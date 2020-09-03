Мария Хренова — о том, как американцы наперекор Совбезу и здравому смыслу пытаются вернуть антииранские санкции и что из этого выходит

Как США попали в изоляцию в Совбезе ООН, или Что такое "снэпбэк" против Ирана

20 августа США передали Совету Безопасности ООН письмо, в котором заявляют о запуске процедуры "снэпбэка" (быстрый возврат к предыдущей стадии чего-либо) — так США называют возвращение санкций ООН в отношении Ирана. Такая процедура была предусмотрена в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Предполагалось, что любой участник ядерной сделки может обратиться в СБ для возврата санкций, если Тегеран нарушает ее условия. Вероятно, именно так нынешняя американская администрация в преддверии ноябрьских президентских выборов решила окончательно разобраться с неугодной ей иранской ядерной сделкой. Однако, прибыв в ООН, глава американской дипломатии "забыл" учесть несколько факторов. Первый и самый очевидный — процедуру возврата санкций могут инициировать только члены иранской ядерной сделки, а США вышли из нее в 2018 году. Второй — СБ ООН все еще остается независимым и не подчиняющимся американской воле органом принятия решений. "Уведомление" США вовсе не становится точкой в вопросе возврата санкций, но, безусловно, открывает достаточно сложный и беспрецедентный период во всей истории Совета Безопасности. Пробный шар Непосредственно запуску процедуры "снэпбэка" предшествовал пробный шар. В середине августа США вынесли на голосование СБ резолюцию, в которой предлагалось продлить истекающий в октябре запрет на закупку Ираном оружия. То, что резолюция с подобным предложением не пройдет, было ясно изначально. Как проговорилась в интервью телеканалу "Аль-Арабия" постпред США при ООН Келли Крафт, задумка состояла в том, чтобы "загнать в угол Россию и Китай". То есть европейские партнеры Вашингтона поддержат резолюцию, а Москва и Пекин наложат на нее вето.

Описание Водный ядерный реактор в Араке, Иран © WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Действительно, ряд стран, в том числе Великобритания, Франция и Германия, соглашались с опасениями США относительно грядущей возможности Ирана покупать оружие. Но, будучи участниками ядерной сделки, они не могли не понимать, что продление оружейного эмбарго будет означать конец соглашения. Иран предупреждал, что в случае принятия резолюции выйдет из СВПД. В итоге "в углу" оказались США: практически все члены СБ ООН при голосовании воздержались, Россия и Китай проголосовали против, проект США поддержала только Доминиканская Республика. Курица или яйцо Никто не сомневался, что резолюция — это лишь первый шаг. И следующий не заставил себя долго ждать. 20 августа госсекретарь Майкл Помпео лично вручил председателю Совбеза письмо с уведомлением об инициировании "снэпбэка". Из формальной процедуры было сделано целое шоу — в штаб-квартиру ООН, которая с марта пустовала из-за карантина, съехались дипломаты и журналисты. Помпео в непривычной для него манере подробно ответил на все вопросы СМИ. Главная мысль состояла в том, чтобы убедить общественность: возвращение санкций против Ирана через 30 дней — дело решенное.

Описание Госсекретарь США Майк Помпео © REUTERS/Darren Ornitz

Хотя назначенный срок еще не прошел, пока исполнение воли США не кажется хоть сколько-либо реальным. Голосования в Совете по этому вопросу не предусмотрено. В теории, если участник СВПД настаивает на возвращении ограничений, то санкции либо автоматически возвращаются через 30 дней, либо на голосование выносится резолюция о продлении режима без санкций. Но, по сути, все упирается в единственный вопрос: имеют ли вообще право США требовать возвращения санкций, выйдя из СВПД? Большинство опрошенных ТАСС дипломатов и международных экспертов сходятся в том, что к США это положение уже никак не относится. США же теперь убеждают мировое сообщество в обратном. При этом ссылаются на принятую в поддержку СВПД резолюцию СБ ООН 2231, в паре пунктов которой перечисляются участники сделки, в том числе и (что было верно на момент ее принятия) США. "Все равно что уволиться с работы, а через два года потребовать от работодателя зарплаты, показывая устаревшую запись в трудовой книжке", — прокомментировал ситуацию один из ооновских дипломатов.



Решение председателя Не секрет, что работа СБ ООН основана на множестве бюрократических процедур. Опытные дипломаты умеют пользоваться ими в своих целях. Так, когда Россия потребовала открытого обсуждения "снэпбэка" в Совете, США выступили против: нет обсуждения, нет и возможности выступить против американской инициативы. Россия пошла в обход. 25 августа на встрече по палестино-израильскому урегулированию российский постпред Василий Небензя обратился к иранской теме. Он попросил председателя Совета сообщить о своем решении по "снэпбэку".

На эту тему Не усидели на двух стульях. Совбез ООН не поддержал план США продлить санкции против Ирана

Поднятой темой воспользовались и остальные члены Совбеза. Кроме Доминиканской Республики, все они выступили единогласно — американцы не являются участниками сделки, а значит, их запрос незаконен. В итоге председатель, постпред Индонезии, заключил, что "в связи с отсутствием консенсуса не может предпринимать дальнейших действий (по американскому запросу)". "Мы не боимся остаться в ограниченной компании", — ответила на это Крафт, дав понять, что США не считают на этом вопрос с санкциями исчерпанным, несмотря на сопротивление остальных стран СБ. Что будет дальше Самое интересное в Совбезе только начинается. По случайному совпадению именно в юбилейный для ООН год ей предстоит продемонстрировать все накопленное за 75 лет умение решать спорные вопросы. Если бы по процедуре "снэпбэка" прошло голосование, этот вопрос был бы уже закрыт, но формально голосования по ней быть не может. Тогда решение переходит к председателю Совета. Отвергнув идею США, августовский председатель — представитель Индонезии — проявил большую принципиальность. За нее, по всей видимости, он поплатился чуть позднее наложенным Вашингтоном вето на сугубо "безобидную" индонезийскую резолюцию по антитеррору.

На эту тему История иранской ядерной сделки