Зелень с характером для крепкого здоровья: что приготовить из руколы, шпината и мангольда

Мария Курсакова — о том, что наступает сезон свежей зелени, одного из главных источников витаминов и минералов

Через несколько дней наступает лето, а с ним и самый сочный сезон — свежей зелени. И это уже не зимняя парниковая замена, а хрустящий бесценный кладезь витаминов и минералов. Правда, если раньше на грядках росли в основном петрушка, кинза, укроп, зеленый лук и просто салат, то теперь в зеленой россыпи разобраться сложнее — появилось много новых сортов. И с каждым, даже самым привычным, можно приготовить что-то простое, но в то же время оригинальное.

Современные диетологи рекомендуют для крепкого здоровья включать в рацион хотя бы одну порцию зелени в день — то есть 20 г. И это не обязательно салат. На самом деле использовать такое количество листьев очень легко: их можно потушить, добавить в летний холодный блендированный суп или использовать для сервировки — это придаст блюду дополнительный объем и контраст. А если зелень вообще не любите, то огромная охапка легко прячется во вкусном зеленом смузи — и не почувствуете. Особое предпочтение специалисты отдают темной листовой зелени: например, руколе, шпинату, салату романо и мангольду, потому что в них большая концентрация витаминов А и К. Витамин А жизненно необходим для хорошего зрения и здорового иммунитета, а также влияет на рост и развитие клеток. А витамин К способствует свертыванию крови и спасает от хрупкости костей. Салатная классика Латук — тот самый дачный салат — это классика русской кухни. Именно с его выращивания в XIX веке началась новая эра — огородных листьев. До этого салаты готовили из дикорастущей зелени. По вкусу он нейтральный, сладковатый, с нотками сливочного масла, а по текстуре — очень нежный и совсем немного хрустящий.

Самые лучшие сочетания — с яблоками, особенно зелеными, авокадо, сладким болгарским перцем — как свежим, так и соте или запеченным, апельсинами, лесными орехами, сыром и чесноком. Кстати, из-за неяркого вкуса я люблю приправлять латук травами — базиликом, петрушкой или тархуном. Так как эти салатные листья очень мягкие, ими идеально заменять лаваш, тортилью и рисовую бумагу, чтобы сделать роллы, буррито и спринг-роллы полезнее. А еще я люблю добавлять их в любые сэндвичи и домашние бургеры для свежести. Безвкусный айсберг Айсберг, или, как его еще называют, кочанный салат, — самый безвкусный из всего семейства. Зато у него есть иное преимущество — другого такого сочного и хрустящего не найти. Это свойство делает его шикарной базой для абсолютно любого салата. А еще из айсберга получается потрясающий… суп-пюре. Для этого обжарьте репчатый лук в сливочном или оливковом масле до прозрачности (он не должен стать золотистым). Затем добавьте мелконарезанный укроп, включая веточки, чеснок и нарезанный средним кубиком картофель, посолите, поперчите и готовьте примерно десять минут. Потом порвите к ним листья латука и тушите, периодически помешивая, пока он не "увянет". Залейте овощи и зелень водой, растительным или куриным бульоном, доведите до кипения и варите десять минут. А после измельчите суп в блендере. Романо, или, по-другому — ромэн, отличается легкой сладостью и горчинкой одновременно, он тоже хрустящий, хорошо ломается и держит форму. За счет этого у него есть одно необычное применение — его можно разрезать пополам и пожарить на сковороде или на гриле. А потом полить белым соусом — из сливок с пармезаном, растопленного сыра с плесенью или же блендированных орешков кешью со свежевыжатым лимонным соком и зубчиком чеснока.

Романо хорошо сочетается с томатами, включая вяленые, огурцами, авокадо, нутом, тофу, лепестками миндаля и грецким орехом. А если заправки — то из йогурта, с уксусом, особенно бальзамическим, или с горчицей. Кстати, этот сорт латука также подходит для супа-пюре и даже для овощного соте — при этом его вкус меняется и становится похожим на спаржу. Еще один полезный лайфхак — в маленьких листьях беби-романо удобно и симпатично сервировать закуски: вплоть до небольших порций любого плотного салата типа оливье. Дуболистный салат и лолло росса родом из Италии — окрашенные сорта латука: бурые у верхушек. Они похожи приятным ореховым привкусом. Вот только дуболистный — сладковатый, деликатный и нежный, а лолло росса — с более насыщенным вкусом и горчинкой.

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Попробуйте дуболистный салат с фенхелем, маслинами, помидорами, грецким орехом, тунцом или в теплых салатах с птицей или субпродуктами. Лолло росса удачно оттеняет сладкую свеклу и хорошо чувствует себя в компании с помидорами черри, кабачками, виноградом, малиной, клубникой, сырами, яйцом пашот и морепродуктами — тигровыми креветками и морскими гребешками. Как ни странно, корн — это тоже латук, хотя внешне совсем не похож на своих родственников: листья маленькие и округлые. На вкус он тоже отличается: сладковатый, с нотками цветов, фруктов, сливочного масла и орешков. Его я люблю только в салатах, хотя еще один вариант — приготовить листья на пару. Самое удачное сочетание — со свеклой, например запеченной, фенхелем и цитрусовыми. Перечная нотка руколы Если все сорта латука довольно нейтральные, то рукола, шпинат, мангольд, радиккьо — это зелень со своим характером. Моя самая любимая зелень — это пряная рукола с аккуратной горчинкой и перечной ноткой вкуса. Обязательно попробуйте ее в салате с манго и авокадо — это невероятно вкусно. Еще одно потрясающее сочетание — с креветками, зеленым яблоком, сыром фета и фиолетовым базиликом. Очень люблю руколу с томатами, красным болгарским перцем, грибами, оливками, зеленой фасолью или апельсинами. А в заправку обязательно добавляю либо свежевыжатый лимонный сок, либо бальзамический уксус. Рукола хороша не только для салатов. Рекомендую приготовить с ней соус песто — с добавлением пармезана, чеснока и кедровых орешков. Также я часто добавляю руколу в сэндвичи, супы, тушеные блюда и в пасту. Кстати, это один из немногих сортов зелени, которым можно эффектно украсить крем-супы и супы-пюре. Салат с руколой, грушей, сыром и грецкими орехами В этом салате мне очень нравится редкое гармоничное сочетание четырех вкусов: сладкого, соленого, кислого и горьковатого от руколы.

Груша должна быть спелой, но крепкой — чтобы не получилась каша. Из популярных сортов можно использовать "вильямс" (покислее и пожестче) и "конференс" (помягче и послаще). А можно смешать оба сорта. И еще один лайфхак: салаты с грушей лучше готовить прямо перед подачей, чтобы она не почернела. Что нужно (на 4 порции): Рукола — 125 г

Груша — 2 шт.

Сыр "дор блю" (можно заменить на любой другой с плесенью или на фету) — 100 г

Грецкие орехи — 7–10 половинок

Оливковое масло первого холодного отжима extra virgin — 1 ст. л.

Свежевыжатый лимонный сок — 1 ч. л. или по вкусу

Морская йодированная соль — по вкусу Что делать: Помыть и просушить руколу, положить в салатник. Если зелень из горшочка — удалить жесткие стебли.

Удалить у груш сердцевину и порезать средними ломтиками. Добавить к руколе.

Порезать "дор блю" средним кубиком. Если он крошится — ничего страшного. Добавить в салатник.

Потереть грецкие орехи на мелкой терке. Как вариант — можно порубить ножом. Добавить в салат и аккуратно перемешать все ингредиенты.

Заправить салат оливковым маслом и лимонным соком и посолить. Еще раз аккуратно перемешать. Горечь радиккьо Горький радиккьо и понежнее фриссе — из семейства цикориевых. Сами по себе для меня они очень горькие, поэтому в салатах я сочетаю их либо со сладковатым сортом латука, либо с руколой — это итальянская классика.

Удивительно, что радиккьо невероятно хорош в других блюдах — в пасте, ризотто, пицце и даже омлетах. Еще я люблю готовить его гриль и добавлять в тушеные овощные блюда — вкус получается необычным и очень насыщенным.

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Шпинат мне тоже больше импонирует в горячем виде. Я часто делаю его в кокосовом молоке с нутом, томатами и имбирем, очень люблю крем-суп из шпината на домашнем кешью-молоке, грузинскую закуску пхали и шпинатные блинчики. Эта зелень также подойдет любому блюду из яиц и со сливками. Правда, шпинат — это единственная зелень, которую не нужно есть очень часто, если он не органический и не с вашего собственного огорода. Дело в том, что он входит в так называемую грязную дюжину — список продуктов с наивысшим содержанием пестицидов. Исследования показали, что, к сожалению, тщательное мытье и термическая обработка не решают проблему.

Салат со шпинатом, апельсином и кедровыми орешками Это мой самый любимый салат со шпинатом. Несмотря на кедровые орешки, он очень легкий: не остается ни чувства тяжести, ни жажды, как обычно после орехов. Но при этом им наедаешься. Имейте в виду, что через полчаса шпинат впитает в себя масло и сок лимона, за счет этого осядет и будет выглядеть не так ярко и свежо. На вкусе это отражается прямо противоположным образом — салат становится еще вкуснее. Что нужно (на 2 большие порции): Шпинат — 100 г

Апельсин — 1 шт.

Очищенные кедровые орешки — 40 г Оливковое масло первого холодного отжима extra virgin — 1 ст. л.

Свежевыжатый сок ½ лимона

Морская йодированная соль — по вкусу Что делать: Отделить листья шпината от веточек. Помыть, просушить, крупные листья порвать руками и положить в салатник.

Почистить апельсин и каждую дольку. Разделить ее на небольшие кусочки и добавить в салатник.

Заправить салат оливковым маслом и лимонным соком и посолить. Посыпать кедровыми орешками. Еще раз аккуратно перемешать. Кислинка мангольда С мангольдом я познакомилась совсем недавно — это практически то же самое, что и свекольная ботва. С ним работает правило: самое вкусное — самое простое. Достаточно потушить мангольд с луком и чесноком (веточки обязательно!) — и потрясающий гарнир готов. По вкусу мангольд похож на шпинат, но поинтереснее, с изящной кислинкой. Поэтому эти два сорта зелени в большинстве случаев взаимозаменяемы. У мангольда есть огромное преимущество перед другими сортами зелени — большие листья. Поэтому их можно также использовать для полезных роллов или делать фаршированные блюда: например, долму на скорую руку. Попробуйте начинку с рисом, смородиной и кедровыми орешками — это очень вкусно. Еще один способ, как вкусно использовать мангольд в своем кулинарном репертуаре, — добавлять его в супы. Мне очень нравится он в итальянском овощном минестроне и супах из картофеля и чечевицы.