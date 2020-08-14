Школы и детсады Петербурга начнут работать с 1 сентября в обычном режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Детсады, школы и колледжи Санкт-Петербурга с 1 сентября возобновят работу в обычном режиме, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы администрации губернатора региона.

"Ограничения, предусмотренные постановлением правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сохраняются по 30 августа. При этом планируется, что с 1 сентября детские сады, школы, колледжи начнут работу в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, также прорабатывается вопрос возобновления работы организаций дополнительного образования для детей и взрослых.

Ранее в пресс-службе сообщали, что с 27 июля возобновили работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры, сняты ограничения на проведение экскурсий. При этом объекты развлечения и досуга в ТЦ пока остаются закрытыми. Сохраняется запрет на розничную торговлю и оказание услуг в коридорах, атриумах, фойе и иных местах общего пользования.