Кризис в Белоруссии застал Запад врасплох, саммит ЕС это подтвердил

Майдан в Белоруссии застал Запад врасплох. Растерянность и непонимание того, что делать с белорусским протестом, наглядно продемонстрировал прошедший 19 августа экстренный саммит ЕС в формате видеоконференции. Запад, безусловно, не отказался бы от возможности оторвать Белоруссию от России, но по возможности даром. На фоне собственных проблем сегодня он не хочет чрезмерных рисков и расходов. А главное — не намерен давать белорусской оппозиции никаких лишних обещаний: свалите Лукашенко сами — молодцы, нет — значит, не судьба.
Если протест увенчается успехом, то, учитывая уровень квалификации его лидеров, потери Белоруссии могут оказаться еще более катастрофическими, чем они были у Украины. Первым же объектом, на который обрушится прямая и скоординированная атака Брюсселя, Варшавы и Вильнюса, станет БелАЭС, которую в случае успешной вестернизации Белоруссии постараются закрыть ударными темпами под экологическими лозунгами и саундтрек сериала "Чернобыль". Так уже было с Игналинской АЭС в Литве, полностью остановленной по распоряжению Брюсселя в 2009 году, что оставило на голодном энергопайке всю свободную Прибалтику.
Что пошло не так?
При взгляде из Брюсселя складывается отчетливая ситуация, что в Белоруссии досрочно взорвалась мина замедленного действия — "выстрелили" протестные проевропейские силы, которые Запад потихоньку растил уже много лет на перспективу, но совершенно не предполагал, что они сработают прямо сейчас. Да, Запад, возможно, готовил протесты после выборов: он собирал данные о нарушениях, в Брюсселе и Вашингтоне даже были сделаны заготовки заявлений на день после голосования. Однако они все были нацелены не на то, чтобы свалить Лукашенко, а на то, чтобы оказать на него максимально жесткое давление и заставить еще больше открыть свою страну для западного влияния, продолжить блокирование процесса интеграции в рамках союзного государства с Россией, а возможно, и пойти на другие уступки. В обмен на это Запад если и не признает итоги выборов сразу, то хотя бы не станет их оспаривать.
Придавленные кризисом коронавируса, экономической рецессией и культурными войнами на своей территории (Black Lives Matter и иже с ними), ни США, ни Евросоюз не имеют сейчас достаточной воли и свободных ресурсов для действительно активной борьбы за мировую демократию. Белорусский проект, в отличие от украинского, всегда считался малоперспективным, и первые роли в его реализации (работа с местной оппозицией) были отданы игрокам второго плана: соседним Литве и Польше.
Собственно, именно Варшава и Вильнюс первыми поняли масштаб происходящего в Белоруссии и уже 10 августа начали просить Брюссель срочно провести экстренный саммит ЕС, чтобы согласовать порядок действий всего Евросоюза. Они справедливо опасались, что только своими силами белорусский протест не вытянут, а никакой общей программы действий у ЕС нет, роли и ходы не расписаны.
Тот факт, что реально саммит все же был созван, но лишь 10 дней спустя, 19 августа, занял по времени три часа (по шесть минут общего времени на каждого из 27 лидеров стран ЕС и руководителей трех институтов сообщества) и не принял никаких практических решений — это яркая иллюстрация истинной заинтересованности Брюсселя в успехе белорусских революционеров.
Необходимо также четко понимать, что не все страны ЕС на данном этапе готовы начинать дорогостоящий "украинский проект" в Белоруссии, к чему призывают Польша, Прибалтика, Швеция. Так, Венгрия, Германия и ряд других государств предпочли бы не влезать в белорусский кризис слишком глубоко, чтобы не обострять еще более отношения с Россией и не сажать себе на шею еще одну Украину, в случае если поворот Белоруссии на европейский путь окажется неудачным.
Саммит ни о чем
19 августа лидеры 27 стран ЕС, а также председатели Еврокомиссии, Европарламента и Европейского совета на саммите в ходе видеоконференции согласовали итоговое заявление, которое полностью повторяет основные тезисы, ранее озвучивавшиеся евроинститутами: ЕС не признал итоги выборов, потребовал прекращения "полицейского насилия", призвал к "прозрачному расследованию злоупотреблений полиции", освобождения всех задержанных, поддержал стремление граждан к определению собственного будущего и пообещал "в скором времени" ввести санкции против "значительного числа" представителей руководства Белоруссии.
Все эти пункты практически идентичны заявлению, утвержденному 14 августа на видеоконференции глав МИД ЕС.
Помимо этого саммит ЕС заявил о поддержке международных усилий для организации внутриполитического диалога в Белоруссии, в том числе при посредничестве ОБСЕ. Эта тема во вторник обсуждалась в телефонном разговоре между председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом РФ Владимиром Путиным.
Что не сказано
Список не принятых саммитом решений, которые от него ожидали многие европейские политики, равно как оппозиционеры в Белоруссии, оказался гораздо более длинным.
Многие журналисты и эксперты в Брюсселе сразу по завершении саммита обратили внимание на отсутствие в итоговом заявлении пункта, что Евросоюз "намерен защищать суверенитет Белоруссии", который до этого момента присутствовал во всех европейских декларациях в адрес Минска. Пока нет никаких официальных комментариев, связано ли это с предупреждениями президента Белоруссии о появлении угрозы со стороны государств НАТО безопасности его страны.
Саммит официально не призвал к проведению в Белоруссии новых выборов — об этом не сказано ни слова в итоговом документе встречи, хотя лидеры отдельных европейских стран, в частности Литвы и Польши, заявили по итогам, что это логически следует из факта непризнания итогов голосования.
Саммит никак не прокомментировал вопрос, считает ли Евросоюз Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии и легитимным партнером по диалогу для Брюсселя, несмотря на призывы объявить белорусского лидера "утратившим легитимность".
Даже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в среду в интервью испанским СМИ, что считает Александра Лукашенко "частично утратившим демократическую легитимность, ввиду непризнания [со стороны ЕС] результатов выборов". В своем интервью Боррель никак не объяснил, какое отношение к легитимности президента Белоруссии может иметь признание или непризнание итогов выборов со стороны зарубежной организации — Евросоюза.
Саммит ничего не сказал, когда и в каком объеме он намерен вводить санкции против руководства Белоруссии. На прямой вопрос о том, будет ли включен сам Лукашенко в новый черный список ЕС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, что этот вопрос "тщательно изучается".
Ни слова о Тихановской
Саммит полностью проигнорировал видеообращение белорусского оппозиционного лидера и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к руководству ЕС, специально распространенное в преддверии видеоконференции и записанное на английском языке с субтитрами. В нем Тихановская призвала ЕС поддержать альтернативные структуры, которые оппозиция создает в настоящий момент для "мирной передачи власти", без конкретизации, кому и на каких основаниях.
Упоминаний об этом обращении нет в итоговом заявлении саммита, о нем также ничего не было сказано на финальной пресс-конференции, как не прозвучало там и имя самой Тихановской.
Ранее в среду глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире Латвийского телевидения признал, что у ЕС нет никакой легальной возможности для признания Тихановской президентом Белоруссии без проведения повторных выборов.
Немного денег
Единственным практическим решением, которое озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, стало объявление, что Еврокомиссия перераспределит средства существующих программ европейской помощи Белоруссии, в том числе в рамках Восточного партнерства, таким образом, чтобы деньги шли не власти, а оппозиции. Кроме того, Еврокомиссия готова предоставить Белоруссии дополнительно €53 млн, "чтобы поддержать белорусский народ в эти трудные времена".
По ее словам, €2 млн пойдут на "помощь жертвам репрессий и неприемлемого государственного насилия", еще €1 млн направят на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. "Остальные €50 млн выделяются на экстренную поддержку в связи с распространением коронавируса", — отметила она.
Фон дер Ляйен не уточнила, на какой срок выделены эти деньги, однако в ЕС все существующие в настоящий момент трансферты рассчитаны до конца нынешнего семилетнего бюджетного цикла (2014–2020 годы), таким образом, эти €53 млн должны быть распределены до конца нынешнего года.
Эти цифры — малая толика от тех денег, которые ЕС и США вливали по самым разным каналам в украинский майдан в 2013–2014 годах.
Не Украина
Да, в Белоруссии действуют западные неправительственные организации, занимается оппозиционной деятельностью ряд прошедших обучение в Европе общественных деятелей и политиков, ведут агитацию либеральные блогеры, а также "независимые" СМИ, некоторые из которых базируются в Литве и Польше и работают на зарубежные гранты. И ЕС, и США вели долгосрочную политику по подготовке смены режима в Белоруссии.
Но! Масштабы подготовки протестного движения в Белоруссии даже отдаленно несопоставимы с размахом вливаний, которые Запад, в значительной степени США, сделал в украинский майдан 2013–2014 годов. Ни в финансовом, ни в организационном, ни в политическом измерении. Никакое руководство протестному движению не создано. Светлана Тихановская — это лидер ситуационный, случайный, из которого сейчас в Литве наспех с огрехами пытаются сделать политика, который может попытаться примерить маску национального лидера.
Даже тот факт, что в Белоруссии оппозиция пытается применять те же методички, что на Украине, подтверждает, что серьезно к длительным протестам никто не готовился и не озаботился адаптировать тактику и стратегию протестов под белорусские условия. Все это делается сейчас. На коленке.
"Морковка" для Белоруссии
Позитивная идеология протеста не отработана. Нет той "морковки", которую следует подвесить перед носом белорусского народа. Все знают, против чего они бастуют, а вот за что?
Грузии до 2008 года Михаил Саакашвили обещал членство в НАТО прямо завтра-послезавтра. Украине с первого майдана в 2004 году обещали евроинтеграцию, что затем превратилось в лозунги ассоциации с ЕС и безвиза. Да, специалисты понимали и до 2014 года, что это путь к полному краху украинской экономики, но для широких масс это была зримая, ощутимая "позитивная программа", которую уже местные украинские политики — от Ющенко до Яценюка и Порошенко — заворачивали в толстые слои лжи о "европейских зарплатах и пенсиях".
Никакой подобной "морковки" для белорусского народа просто не существует. ЕС, и тем более США до сих пор не предложили Белоруссии ничего. Совсем.
Интересная деталь — экономическая программа, представленная на сайтах белорусской оппозиции, выглядит предельно обтекаемо: либеральные реформы, приватизация, привлечение иностранного капитала, интеграция в европейский рынок. И кредиты МВФ, хочется добавить от себя, поскольку нужны будут деньги на финансирование всех этих изменений.
Даже эта предельно поверхностная модель означает гигантские потери для Белоруссии, которая располагает развитой промышленной экономикой. Нефтепродукты, калийные удобрения и тяжелое машиностроение. Причем все ключевые предприятия тесно встроены в производственные цепочки с Россией. В случае переориентации на Запад и разрывов этих цепочек белорусская тяжелая промышленность мгновенно окажется не у дел.
Бастующие сегодня против Лукашенко коллективы МАЗа, КрАЗа, БелАЗа, МЗКТ будут вспоминать Батьку со слезами, поскольку заводы повторят судьбу украинского "Антонова", Николаевского судостроительного завода, "Мотор-СИЧ", обанкротившихся и сейчас постепенно растаскиваемых на металлолом.
"Удобный диктатор"
Важно понимать и специфику отношения Запада к Лукашенко. Это только на публику его называют "последним диктатором Европы". В реальности он является (или являлся) достаточно удобной фигурой. Вскоре после украинского майдана мне довелось выслушать интересный диалог про Лукашенко между польским и британским дипломатами, который шел за соседним столиком в столовой штаб-квартиры НАТО. Британец выслушал длинную череду польских тезисов "о мерзком диктаторе", а затем, слегка улыбнувшись, припечатал: "Но ведь это прекрасно, когда именно такой человек является главным другом Путина в Европе".
Что он имел в виду, понять несложно. В августе 2008 года главный союзник России отказался признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. И вдруг, словно по волшебству, в сентябре 2008 года ЕС приостановил действие санкций против Лукашенко и его окружения в связи с "улучшением ситуации в области прав человека", как это сформулировал тогдашний верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хавьер Солана. Правда, после президентских выборов в 2010 году их ввели снова.
В 2014 году Белоруссия уходит от признания вхождения Крыма в состав Российской Федерации, а в 2015-м ЕС снова принимает решение отменить санкции против Лукашенко и его окружения, в связи "с освобождением политических заключенных в этой стране", как сформулировала причину этого решения уже другая глава евродипломатии — Федерика Могерини. Торможение Минском интеграционных процессов в рамках Союзного государства — это отдельная песня, которая очень нравится евроинститутам Брюсселя, не признающим в Европе никаких других интеграционных процессов, кроме как в рамках ЕС.
Таким образом, в плане отношений с Западом Лукашенко — это не враг вроде Милошевича или позднего Чаушеску. Он — интересный партнер, вроде Тайипа Эрдогана или Муаммара Каддафи.
Такого рода фигуры пользуются разной степенью благосклонности Запада, и поддержание статус-кво с ними может продолжаться десятилетиями. Однако лидеры что ЕС, что США, улыбаясь и подбадривая их, всегда ждут возможности заменить этих лидеров на лиц более удобных или подконтрольных. Теплые переговоры Александра Лукашенко с госсекретарем США Майком Помпео следует рассматривать именно с этой позиции. Запад готов протянуть белорусскому президенту надежную руку помощи, но ровно до того момента, пока не представится более выгодная кандидатура.
Страна на распутье
Часто говорят, что Лукашенко построил в Белоруссии специфический социализм, осколок СССР, защитив страну от катастрофы российских 1990-х. Увы, складывается ощущение, что Александр Лукашенко лишь на 30 лет отсрочил 1990-е. Вообще происходящее в современной Белоруссии по очень многим показателям напоминает не украинский майдан, а крах СССР в миниатюре, однако это отдельная история.
Сегодня ситуация в Белоруссии незавидная. Выигрыш оппозиции грозит стране катастрофическими экономическими последствиями. Выигрыш нынешнего президента зацементирует проблемы в отношениях власти и общества, накопившиеся к настоящему моменту, что в любой момент может привести к новому взрыву. Примирение сторон и попытка совместного поиска путей реформирования страны звучит красиво, но ни одна из них шагов в этом направлении пока не делает, и западные "друзья Белоруссии" не спешат их к этому подталкивать.
В вопросе же внешнеполитической ориентации Белоруссии все гораздо проще. У этой страны нет выбора между европейским и российским путем. Ее выбор — между российским и украинским путем.
И еще одно наблюдение не дает мне покоя. Белорусская оппозиция хочет западных ценностей и свобод. Но вот за 10 дней массовых протестов в стране не разграблен ни один магазин, не разгромлено ни одно отделение милиции, не жгут без счета машины людей, не имеющих никакого отношения к протестам, как это принято в демократических странах. Право, может, и не стоит белорусам учиться у Запада?