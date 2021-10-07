Посещение некоторых организаций в Башкирии разрешат только имеющим защиту от COVID-19

УФА, 7 октября. /ТАСС/. В Башкирии с 27 октября посещение торговых центров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов будет возможным только по сертификату вакцинации или при наличии справки о перенесенной в течение шести месяцев коронавирусной инфекции. Власти рассчитывают, что до этого времени все желающие смогут вакцинироваться, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы республики Диана Ихсанова в четверг.

"До 27 октября посетить музеи, выставочные залы, библиотеки, торговые центры, салоны красоты, массажные салоны, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, заведения общепита, проехать на междугородних автобусах и пригородном поезде "Орлан" можно при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе и справки об отрицательном ПЦР-тесте. После 27 октября ПЦР-тест приниматься не будет. Так сделали, чтобы жители успели вакцинироваться и получить соответствующий сертификат", - сообщила Ихсанова.

Эти изменения вносятся в указ главы Башкирии о введении режима повышенной готовности на территории республики, добавила собеседница агентства.

Ограничения в регионе начали действовать с 4 октября: посещать кинотеатры, театры, концертные залы, музеи, спортивные мероприятия можно только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, справки о перенесенной в течение шести месяцев коронавирусной инфекции, или отрицательном ПЦР тесте. С 12 октября такие же ограничения начнут действовать для торговых центров, с 18 октября - для бассейнов, саун, салонов красоты, фитнес-клубов и заведений общепита, в которых более 50 посадочных мест.

По данным оперштаба республики, 6 октября количество заражений коронавирусной инфекцией составило 69 830 случаев, за сутки зарегистрировано 536 новых случаев. Всего с выздоровлением выписано 60 835 человек, умерших с начала пандемии - 1 475. В регионе первым компонентом вакцинировано 1,3 млн жителей, обоими компонентами - почти 1,2 млн. План по вакцинации определен на уровне 1,9 млн человек.