет оформлены, камеры начнут фиксировать нарушения.
А дальше обычная процедура: изображение сначала изучает оператор, а затем инспектор, который и ставит свою подпись под готовым протоколом об административном правонарушении. И полетело по адресу автовладельца "письмо счастья"… Если за рулем в момент нарушения находился не собственник, он сможет обжаловать постановление.
С чем мы боремся
Надо сказать, что использование гаджетов за рулем распространено не только в России, но и во всем мире. И во всех странах пытаются что-то сделать с "болтунами" — с разным успехом. Первые запреты на использование телефонов за рулем появились в европейских странах еще в 1999 году, когда они стали массовыми и появились первые данные об авариях из-за отвлекшихся на разговор водителях. Так, по данным американских исследований, использование телефона за рулем повышает риск аварии в четыре раза, отправка sms — в шесть раз. Некоторые страховые компании полагают, что телефоны являются причиной 15–20% аварий на дорогах.
Но, что интересно, еще ни в одной стране мира не нашли надежного рецепта по борьбе с этой проблемой. Во время одной из сессий Международной министерской конференции по вопросам безопасности дорожного движения, которая прошла в феврале в Стокгольме, как рассказывал мне руководитель ГИБДД МВД РФ Михаил Черников, участники начали делиться опытом по этой теме. Говорили больше трех часов, но кроме того, что надо увеличивать штрафы для "болтунов" и сделать наказание неотвратимым, новых предложений почти не было.
В ФРГ, например, полицейские в гражданской одежде на мотоциклах ловят нарушителей; другие полицейские ездят на задней площадке автобусов и фотографируют водителей, которые держат руку с телефоном у уха. Это считается достаточным основанием для наказания, и бесполезно пытаться убедить полицейского или судью в том, что водитель просто чесал аппаратом ухо. И в Израиле водителя накажут только за факт того, что телефон оказался в руках водителя во время движения.
Исключений из общих правил не так много. Как вариант — использование системы "свободные руки", когда разговор можно вести с помощью специальной гарнитуры или громкой связи. (Но во Франции, например, запрещено пользоваться за рулем любыми наушниками).
Наказания за нарушение правил предусмотрены очень серьезные — от €26 в Болгарии и Венгрии до €200–250 в Дании, Великобритании, Испании. Плюс несколько штрафных баллов. Причем в большинстве стран запрещено держать сотовый телефон в руках при работающем двигателе; срочно надо поговорить — остановитесь на обочине (или в специальном месте) и обязательно выключите мотор! Исключение тут только одно — если срочно надо вызвать аварийные службы в случае чрезвычайной ситуации.
При этом во многих странах уже идут разработки специальных технических решений для фиксации такого нарушения, причем в первую очередь — с помощью камер. Довольно давно (говорят, очень успешно) в этом направлении работают в Китае. Пробовали внедрить такие системы и в наших регионах. Так, несколько лет назад ГАИ Воронежской, Тамбовской областей и Татарстана начали высылать штрафы за непристегнутый ремень, разговор по телефону и езду с выключенными фарами — на основании снимков с камер.
Но, если такое дело доходило до суда — оно попросту разваливалось. Ведь для выявления нарушения использовались несертифицированные устройства! И они не могли применяться для автоматической фиксации нарушений. Довольно быстро такая практика была запрещена ГИБДД России, так как приборы не были сертифицированы для выявления этих видов нарушений.
Но с тех пор прошло несколько лет, техника шагнула далеко вперед, появились технологии, когда фотографии обрабатывают нейросети с помощью Big Data и можно точно сказать, что именно водитель Иванов держит телефон возле уха. И при этом он еще и не пристегнут ремнем безопасности. Далее — только вопрос времени.
А судьи кто?
На сегодняшний день только в столице за соблюдением правил дорожного движения следят порядка 2,5 тыс. камер видеофиксации; всего же в России их около 18 тыс. Как правило, каждая камера по условиям, прописанным в заказе, регистрирует 10–15 видов нарушений. Так, достаточно хорошо известный комплекс "Стрелка Плюс" в базовой конфигурации "видит" 15 их видов: от превышения скорости и проезда по обочине до непропуска пешехода и превышения допустимого веса автомобиля. Если заказчик хочет, то число функций можно увеличить вдвое, и система будет проверять наличие полиса ОСАГО или привычку говорить по телефону за рулем.
По некоторым данным, разработки ведут в московской корпорации "Стройинвестпроект" (эта компания как раз выпускает комплексы "Стрелка"). Новые приборы испытывают в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и столичном управлении ГИБДД. Понятное дело, штрафы пока не выносились, но качество фотографий признано очень высоким. В корпорации ситуацию не комментируют.
При этом известно, что в контракте между ЦОДД и "Стройинвестпроектом" (компания поставила городу 100 комплексов) оговаривается возможность фиксации нарушений по ст. 12.36.1 КоАП. Видимо, в рамках договора новая технология и тестируется. Но теперь, чтобы приборы заработали на законных основаниях, нужно их утвердить в качестве "средства измерения" в Росстандарте. Такую заявку сейчас как раз рассматривают во Всероссийском НИИ физико-технических и радиотехнических измерений. То есть все сходится.
Правда, на пути новых технологий есть и серьезные проблемы. "Ни одна камера не гарантирована от ошибок. Если в случае с нарушением правил с разметкой можно как-то попытаться опротестовать постановление, для этого есть специальные методики, то в случае с телефоном в руке такой возможности нет, — уверен эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман. — Существующие методы не позволяют выяснить, был ли это именно разговор по телефону или водитель просто поднес руку к голове. Тут вопрос отдается исключительно на откуп инспектору, какое решение он примет".
В нашем законодательстве же говорится именно об использовании телефона по прямому назначению. Поэтому, по мнению Шухмана, до тех пор пока у водителей не появятся право и возможность электронного обжалования штрафов, новые составы нарушений камерами выявляться не должны.
В то же время сомневаться не приходится: в ближайшем будущем камеры будут фиксировать все больше и больше составов правонарушений — технические возможности для этого есть. Свою дисциплинирующую роль они (камеры), безусловно, сыграли: дорожное движение в России становится все более цивилизованным. Количество дорожно-транспортных происшествий, число погибших и пострадавших от года к году уменьшается.
Но, как мне кажется, чрезмерное увлечение установкой камер у каждого столба уже очень напрягает всех автомобилистов; по числу зафиксированных нарушений на один автомобиль мы впереди планеты всей (причем перегоняем всех в разы!). И камеры быстро перестают быть средством предупреждения ДТП, а становятся лишь безотказным механизмом для зарабатывания денег… Увы.
И при этом не прекращает бить фонтан законодательных инициатив наших чиновников и депутатов, которые пребывают в твердой уверенности, что повышение штрафов (или введение новых) — главный путь к безаварийной жизни. Вот первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков уверен, что в правила нужно вписать запрет на любые гаджеты в руках во время вождения. А штраф за нарушение ПДД надо поднять с нынешних 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей… Поможет? Не уверен.