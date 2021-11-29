Филиппины в течение трехдневной кампании планируют привить от COVID-19 до 9 млн человек

БАНГКОК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Филиппин приступили в понедельник к массовой иммунизации населения страны от коронавируса. В период с 29 ноября по 1 декабря органы здравоохранения рассчитывают привить до 9 млн человек вместо запланированных ранее 15 млн.

Официальный представитель государственной целевой группы по борьбе с коронавирусом в республике Карлито Гальвес в интервью телеканалу "Си-эн-эн Филиппинс" заверил, что это не связано с нехваткой вакцин. "Мы пришли к выводу, что 3 млн прививок в день является наиболее реалистичной целью", - отметил он. В республику было доставлено более 142,1 млн доз различных прививок от коронавируса, из которых уже использовано 81 млн доз.

По его словам, приоритетными получателями вакцины в течение трех дней будут "пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями". Власти рассчитывают, что за три дня им удастся довести общее число жителей Филиппин, получивших хотя бы первую дозу прививки, до 70%. В течение этого времени будет действовать около 8 тыс. пунктов вакцинации.

Вместе с тем Гальвес сообщил о планах провести еще одну подобную кампанию в период с 15 по 17 декабря.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 2,83 млн, вылечились более 2,76 млн человек, умерли 48,3 тыс. пациентов. На данный момент в стране полностью вакцинированы 35,5 млн человек.