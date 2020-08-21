Кризис в Белоруссии застал Запад врасплох, саммит ЕС это подтвердил

Майдан в Белоруссии застал Запад врасплох. Растерянность и непонимание того, что делать с белорусским протестом, наглядно продемонстрировал прошедший 19 августа экстренный саммит ЕС в формате видеоконференции. Запад, безусловно, не отказался бы от возможности оторвать Белоруссию от России, но по возможности даром. На фоне собственных проблем сегодня он не хочет чрезмерных рисков и расходов. А главное — не намерен давать белорусской оппозиции никаких лишних обещаний: свалите Лукашенко сами — молодцы, нет — значит, не судьба.

Если протест увенчается успехом, то, учитывая уровень квалификации его лидеров, потери Белоруссии могут оказаться еще более катастрофическими, чем они были у Украины. Первым же объектом, на который обрушится прямая и скоординированная атака Брюсселя, Варшавы и Вильнюса, станет БелАЭС, которую в случае успешной вестернизации Белоруссии постараются закрыть ударными темпами под экологическими лозунгами и саундтрек сериала "Чернобыль". Так уже было с Игналинской АЭС в Литве, полностью остановленной по распоряжению Брюсселя в 2009 году, что оставило на голодном энергопайке всю свободную Прибалтику.

Что пошло не так?

При взгляде из Брюсселя складывается отчетливая ситуация, что в Белоруссии досрочно взорвалась мина замедленного действия — "выстрелили" протестные проевропейские силы, которые Запад потихоньку растил уже много лет на перспективу, но совершенно не предполагал, что они сработают прямо сейчас. Да, Запад, возможно, готовил протесты после выборов: он собирал данные о нарушениях, в Брюсселе и Вашингтоне даже были сделаны заготовки заявлений на день после голосования. Однако они все были нацелены не на то, чтобы свалить Лукашенко, а на то, чтобы оказать на него максимально жесткое давление и заставить еще больше открыть свою страну для западного влияния, продолжить блокирование процесса интеграции в рамках союзного государства с Россией, а возможно, и пойти на другие уступки. В обмен на это Запад если и не признает итоги выборов сразу, то хотя бы не станет их оспаривать.

Придавленные кризисом коронавируса, экономической рецессией и культурными войнами на своей территории (Black Lives Matter и иже с ними), ни США, ни Евросоюз не имеют сейчас достаточной воли и свободных ресурсов для действительно активной борьбы за мировую демократию. Белорусский проект, в отличие от украинского, всегда считался малоперспективным, и первые роли в его реализации (работа с местной оппозицией) были отданы игрокам второго плана: соседним Литве и Польше.

Собственно, именно Варшава и Вильнюс первыми поняли масштаб происходящего в Белоруссии и уже 10 августа начали просить Брюссель срочно провести экстренный саммит ЕС, чтобы согласовать порядок действий всего Евросоюза. Они справедливо опасались, что только своими силами белорусский протест не вытянут, а никакой общей программы действий у ЕС нет, роли и ходы не расписаны.

Тот факт, что реально саммит все же был созван, но лишь 10 дней спустя, 19 августа, занял по времени три часа (по шесть минут общего времени на каждого из 27 лидеров стран ЕС и руководителей трех институтов сообщества) и не принял никаких практических решений — это яркая иллюстрация истинной заинтересованности Брюсселя в успехе белорусских революционеров.

Необходимо также четко понимать, что не все страны ЕС на данном этапе готовы начинать дорогостоящий "украинский проект" в Белоруссии, к чему призывают Польша, Прибалтика, Швеция. Так, Венгрия, Германия и ряд других государств предпочли бы не влезать в белорусский кризис слишком глубоко, чтобы не обострять еще более отношения с Россией и не сажать себе на шею еще одну Украину, в случае если поворот Белоруссии на европейский путь окажется неудачным.

Саммит ни о чем

19 августа лидеры 27 стран ЕС, а также председатели Еврокомиссии, Европарламента и Европейского совета на саммите в ходе видеоконференции согласовали итоговое заявление, которое полностью повторяет основные тезисы, ранее озвучивавшиеся евроинститутами: ЕС не признал итоги выборов, потребовал прекращения "полицейского насилия", призвал к "прозрачному расследованию злоупотреблений полиции", освобождения всех задержанных, поддержал стремление граждан к определению собственного будущего и пообещал "в скором времени" ввести санкции против "значительного числа" представителей руководства Белоруссии.

Все эти пункты практически идентичны заявлению, утвержденному 14 августа на видеоконференции глав МИД ЕС.

Помимо этого саммит ЕС заявил о поддержке международных усилий для организации внутриполитического диалога в Белоруссии, в том числе при посредничестве ОБСЕ. Эта тема во вторник обсуждалась в телефонном разговоре между председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом РФ Владимиром Путиным.

Что не сказано

Список не принятых саммитом решений, которые от него ожидали многие европейские политики, равно как оппозиционеры в Белоруссии, оказался гораздо более длинным.

Многие журналисты и эксперты в Брюсселе сразу по завершении саммита обратили внимание на отсутствие в итоговом заявлении пункта, что Евросоюз "намерен защищать суверенитет Белоруссии", который до этого момента присутствовал во всех европейских декларациях в адрес Минска. Пока нет никаких официальных комментариев, связано ли это с предупреждениями президента Белоруссии о появлении угрозы со стороны государств НАТО безопасности его страны.

Саммит официально не призвал к проведению в Белоруссии новых выборов — об этом не сказано ни слова в итоговом документе встречи, хотя лидеры отдельных европейских стран, в частности Литвы и Польши, заявили по итогам, что это логически следует из факта непризнания итогов голосования.

Саммит никак не прокомментировал вопрос, считает ли Евросоюз Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии и легитимным партнером по диалогу для Брюсселя, несмотря на призывы объявить белорусского лидера "утратившим легитимность".