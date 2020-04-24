Блюда из водорослей: дешево, вкусно и очень экологично

Помню, как еще лет 20 назад водоросли ассоциировались исключительно с салатом из морской капусты. Брали это блюдо нечасто — в основном из-за сильного привкуса йода — и уж точно не пошли бы за ним в ресторан. Но мировая мода на суши и японскую еду, где водоросли — один из основных продуктов, показала, что у морских растений может быть совершенно другое "прочтение". Например, листья нори, в которые заворачивают суши, — тонкие, мягкие или хрустящие, но всегда нежные, с привкусом летнего бриза. Или маринованные упругие водоросли в арахисово-кунжутной заправке с сельдерейной палочкой и долькой лимона — мы с подругами вот уже несколько лет подряд неизменно заказываем салат "Чуку", или, по-другому, "Кайсо".

В американском ресторане Harbor House с одной звездой Мишлен пекут хлеб с водорослями на закваске. А в заведении Hiro Nori Ramen в Лос-Анджелесе, также отмеченном престижным гидом, с морскими растениями делают японское традиционное блюдо рамен: в бульон из свиных костей добавляют домашнюю пшеничную лапшу, бобовые проростки, зеленый лук, шпинат, половину яйца, китайские древесные грибы и кусочки грудинки, приготовленные на гриле. Сейчас водоросли подбираются к пику своей популярности. Помимо новых и оригинальных рецептов, которые продолжают привносить в мировую кулинарию, у них есть еще три важных преимущества. Во-первых, это очень экологичный продукт. Все, что нужно растениям, — морская вода, солнечный свет и немного времени. Во-вторых, водоросли относительно недорого стоят, и их может позволить себе каждый.

И, конечно, они очень полезны для здоровья. Морские растения — самый лучший натуральный источник йода, а этот жизненно важный минерал у нас зачастую в дефиците. Он необходим для производства гормонов щитовидной железы, которые играют значительную роль в правильном обмене веществ, производстве энергии, репродуктивной функции, а также "ремонте" поврежденных клеток организма. Помимо этого в водорослях много и других полезных веществ, включая антиоксиданты, витамины группы B, омега-3 жирные кислоты для здоровой сердечно-сосудистой системы, клетчатку и сахара, которые помогают нормализовать микрофлору кишечника. Главное с водорослями — не переборщить. Если употреблять их слишком часто, можно заработать, наоборот, избыток йода. Также морские растения могут вбирать в себя тяжелые металлы, которые потом скапливаются в нашем организме. Поэтому рекомендую по возможности выбирать органические и не есть их каждый день: двух-трех порций в неделю вполне достаточно для здоровья. Чипсы из нори Любопытно, что все съедобные водоросли очень разные. Если вы не любите интенсивный вкус моря, то рекомендую нори. Несмотря на то что они продаются в листах — свежие растения мелко рубят, а затем высушивают, — приготовить из них можно далеко не только суши.

Например, я часто делаю из нори чипсы. Разрежьте листы кулинарными ножницами на полоски, положите на коричневую бумагу для выпечки гладкой стороной вниз, смажьте оливковым или кунжутным маслом, посолите по вкусу и отправьте в предварительно разогретую до 120 °С духовку примерно на 10 минут. Вкус чипсам можно придать абсолютно любой. Один из моих любимых вариантов — островатый васаби: для этого зеленую пасту нужно размешать с небольшим количеством воды и точно так же покрыть ей чипсы.

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А крошка из нори может творить чудеса. Я добавляю ее в салат из отварного нута с сельдереем, огурчиками и кешью-соусом — и он получается как будто из тунца. Кстати, за счет плотной консистенции из него выходит отличная начинка — например, для сэндвичей или роллов в лаваше. Еще одно уникальное свойство нори — ими можно сервировать практически любое блюдо, даже пасту или обычный отварной рис. Аппетитно смотрятся тонкие длинные полоски, хотя из листа можно вырезать украшение абсолютно любой формы. Мои любимые сочетания — нори с авокадо, огурцом, рисом, грибами или кунжутными семечками. Уха с водорослями нори Если не хочется возиться с рыбьей чешуей и потрохами, то можно сварить этот суп старинной русской кухни из водорослей нори, причем в два раза быстрее. Уха получается ароматная и очень легкая — как раз для весны, когда уже не хочется наваристых плотных супов.

Что нужно (на 4 порции): Водоросли нори — 2 листа

Репчатый лук (средний) —1 шт.

Морковь (маленькая) — 1 шт.

Картофель (средний) — 2 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Фильтрованная вода — 1 л

Лавровый лист — 1 шт.

Душистый перец — 2 шт.

Черный перец горошком — 2 шт.

Тофу твердый или шелковый (по желанию) — 150 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Морская йодированная соль — по вкусу

Свежий укроп для сервировки — по вкусу Что делать: Очистить лук, морковь, картофель и чеснок. Порезать лук средним кубиком, морковь — полукольцами, картофель — крупным кубиком, а чеснок мелко нарубить.

Водоросли нори разрезать кулинарными ножницами на квадраты со стороной 2–3 см. Тофу порезать средним кубиком. Помыть и высушить укроп, мелко его нарубить.

Обжарить лук в кастрюле на оливковом масле в течение пяти-семи минут. Затем залить водой, довести до кипения, посолить, добавить морковь, картофель, лавровый лист, два вида перца и варить до готовности овощей.

Добавить нори и тофу и варить еще пять минут. По необходимости досолить.

Подавать в боулах, посыпав свежим укропом. Одну — в мисо, другую — в даси Еще один знаменитый вид японских водорослей — вакаме. Именно их кладут в знаменитый мисо-суп. Это морское растение очень древнее — известно, что морские фермеры выращивали его уже в VIII веке. Пачки сухих водорослей хватит надолго — они увеличиваются в объеме в несколько раз.

Вкус у вакаме уже интенсивный морской, но приятный благодаря сладковатому оттенку, а текстура — плотная и упругая. Поэтому эти водоросли отлично себя чувствуют в супах, закусках и салатах. Правда, они не такие универсальные, как нори, — сочетаются лишь с ограниченным количеством ингредиентов: огурцом, луком, имбирем, пшеничной и гречневой лапшой, твердым и шелковым тофу, кунжутными семенами. А в качестве приправы к вакаме подойдет соевый соус, мисо-паста, рисовый уксус и свежевыжатый лимонный сок.

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Ну и еще одни популярные водоросли родом из Японии — комбу. Они из семейства ламинариевых, к которому относится и наша морская капуста. Помимо того что комбу придает блюдам мягкий морской, сладко-соленый вкус, это еще и природный, безопасный источник глутамата натрия — мощного усилителя вкуса, от которого любая еда кажется привлекательнее. Неспроста японцы готовят один из трех своих базовых бульонов даси именно из этих водорослей. Делать его очень просто — возьмите 10 г водорослей (ни в коем случае не смывать белую пудру — это и есть тот самый глутамат), сделайте на кусочках небольшие надрезы кулинарными ножницами и опустите в 1 л воды. Через два-три часа в летнее время и четыре-пять часов в зимнее даси будет готов. Еще одна важная особенность водорослей комбу — они могут разрушать неперевариваемые нашим организмом сахара в бобовых, которые и есть причина неприятных ощущений в животе. Поэтому комбу рекомендуют добавлять к фасоли, тем более это одно из самых удачных сочетаний. Это может быть не только суп, но и тушеное блюдо, например с корнеплодами или грибами.

Нашу сахалинскую морскую капусту я использую не так часто, в основном готовлю с ней салаты и добавляю в соусы для "рыбного" вкуса. Она хорошо сочетается с практически любыми морепродуктами, морковью, свеклой, яйцом и рисом — именно он способен "усмирить" сильный привкус йода. Быстрый салат из вакаме Это мой любимый салат из водорослей. В отличие от "Чуки" он делается за считаные минуты. И если раньше найти для него ингредиенты можно было разве что в азиатских лавках, то теперь вакаме продается во многих магазинах здорового питания, а мисо-паста — в отделе приправ городских супермаркетов.

Что нужно (на 2 порции): Сухие водоросли вакаме — 20 г

Мисо-паста — 1 ½ ч. л.

Натуральный яблочный уксус 6% — 1 ст. л.

Сироп топинамбура или кленовый — 1 ст. л.

Семена кунжута — 1 ст. л. Что делать: Замочить водоросли вакаме в холодной фильтрованной воде на 10–20 минут. Хорошо промыть, слить воду и отжать. Положить в салатник.

Смешать мисо-пасту, яблочный уксус и сироп топинамбура до однородной консистенции. Добавить семена кунжута и еще раз перемешать. Заправить салат. Смузи из хлореллы На волне тренда на ЗОЖ невероятную популярность приобрела спирулина — зеленый порошок и суперфуд, который употребляли в пищу ацтеки вплоть до XVI века. Но недавние исследования показали, что помимо полезных качеств у этих водорослей могут быть и побочные эффекты — они впитывают в себя токсины, которые могут вызвать хронические заболевания.

Поэтому сейчас спирулине предпочитают более "чистую" хлореллу, состоящую наполовину из белка и содержащую все девять незаменимых аминокислот, железо и витамин С, который помогает ему усваиваться и обладает детокс-эффектом. Вкус у хлореллы очень интенсивный, поэтому я всегда добавляю ее понемногу. Еще один важный момент — в блюде должны быть либо белые, либо кремовые, либо зеленые ингредиенты, иначе получится некрасивый оттенок. Я люблю класть несколько щепоток в смузи, делать с хлореллой фисташковое мороженое и добавлять в конфеты и батончики. Гуакамоле с хлореллой Еще один способ использовать хлореллу — добавить ее в соус, например гуакамоле. Кстати, она идеально сочетается с авокадо, поэтому подойдет для любых дипов, намазок, салатных заправок и даже сладких пудингов из этого фрукта.