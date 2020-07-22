Как государство собирается помогать IT-индустрии: анализ мер

Описание Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

9 июля в Иннополисе под Казанью прошла представительная и насыщенная встреча представителей разработчиков информационных технологий с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным и другими федеральными министрами, в которой участвовала и я. В ходе встречи премьер объявил о беспрецедентных мерах, которые правительство решило предпринять для поддержки российской разработки IT и которые вступят в силу с января 2021 года. Ниже я комментирую предложенные правительством меры и то, как они могут сказаться на развитии отрасли. Мера №1. Новый налоговый режим Уже решено, что разработчикам отечественного ПО (разработчиками считаются компании, доля выручки от продажи собственных продуктов у которых составляет более 90%) снизят социальные налоги на фонд оплаты труда (ФОТ) с существующих 14% (уже льготных) до 7,6%. Это, наверное, самая серьезная мера поддержки из предложенных, поскольку именно зарплаты и связанные с ними налоги являются основной статьей расходов компаний-разработчиков. Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" провела анализ того, как эта мера скажется на бизнесе компаний. Для среднестатистической компании с оборотом 1 млрд рублей, у которой ФОТ вместе с налогами составлял 70%, снижение единого социального налога позволит высвободить 84 млн рублей и тем самым дать возможность дополнительно нанять около 30 высококвалифицированных разработчиков. Естественно, снижение налога также даст возможность компаниям повысить зарплаты. Это значит, что наши компании станут более конкурентноспособными на рынке программистского труда. Вторая льгота — снижение налога на прибыль с 20 до 3% — позволит им больше средств вкладывать в разработку. Мера №2. Государственная поддержка спроса на отечественные IT Импортозамещение в области государственных IT. Сейчас идет согласование планов по импортозамещению с государственными компаниями, которое должно закончиться к декабрю 2020 года. После чего госорганы и госкомпании должны последовательно выполнять согласованные планы по закупке отечественного программного обеспечения. Здесь все по плану. Но на встрече было объявлено об одном важном новом условии. Госорганам и госкомпаниям будет запрещена собственная разработка аналогов имеющихся на рынке продуктов. Это важно для отечественной индустрии. Потому что было опасение, что госкомпании начнут тратить бюджеты не на закупку продуктов из реестра российского ПО, а сами будут разрабатывать для себя офисный софт, системы управления предприятием и все прочее, что там уже есть. Такие примеры имелись в прошлом, когда IT-отделы госкорпораций создавали слабые дублирующие программные продукты с плохими перспективами развития и поддержки вместо того, чтобы купить уже готовые на рынке. Такое дублирование вредно и для страны, и для индустрии разработки. Рыночный способ позволяет профессиональным отечественным компаниям развить два-три сильных продукта в каждом классе.

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Государственная IT-платформа. К 2024 году будет создана единая платформа реализации государственных систем — открытая для встраивания туда российских продуктов ("Гостех"). Пока не вполне понятно, что это будет за платформа, каковы будут ее свойства и средства интеграции с внешними продуктами. Ее разработка поручена Сбербанку, который не является IT-компанией. Но поживем — увидим. Субсидии на закупку российского ПО. Организации социальной сферы (образование, здравоохранение) получат субсидии на закупку отечественных программных продуктов. Это важная мера, поскольку предприятия этой сферы, как правило, небогаты и им всегда не хватает средств на IT. Субсидирование экспорта отечественного ПО. Планируется субсидирование части расходов на международное продвижение отечественных компаний-разработчиков. Это отличная мера поддержки для компаний-экспортеров. Мера №3. Поддержка новых разработок Здесь имеются в виду субсидии, которые будут выделяться в рамках программы "Цифровая экономика". Мы просили 39 млрд рублей, сейчас там запланировано 20 млрд рублей, что неплохо, но пока было выделено 1,8 млрд рублей через новый фонд Минкомсвязи — РФРИT. Хочется надеяться, что после выступления премьер-министра деньги начнут распределять. Это особенно важно в текущей экономической ситуации. Согласно мониторингу Банка России, начиная с марта предприятия сектора разработки программных продуктов (ОКВЭД 62) испытывали снижение выручки от 30 до 68% в разные недели года. АРПП даже писала письмо премьеру с просьбой причислить отрасль к пострадавшим. Пострадавшими нас не признали, зато выделили значительный пакет поддержки, что, пожалуй, не хуже. Мера №4. Поддержка стартапов Речь о том, что инновационные проекты будут поддерживаться через фонды Бортника и "Сколково", а также через программу "Цифровая экономика". На стадии прототипа стартапы смогут получить на развитие технологии или продукта от 3 до 20 млн рублей, на стадии поддержки внедрений или запуска новых версий — до 250 млн рублей. Мера не новая, по сути, она означает, что правительство обещает не сворачивать уже имеющиеся в этих фондах программы поддержки в эпоху кризиса. Мера №5. Государственно-частные партнерства в IT Эта мера поможет создавать цифровые платформы в интересах государства, снабжать их дополнительными платными сервисами и монетизировать их использование гражданами. Также это обеспечит бизнесу доступ к государственным данным граждан (с согласия последних). Вообще, ГЧП — это способ взаимодействия бизнеса и государства, который давно применяется в разных сферах, но до сих пор не использовался в IT. Я знаю несколько IT-компаний, которые пытались сделать ГЧП и не смогли — по юридическим причинам. Очевидно, нужно изменение регуляторных документов. Хочется надеяться, что после заявления премьера эти изменения будут сделаны. Мера №6. Развитие кадровой базы IT Премьер-министр пообещал увеличить прием по IT-специальностям в вузы — до 120 тыс. студентов в 2024 году с текущих 50 тыс. мест. Данная мера позволит снизить дефицит IT-специалистов, который сейчас, по оценкам АПКиТ, составляет около 60 тыс. человек в год. Кроме того, государство намерено возместить до 50% расходов гражданина или компании при переобучении на IT-специальность. В условиях внедрения цифровых технологий во все сферы жизни необходимость переобучения становится крайне важной. Очень хорошо, что государство сможет материально помочь в этом.

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