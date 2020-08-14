Дар индейских богов: что вкусного и необычного приготовить из кабачков

Помню, в детстве на даче самый большой урожай нам давали кабачки. Бабушка выращивала их до гигантских размеров — тогда считалось, что чем больше, тем лучше, — и готовила из них потрясающие "колечки", фаршированные мясным фаршем и рисом. На этом блюде, которому приходилось посвятить полдня, список семейных рецептов заканчивался. И кабачки очень долго ждали своего часа, пока в конце концов не попадали в овощное рагу — чтобы не выбрасывать…

Долгое время я относилась к этому продукту достаточно равнодушно: отчасти из-за довольно нейтрального вкуса, отчасти из-за того, что продолжительное время кулинарная мода была заточена на пробу нового и экзотического. И только несколько лет назад гастрономическим трендом стала самая обычная и привычная еда из ближайшего супермаркета. Тогда-то я и распробовала кабачок. "Летняя тыква" Кстати, этот продукт не овощ, а бахчевая культура из семейства тыквенных, и с точки зрения ботаники он — ягода. Правда, сейчас, чтобы не путаться, применяют другую классификацию и зовут его тыквиной. И даже в названии заложен этот же смысл: "кабачок" — уменьшительное от слова "кабак" из тюркских языков, что означает "тыква". А в англоговорящих странах его просто именуют "летней тыквой". Родом кабачок из Мексики, и с его происхождением связана очень красивая легенда. Давным-давно индейцы проводили почти все свое время за ловлей рыбы, которая была основным пропитанием, а женщины ждали мужей и сыновей на берегу и постоянно скучали. Как-то раз из моря вышли боги, и женщины взмолились дать им продукт, который был бы также хорош, как и рыба, но рос бы в земле. Тогда боги послали им кабачки и научили их выращивать. В Европу этот продукт попал лишь в XVI веке на кораблях путешественников и торговцев. Правда, диковинные тыквины полюбились не за вкус и универсальность, а за… пышные желто-оранжевые цветы, поэтому растение сразу же оказалось в ботанических садах. И целых два века о гастрономических возможностях кабачков никто и не подозревал, пока как-то раз в Италии не провели удачный кулинарный эксперимент из неспелых плодов — у зрелых очень твердая кожица. В России кабачки появились лишь в XIX веке — их завезли из Турции и Греции. За сто с лишним лет они стали одним из самых любимых и традиционных базовых продуктов. При этом в приготовленных кабачках содержится много полезного, и они подходят для диетического питания: в 100 граммах всего лишь 20 ккал. В них есть и витамин С, для крепкого иммунитета, и мощный антиоксидант, немного витаминов группы В, которые помогают бороться со стрессом, а также магний, калий и омега-3 жирные кислоты, чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

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Если раньше с кабачком практически не готовили салаты, то сейчас этот ингредиент в тренде, причем в сыром виде — это один из немногих продуктов, который не требует термической обработки. Чаще всего я использую простой вариант — режу маленький кабачок очень тонким, полупрозрачным кружком (можно воспользоваться овощерезкой и натереть его вдоль), посыпаю порубленными грецкими орехами и заправляю соусом из нерафинированного оливкового масла extra virgin со свежевыжатым лимонным соком, солью, свежемолотым черным перцем и мелко нарубленными чесноком, базиликом и мятой. Иногда добавляю томаты и меняю травы на петрушку, розмарин или тимьян. Если вы любите фету, то также рекомендую попробовать салат с крошкой из этого сыра. Лазанья из свежего цукини с песто без масла

В некоторых рецептах мне больше импонирует цукини — разновидность кабачка с более плотной текстурой (при длительном приготовлении он не разваливается в кашу, как кабачок), аппетитной кожицей и своей приятной ноткой вкуса. Например, как в этом блюде. Длинные ломтики цукини легко выдерживают увесистый соус, к тому же блюдо получается ярким за счет темно-зеленых бочков. Я люблю готовить эту лазанью летом, вместо горячего. Что нужно (на 2 порции): цукини (средний) — 1 шт.;

помидоры черри — 4 шт.;

кедровые орехи — 100 г;

лимон — ½ шт.;

зеленый базилик — 1 горсть;

чеснок — 1 зубчик;

фильтрованная вода;

морская йодированная соль — 2 щепотки или по вкусу;

свежая кинза или петрушка для сервировки. Что делать: Помыть и высушить цукини, томаты и зелень.

Порезать цукини на шесть одинаковых прямоугольных ломтиков шириной примерно 5 мм. Оставшийся кабачок я использую в других рецептах.

Очистить томаты и порезать кружочками одинаковой ширины.

Мелко нарубить зелень.

Замочить кедровые орехи на ночь в прохладной воде. Слить воду, хорошо промыть орехи. Этот шаг необходим, чтобы максимально избавиться от фитиновой кислоты, которая мешает усвоению витаминов и минералов.

Выжать сок из половинки лимона.

Мелко нарубить чеснок.

Добавить в чашу блендера кедровые орехи, базилик, лимонный сок, чеснок, соль и немного воды. Измельчить до консистенции густой пасты.

Собрать лазанью: на первый кусочек цукини намазать небольшое количество песто и уложить на него кружочки томатов, сверху добавить еще немного соуса. Накрыть вторым ломтиком кабачка, распределить по его поверхности уже большее количество песто и повторить. Сверху посыпать мелко нарубленной зеленью. По такому же принципу можно делать и кабачковые рулетики с разными начинками — главное, чтобы они были плотными и нежидкими. И по-индийски, и с топпингом Супы из кабачка раньше тоже готовили редко, особенно, чтобы он солировал. Мой самый любимый прозрачный суп — с цукини и белой фасолью на легком овощном бульоне и зажарке из репчатого лука и сельдерея. Сверху у него немного свежевыжатого лимонного сока, капелька оливкового extra virgin и горстка зеленого базилика.

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Сейчас большей популярностью пользуются кабачковые крем-супы. Их лучше готовить на бульоне — курином или овощном. Для кремовой консистенции подойдут любые сливки — как из коровьего молока, так и растительные: кокосовые или из орехов кешью. Если их нет под рукой, то можно использовать молоко, например миндальное, в сочетании с картофелем или белой фасолью. Вкусно получается с кусочком сливочного масла или сыром в качестве топпинга — например, овечьим или пармезаном. Кабачки хорошо сочетаются со смесью специй карри, чесноком и имбирем, поэтому я часто готовлю индийский крем-суп на кокосовом молоке. Куркума добавляет блюду приятный желто-оранжевый цвет. Рататуй под трюфельным маслом В качестве гарнира или полноценного овощного блюда мне нравятся овощи на гриле — ломтики цукини, помидоров, красного и желтого болгарского перца. Или же самое знаменитое овощное рагу в мире — рататуй, но по-провански: с луком, чесноком, кабачками и томатами, щепоткой местных специй и обязательно трюфельным маслом. Этот ингредиент идеально подходит кабачку, и в паре они создают волшебный вкус.

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Когда мне хочется быструю и легкую начинку к пасте, я тоже тянусь за кабачком. Беспроигрышный вариант — с зеленым базиликом, помидорами черри и, по желанию, нежной рикоттой или овечьим сыром. Очень люблю запекать ломтики кабачков с "кружками" томатов под густым соусом из кешью. Он делается максимум за пять минут: в чашу блендера отправляются орехи, зубчик чеснока, несколько капель свежевыжатого лимонного сока, соль и немного воды и измельчаются до однородной консистенции. А для "сырного" вкуса я добавляю пищевые дрожжи. Они деактивированы, поэтому опасаться их не стоит. Домашняя кабачковая икра

Мое самое любимое блюдо из кабачков я готовлю в двух вариантах: как икру и как гарнир — в этом случае я оставляю тушеные ингредиенты как есть, не блендируя. И обязательно добавляю секретный ингредиент — молотый душистый перец, который помогает получить тот самый вкус — "как из банки". Кстати, кабачковая икра — одно из блюд, которое, когда немного постоит, становится только вкуснее, поэтому я очень люблю ее на следующий день после приготовления. Что нужно (на 3 порции): кабачки — 1 кг;

репчатый лук — 200 г;

морковь — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

томатная паста — 1 ½ ст. л.;

укроп — 5 веточек;

душистый перец — 1 шт.;

нерафинированное оливковое масло extra virgin — 3 ст. л.;

морская йодированная соль — по вкусу;

черный свежемолотый перец — по вкусу. Что делать: Помыть и почистить лук, морковь, кабачки и чеснок.

Помыть и высушить укроп.

Порезать лук мелким кубиком.

Натереть морковь на мелкой терке.

Натереть кабачки на крупной терке.

Мелко нарубить чеснок и укроп.

Смолоть душистый перец в кофемолке.

Добавить в разогретую на среднем огне сковороду оливковое масло, лук и морковь, посолить и тушить в течение 15 минут.

Добавить томатную пасту. По желанию можно добавить немного фильтрованной воды, чтобы хорошо промешать и получилась однородная масса. Готовить 5 минут.

Добавить чеснок, душистый перец и укроп и готовить еще 5 минут.

Добавить кабачки, хорошо перемешать, тушить около 15 минут, чтобы выпарилась вся жидкость. Затем накрыть крышкой, убавить огонь до слабого и тушить еще 30-40 минут.

Переложить овощи в чашу блендера и измельчить до консистенции икры. Если блендер погружной, то можно блендировать в пластиковом стакане или кастрюле из нержавеющей стали, чтобы не повредить покрытие. Пудинг с цукини Одно из недавних новых и необычных применений кабачка — в десертах. Его добавляют и в бисквиты, и в пудинги, и в плотное тесто для кексов и маффинов, и в печенье. И что самое интересное, кабачковый вкус в них полностью пропадает. Зато лакомство становится полезнее и менее калорийное. А еще из тыквины делают… варенье. Средние кубики кабачка готовятся на медленном огне до загустения с лимонным соком и цедрой, нерафинированным тростниковым или кокосовым сахаром и небольшим количеством воды. Если хочется текстуру поплотнее, то в качестве загустителя можно добавить кукурузный крахмал, а для пряного вкуса — молотую корицу или имбирь. Кстати, кабачок хорошо сочетается с апельсином, ананасом и клубникой, поэтому эти ингредиенты тоже подойдут для варенья. Растительный шоколадный кекс с кабачком без рафинированных продуктов