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Пандемия COVID-19

СМИ: 80% жителей Китая будут привиты к концу 2021 года

К началу июля охват вакцинацией в Китае должен составить 40%

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань считает, что к концу текущего года показатель охвата вакцинацией от коронавируса в КНР может составить примерно 80%. Об этом сообщил в субботу информационный портал "Чжунго синьвэньван".

"Насколько мне известно, к началу июля охват вакцинацией в Китае должен составить 40%, а к концу текущего года он может достигнуть 80%", - рассказал эксперт. Как он уточнил, для того, чтобы добиться такого показателя, КНР должна продолжить наращивать производство вакцин.

"С одной стороны, у нас высокий внутренний спрос на соответствующие препараты. С другой, в них остро нуждается Всемирная организация здравоохранения", - напомнил Чжун Наньшань.

Как он подчеркнул, только при достижении 80-процентного уровня Китай способен обеспечить населению страны коллективный иммунитет.

Согласно официальной статистике, по состоянию на 27 мая китайские врачи сделали жителям КНР более 584 млн прививок от COVID-19. По сравнению с началом месяца этот суммарный показатель вырос более чем вдвое.

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КитайПандемия COVID-19
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