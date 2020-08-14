Дар индейских богов: что вкусного и необычного приготовить из кабачков

Помню, в детстве на даче самый большой урожай нам давали кабачки. Бабушка выращивала их до гигантских размеров — тогда считалось, что чем больше, тем лучше, — и готовила из них потрясающие "колечки", фаршированные мясным фаршем и рисом. На этом блюде, которому приходилось посвятить полдня, список семейных рецептов заканчивался. И кабачки очень долго ждали своего часа, пока в конце концов не попадали в овощное рагу — чтобы не выбрасывать…
Долгое время я относилась к этому продукту достаточно равнодушно: отчасти из-за довольно нейтрального вкуса, отчасти из-за того, что продолжительное время кулинарная мода была заточена на пробу нового и экзотического. И только несколько лет назад гастрономическим трендом стала самая обычная и привычная еда из ближайшего супермаркета. Тогда-то я и распробовала кабачок.
"Летняя тыква"
Кстати, этот продукт не овощ, а бахчевая культура из семейства тыквенных, и с точки зрения ботаники он — ягода. Правда, сейчас, чтобы не путаться, применяют другую классификацию и зовут его тыквиной. И даже в названии заложен этот же смысл: "кабачок" — уменьшительное от слова "кабак" из тюркских языков, что означает "тыква". А в англоговорящих странах его просто именуют "летней тыквой".
Родом кабачок из Мексики, и с его происхождением связана очень красивая легенда. Давным-давно индейцы проводили почти все свое время за ловлей рыбы, которая была основным пропитанием, а женщины ждали мужей и сыновей на берегу и постоянно скучали. Как-то раз из моря вышли боги, и женщины взмолились дать им продукт, который был бы также хорош, как и рыба, но рос бы в земле. Тогда боги послали им кабачки и научили их выращивать.
В Европу этот продукт попал лишь в XVI веке на кораблях путешественников и торговцев. Правда, диковинные тыквины полюбились не за вкус и универсальность, а за… пышные желто-оранжевые цветы, поэтому растение сразу же оказалось в ботанических садах. И целых два века о гастрономических возможностях кабачков никто и не подозревал, пока как-то раз в Италии не провели удачный кулинарный эксперимент из неспелых плодов — у зрелых очень твердая кожица.
В России кабачки появились лишь в XIX веке — их завезли из Турции и Греции. За сто с лишним лет они стали одним из самых любимых и традиционных базовых продуктов.
При этом в приготовленных кабачках содержится много полезного, и они подходят для диетического питания: в 100 граммах всего лишь 20 ккал. В них есть и витамин С, для крепкого иммунитета, и мощный антиоксидант, немного витаминов группы В, которые помогают бороться со стрессом, а также магний, калий и омега-3 жирные кислоты, чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Если раньше с кабачком практически не готовили салаты, то сейчас этот ингредиент в тренде, причем в сыром виде — это один из немногих продуктов, который не требует термической обработки.
Чаще всего я использую простой вариант — режу маленький кабачок очень тонким, полупрозрачным кружком (можно воспользоваться овощерезкой и натереть его вдоль), посыпаю порубленными грецкими орехами и заправляю соусом из нерафинированного оливкового масла extra virgin со свежевыжатым лимонным соком, солью, свежемолотым черным перцем и мелко нарубленными чесноком, базиликом и мятой. Иногда добавляю томаты и меняю травы на петрушку, розмарин или тимьян. Если вы любите фету, то также рекомендую попробовать салат с крошкой из этого сыра.
Лазанья из свежего цукини с песто без масла
В некоторых рецептах мне больше импонирует цукини — разновидность кабачка с более плотной текстурой (при длительном приготовлении он не разваливается в кашу, как кабачок), аппетитной кожицей и своей приятной ноткой вкуса. Например, как в этом блюде. Длинные ломтики цукини легко выдерживают увесистый соус, к тому же блюдо получается ярким за счет темно-зеленых бочков.
Я люблю готовить эту лазанью летом, вместо горячего.
Что нужно (на 2 порции):
- цукини (средний) — 1 шт.;
- помидоры черри — 4 шт.;
- кедровые орехи — 100 г;
- лимон — ½ шт.;
- зеленый базилик — 1 горсть;
- чеснок — 1 зубчик;
- фильтрованная вода;
- морская йодированная соль — 2 щепотки или по вкусу;
- свежая кинза или петрушка для сервировки.
Что делать:
- Помыть и высушить цукини, томаты и зелень.
- Порезать цукини на шесть одинаковых прямоугольных ломтиков шириной примерно 5 мм. Оставшийся кабачок я использую в других рецептах.
- Очистить томаты и порезать кружочками одинаковой ширины.
- Мелко нарубить зелень.
- Замочить кедровые орехи на ночь в прохладной воде. Слить воду, хорошо промыть орехи. Этот шаг необходим, чтобы максимально избавиться от фитиновой кислоты, которая мешает усвоению витаминов и минералов.
- Выжать сок из половинки лимона.
- Мелко нарубить чеснок.
- Добавить в чашу блендера кедровые орехи, базилик, лимонный сок, чеснок, соль и немного воды. Измельчить до консистенции густой пасты.
- Собрать лазанью: на первый кусочек цукини намазать небольшое количество песто и уложить на него кружочки томатов, сверху добавить еще немного соуса. Накрыть вторым ломтиком кабачка, распределить по его поверхности уже большее количество песто и повторить. Сверху посыпать мелко нарубленной зеленью.
По такому же принципу можно делать и кабачковые рулетики с разными начинками — главное, чтобы они были плотными и нежидкими.
И по-индийски, и с топпингом
Супы из кабачка раньше тоже готовили редко, особенно, чтобы он солировал. Мой самый любимый прозрачный суп — с цукини и белой фасолью на легком овощном бульоне и зажарке из репчатого лука и сельдерея. Сверху у него немного свежевыжатого лимонного сока, капелька оливкового extra virgin и горстка зеленого базилика.
Сейчас большей популярностью пользуются кабачковые крем-супы. Их лучше готовить на бульоне — курином или овощном. Для кремовой консистенции подойдут любые сливки — как из коровьего молока, так и растительные: кокосовые или из орехов кешью. Если их нет под рукой, то можно использовать молоко, например миндальное, в сочетании с картофелем или белой фасолью. Вкусно получается с кусочком сливочного масла или сыром в качестве топпинга — например, овечьим или пармезаном.
Кабачки хорошо сочетаются со смесью специй карри, чесноком и имбирем, поэтому я часто готовлю индийский крем-суп на кокосовом молоке. Куркума добавляет блюду приятный желто-оранжевый цвет.
Рататуй под трюфельным маслом
В качестве гарнира или полноценного овощного блюда мне нравятся овощи на гриле — ломтики цукини, помидоров, красного и желтого болгарского перца. Или же самое знаменитое овощное рагу в мире — рататуй, но по-провански: с луком, чесноком, кабачками и томатами, щепоткой местных специй и обязательно трюфельным маслом. Этот ингредиент идеально подходит кабачку, и в паре они создают волшебный вкус.
Когда мне хочется быструю и легкую начинку к пасте, я тоже тянусь за кабачком. Беспроигрышный вариант — с зеленым базиликом, помидорами черри и, по желанию, нежной рикоттой или овечьим сыром.
Очень люблю запекать ломтики кабачков с "кружками" томатов под густым соусом из кешью. Он делается максимум за пять минут: в чашу блендера отправляются орехи, зубчик чеснока, несколько капель свежевыжатого лимонного сока, соль и немного воды и измельчаются до однородной консистенции. А для "сырного" вкуса я добавляю пищевые дрожжи. Они деактивированы, поэтому опасаться их не стоит.
Домашняя кабачковая икра
Мое самое любимое блюдо из кабачков я готовлю в двух вариантах: как икру и как гарнир — в этом случае я оставляю тушеные ингредиенты как есть, не блендируя. И обязательно добавляю секретный ингредиент — молотый душистый перец, который помогает получить тот самый вкус — "как из банки". Кстати, кабачковая икра — одно из блюд, которое, когда немного постоит, становится только вкуснее, поэтому я очень люблю ее на следующий день после приготовления.
Что нужно (на 3 порции):
- кабачки — 1 кг;
- репчатый лук — 200 г;
- морковь — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- томатная паста — 1 ½ ст. л.;
- укроп — 5 веточек;
- душистый перец — 1 шт.;
- нерафинированное оливковое масло extra virgin — 3 ст. л.;
- морская йодированная соль — по вкусу;
- черный свежемолотый перец — по вкусу.
Что делать:
- Помыть и почистить лук, морковь, кабачки и чеснок.
- Помыть и высушить укроп.
- Порезать лук мелким кубиком.
- Натереть морковь на мелкой терке.
- Натереть кабачки на крупной терке.
- Мелко нарубить чеснок и укроп.
- Смолоть душистый перец в кофемолке.
- Добавить в разогретую на среднем огне сковороду оливковое масло, лук и морковь, посолить и тушить в течение 15 минут.
- Добавить томатную пасту. По желанию можно добавить немного фильтрованной воды, чтобы хорошо промешать и получилась однородная масса. Готовить 5 минут.
- Добавить чеснок, душистый перец и укроп и готовить еще 5 минут.
- Добавить кабачки, хорошо перемешать, тушить около 15 минут, чтобы выпарилась вся жидкость. Затем накрыть крышкой, убавить огонь до слабого и тушить еще 30-40 минут.
- Переложить овощи в чашу блендера и измельчить до консистенции икры. Если блендер погружной, то можно блендировать в пластиковом стакане или кастрюле из нержавеющей стали, чтобы не повредить покрытие.
Пудинг с цукини
Одно из недавних новых и необычных применений кабачка — в десертах. Его добавляют и в бисквиты, и в пудинги, и в плотное тесто для кексов и маффинов, и в печенье. И что самое интересное, кабачковый вкус в них полностью пропадает. Зато лакомство становится полезнее и менее калорийное.
А еще из тыквины делают… варенье. Средние кубики кабачка готовятся на медленном огне до загустения с лимонным соком и цедрой, нерафинированным тростниковым или кокосовым сахаром и небольшим количеством воды. Если хочется текстуру поплотнее, то в качестве загустителя можно добавить кукурузный крахмал, а для пряного вкуса — молотую корицу или имбирь. Кстати, кабачок хорошо сочетается с апельсином, ананасом и клубникой, поэтому эти ингредиенты тоже подойдут для варенья.
Растительный шоколадный кекс с кабачком без рафинированных продуктов
Мне нравятся десерты, в которых хоть и содержится приличное количество сахара, но все ингредиенты максимально полезные. В этом кексе — только продукты растительного происхождения и вообще не используется масло, поэтому в нем нет вредных жиров и холестерина, немного калорий, а также больше витаминов и минералов, чем в обычном.
Что нужно (на форму 23 х 10 см):
- полбяная мука — 190 г;
- кабачок, натертый на крупной терке и хорошо отжатый — 170 г;
- нерафинированный тростниковый или кокосовый сахар — 80 г;
- кленовый сироп (можно заменить на сироп топинамбура) — 85 г;
- натуральное какао — 20 г;
- детское яблочное пюре без сахара — 180 г;
- молотые в кофемолке семена льна — 1 ст. л.;
- кипяток — 3 ст. л.;
- сода — ½ ч. л.;
- разрыхлитель — ½ ч. л.;
- соль — ¼ ч. л.;
- молотая корица — 1 ч. л.;
- натуральный ванильный экстракт — несколько капель;
- нерафинированное оливковое масло extra virgin — 1/2 ч. л. для смазывания формы.
Что делать:
- Разогреть духовку до 175℃.
- Смазать форму для выпечки оливковым маслом.
- Залить молотые льняные семена кипятком, хорошо размешать и оставить на 10 минут.
- В одну миску добавить полбяную муку, какао, соду, разрыхлитель, соль и корицу. Хорошо перемешать.
- Во второй миске смешать кабачки, яблочное пюре, кленовый сироп, сахар и натуральный ванильный экстракт. Добавить льняные семена и еще раз перемешать.
- Добавить жидкие ингредиенты к сухим, быстро перемешать и вылить тесто в форму.
- Выпекать 40–50 минут. Чтобы проверить кекс на готовность, воткнуть зубочистку в самое высокое место по диагонали — если она будет чистая или на ней останется лишь несколько сухих крошек, то можно доставать.
- Вынуть форму из духовки и поставить охлаждаться на решетку. Через 10 минут вынуть кекс из формы, положить на решетку и полностью охладить.