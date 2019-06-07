Экспертизу строительства в Кабардино-Балкарии онкоцентра завершат до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Экспертиза строительства в Кабардино-Балкарии (КБР) онкологического центра, который возводится вместо не соответствующего требованиям старого центра, построенного около 90 лет назад, будет завершена до конца 2019 года. Об этом в пятницу сообщил ТАСС врио главы республики Казбек Коков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы сегодня занимаемся экспертизой данного центра: что можно добавить, переформатировать, чтобы он соответствовал требованиям, и с наименьшими вливаниями реализовать данный проект. По финансированию мы сегодня пока не можем [сказать]. Центр был построен раньше, он как незавершенное [строительство] считается. [Экспертиза будет закончена] до конца года", - сказал он ТАСС.

Коков ранее обратился в Минздрав РФ с просьбой оказать помощь в строительстве нового республиканского онкологического центра. Его стоимость может превысить 2 млрд рублей.

В ныне действующем онкологическом диспансере КБР проходят лечение около 7 тыс. человек, в целом по республике на учете у онкологов состоят 17 тыс. человек. В настоящее время расширяются площади старого здания за счет предоставления освободившегося здания роддома.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.