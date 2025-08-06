Мэр Карачаевска досрочно сложил полномочия

Спартак Кущетеров назначен исполняющим обязанности мэра

ЧЕРКЕССК, 6 августа. /ТАСС/. Марат Урусов досрочно покинул пост мэра Карачаевского городского округа Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"Депутаты думы Карачаевского городского округа шестого созыва поддержали освобождение от должности мэра КГО Марата Урусова в связи с его отставкой по собственному желанию. Его полномочия, предусмотренные контрактом от 26 октября 2022 года, досрочно прекращены с 6 августа 2025 года", - говорится в сообщении.

Временное исполнение обязанностей мэра возложено на Спартака Кущетерова, который ранее был назначен первым заместителем мэра КГО.