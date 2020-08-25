Снижение ставок по депозитам: какие есть альтернативы банковским вкладам

В конце июля 2020 года состоялось очередное понижение ключевой ставки ЦБ РФ. Теперь она установлена на уровне 4,25% годовых, что стало минимальным значением за всю семилетнюю историю использования этого макроэкономического инструмента. Такое решение не стало неожиданностью для большинства инвесторов и спекулянтов. Ранее представители Центробанка прямо указывали на то, что для этого имеются предпосылки и возможности.

С точки зрения теории низкая процентная ставка ЦБ стимулирует повышенное предложение длинных денег в экономике, что является очень важным условием для реализации масштабных инвестиционных проектов. В практическом же плане это означает неизбежное понижение уровня процентных ставок по банковским депозитам и их привлекательности для инвесторов. Собственно говоря, лица и компании, обладающие более или менее крупным капиталом, постоянно вынуждены плясать между двух огней. В периоды низких процентных ставок они ищут способы защиты капитала от инфляции. Но в тот момент, когда ставки по депозитам высоки, они вполне резонно полагают, что лучше держать деньги на банковском депозите, нежели нести повышенные риски, связанные с инвестированием или ведением бизнеса. В новейшей истории России мы наблюдали уже несколько циклов роста процентных ставок и их последующего понижения. Например, в конце памятного 2014 года ключевая ставка ЦБ РФ поднималась до 17%. После этого максимальные процентные ставки по вкладам в десяти крупнейших банках по размеру привлекаемых депозитов превысили 15% и держались на этом уровне около пяти недель. При взгляде из настоящего времени открытие долгосрочного банковского вклада по подобным ставкам выглядит весьма привлекательной, но уже недосягаемой возможностью. Ну а сейчас мы наблюдаем противоположную ситуацию. Максимальная процентная ставка по депозитам величиной в 4,515% лишь незначительно перекрывает официальный уровень инфляции порядка 3,5% в годовом выражении. Но годовой довесок к инфляции в размере всего лишь в 1% делает банковские депозиты не способом заработка, а всего лишь вариантом "парковки" временно свободных денег до нахождения им лучшего применения. Более того, вполне вероятное ослабление курса российского рубля под конец года способно резко ускорить инфляцию. В таком случае ставки по вкладам не компенсируют даже официальных темпов роста потребительских цен. Вполне очевидно, что в настоящее время даже убежденные сторонники банковских депозитов начинают задумываться об альтернативных способах размещения временно свободных средств. Введение же с 1 января налога (НДФЛ 13%) на процентный доход, превышающий ключевую ставку, для сумм более 1 млн рублей подталкивает к решению этой задачи уже в ближайшие месяцы. Рассмотрим основные возможности, доступные в этом плане обычному среднему человеку. Недвижимость вместо депозита Очень часто при поиске альтернативной возможности вложения денег предлагается и рассматривается покупка жилой недвижимости с целью ее последующей сдачи в аренду. В более продвинутом варианте это может быть офисное или складское помещение. Однако такое вложение не всегда приносит стабильную легкую прибыль. Во-первых, высокий порог входа в этот инвестиционный инструмент делает его недоступным для большинства бывших вкладчиков. Решением стали достаточно уже распространенные фонды рентной недвижимости (Альфа-банк, Сбербанк) с декларируемым уровнем доходности до 10%. Но и они бессильны перед отсутствием арендаторов или их постоянная сменой, что способно перечеркнуть все оптимистичные планы и расчеты. Чего стоит хотя бы недавний исход арендаторов из торговых центров на фоне длительного периода нерабочих дней в России в связи с глобальной вспышкой коронавируса. Между тем недвижимость облагается налогами и требует постоянных расходов на коммунальные услуги. Не стоит забывать и тот факт, что недвижимость в России может дорожать в рублях, но при этом одновременно дешеветь в долларах США. Это случается в моменты сильного ослабления курса рубля. Но главный недостаток прямого инвестирования в недвижимость в данном случае заключается в том, что оно попросту не подходит для накопления и сохранения сбережений в среднесрочном периоде. Это не тот инструмент, в который можно быстро вложить несколько свободных тысяч рублей или же при необходимости быстро вывести необходимую сумму.

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Покупка недвижимости в ипотеку также не отвечает этой цели. В таком случае накопленный капитал меняется на низколиквидное имущество, обремененное крупным многолетним кредитом. Это не то, что нужно человеку, который хочет накопить и сберечь не очень крупную сумму. Ну а приобретение паев инвестиционных фондов недвижимости уже не является инвестированием в недвижимость в чистом виде. Это форма коллективных инвестиций с присущими ей преимуществами и недостатками. Вложение денег в создание и развитие собственного бизнеса или вхождение в качестве совладельца в новое или действующее предприятие предполагает еще более высокие риски по сравнению с инвестициями в недвижимость. В целом необходимо учитывать, что участие в бизнесе не только не гарантирует собственнику прибыли, но и способно стать источником крупных убытков. В любом случае это не является способом накопления с гарантированной доходностью. Менее очевидная закономерность заключается в том, что хороший бизнес генерирует достаточно прибыли для собственного расширения и не нуждается в регулярных дополнительных вливаниях денег извне. Оставим без внимания достаточно широкие возможности частных займов организациям и физическим лицам, прямые или с помощью специальных онлайн-платформ. Даже высокие проценты по ним не окупают риска полной потери вложенных средств. Многие представители молодого поколения уже не застали случившийся в 1990-х годах бум финансовых пирамид. Среди них стоит упомянуть пресловутые "МММ", "Хопёр-Инвест", "Русский дом селенга" и многие другие. Но менее громкие случаи разорения компаний, активно привлекающих займы от населения под проценты, до сих пор не являются редкостью. Наконец, стоит избегать и вложений в достаточно широкий спектр альтернативных инвестиций. К этому классу относятся криптовалюты, произведения искусства, антиквариат, коллекционные вещи, раритетные автомобили и тому подобное. Все это либо обладает низкой ликвидностью, либо не приносит прогнозируемого прироста капитала в среднесрочном и долгосрочном периоде. Валюта, драгметаллы, биржевые торги С учетом всех этих соображений при поиске реальной альтернативы банковским депозитам остаются лишь возможности вложения в иностранную валюту, драгоценные металлы, а также инвестирование денежных средств через механизм биржевых торгов. Разберемся с этим подробнее. Наличная иностранная валюта традиционно является в России инструментом среднесрочного и долгосрочного накопления. Обычно для этого используется доллар США. Так называемая зелень остается лучшим способом защиты от потери покупательной способности рубля в случае его очередного ослабления. Проблема заключается в том, что наличные доллары США сами по себе не генерируют процентов и дивидендов. Это относится и к физическому золоту в инвестиционных монетах и слитках. Между тем долларовая инфляция за 2019 год, согласно открытым данным, составила 2,28%. А процентные ставки по долларовым депозитам в российских банках в настоящее время не превышают 0,5% годовых. Коль скоро мы говорим про альтернативу банковским рублевым депозитам, эти инструменты также не годятся для преумножения капитала. Но для этого хорошо подходят такие биржевые инструменты, как облигации и привилегированные акции.

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Мы начинали разговор с того, что уровень ключевой ставки является важным внутренним инструментом настройки экономики. Как видно, ее текущий уровень формирует условия для перетока свободных средств населения и организаций из банков на брокерские счета на российских биржах. Ранее мы уже выяснили, что у физических лиц в этом плане попросту нет большого выбора. К слову, биржевой счет также позволяет осуществлять сделки с иностранной валютой и с производными инструментами на драгоценные металлы. Другими формами инвестирования на финансовых рынках являются паевые инвестиционные фонды и индивидуальное доверительное управление. С точки зрения финансовых потоков все эти варианты представляют собой одно и то же. Попутно стоит отметить, что существенная часть поступающих на биржу средств инвестируется в облигации федерального займа (ОФЗ). Таким образом, круг замыкается. Регулятор создает условия для того, чтобы правительство могло занимать деньги на внутреннем рынке под достаточно низкие проценты. В последние годы "домашние" частные инвесторы начинают замещать на рынке ОФЗ традиционно широкую прослойку нерезидентов. По-видимому, это не случайность, а результат целенаправленной финансовой политики. Дополнительным стимулом для миграции средств инвесторов на две крупнейшие российские фондовые биржи является уже давно введенный и работающий механизм налоговых вычетов по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Эта мера связывает деньги частных инвесторов на биржевых счетах и частично компенсирует им временную просадку стоимости активов. Соответствующее исследование указывает на то, что в августе 2020 года каждый третий вкладчик планирует изъять свой депозит из банка. В то же время, согласно июльским данным Московской биржи, количество физических лиц, имеющих на этой торговой площадке брокерские счета, достигло 5,65 млн человек. С начала 2020 года этот показатель увеличился на 1,8 млн человек. Иными словами, число участников биржевых торгов в России увеличивается взрывными темпами. Но их количество на крупнейшей российской бирже все еще не превышает 4% от населения страны.