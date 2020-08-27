"Непобедимое солнце": почему новый роман Пелевина напоминает Дэна Брауна

Название его романа кажется прямо автобиографией — он же и есть то самое непобедимое солнце, которое невозможно спихнуть с августовских прилавков. Это одна из вещей, над которыми он пошутил в новом романе, где есть и рассуждение о маркетинговых приемах, которые заставляют нас читать всяких там писателей. Шумиха, ежегодно раздуваемая вокруг нового Пелевина, редко идет ему самому на пользу, поскольку очередная порция августовских откровений не всегда бывает свежей или даже удобоваримой. Читать про боевых феминисток, использующих крюк своей женской привлекательности для ловли богатого самца, в 2018 году было прямо-таки неловко.

Хорошая новость в том, что "Непобедимое солнце" опровергает для начала идею, что Пелевин исписался или продался за контракт: это плотный, увлекательный 700-страничный роман с сюжетом, который, может, не удовлетворит критиков, да их давно уже ничего не удовлетворяет, но точно обрадует поклонников. Единственная претензия, которую можно к нему предъявить, — что он уж очень с сюжетом и иногда напоминает роман Дэна Брауна. Здесь тоже герои едут в испытанные места силы (сюжет буквально закручивается в Стамбуле, как в "Инферно" американского автора), тоже могут выскочить в любой момент из-за угла волосатые моджахеды с автоматами, когда заскучавшему действию потребуется придать космическое ускорение, а главное, здесь есть чисто дэнбрауновская идея, что, отправившись в путешествие за некоторой истиной в декорациях, как из забытого фильма про Джеймса Бонда, можно в итоге что-то понять и к чему-то прийти.

Потому что у Пелевина обычно человек истину даже приблизить к себе не в силах, он тянется к ней и обречен погибнуть в ее невероятности, сгореть как жертвенный баран, утонуть и раствориться в Условной Реке Абсолютной Любви. Весь смысл пелевинского вещания об истине в том, что понять мы ее не можем. Это очень актуально было в 1990-е, когда мир кругом был в целом непонятный, духовное просветление казалось способом как-то его упорядочить и постигнуть, а тут выходил Пелевин и со спокойной улыбкой говорил: не волнуйтесь, не переживайте, хаос — это нормальное состояние мира, и нет, по сути, ничего, кроме хаоса. Человек сразу все понимал и не волновался — настоящая терапевтическая проза.

Но в 2020 году духовные поиски имеют более практический характер: в лучшем случае с помощью йоги и ретритов мы просто хотим немного успокоиться, никак не рассчитывая на прямой путь к просветлению, в худшем — пытаемся "хакнуть" реальность так, что она со всеми древними богами придет и надает тебе больно по башке. Так вот, героиня "Непобедимого солнца" по башке так ни разу и не получает. Возможно, потому, что она девочка.

Самоудаление из духовной гонки

Потому что зовут ее Саша Орлова, и хотя для вас это и может быть обычное женское имя, истинный его смысл, что она, во-первых, Александра, как Александр Македонский, а во-вторых, авгур, слово, как говорит нам Википедия, с двумя значениями: и римский жрец, читающий будущее по птицам, и ирландская птица феникс. Ну и можно вспомнить, как в прошлой книге Пелевина твиттеровская птичка превращалась в грозных Орлов разума. Ничто не случайно, каждый символ нужен, чтобы привести нас к истокам. События "Непобедимого солнца" напрямую связаны с историей Рима III века, весь роман — это в каком-то смысле мистерия, ритуальное переигрывание прошлого. Но при этом он куда более укоренен в современности, чем многие другие его книги: про девушку Сашу впервые, пожалуй, со времен Владилена Татарского из "Поколения П" можно сказать, что она одна из нас.

Она современная, независимая, пусть это и значит жизнь на папочкины деньги, она состоит в свободных отношениях, которые свободна закончить в любой момент, она знает свой набор асан, гордится тем, что она умная блондинка, и на тридцатый день рождения отправляется в путь к духовному преображению. Герои Пелевина любят поговорить за Бога и за теории, развести мистицизма на 200 страниц, а в "Непобедимом солнце" таких страниц, пожалуй, все 300, и хотя Саша с удовольствием готова поболтать о духовности, она ни разу не "покупает" лапшу, что ей с такой готовностью вешают на уши справа и слева. Она понимает, что "истины слишком много на рынке", а значит, к сердцу ее не пробраться.