Все населенные пункты Кировской области охватят услугой по вывозу мусора до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают к концу года охватить услугой по вывозу твердых коммунальных отходов весь регион, включая отдаленные и малочисленные деревни, сообщил в пятницу ТАСС губернатор области Игорь Васильев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Переход на новую систему обращения с отходами идет в соответствии с разработанной дорожной картой. Сбором и вывозом отходов охвачены уже все крупные населенные пункты региона, стоит задача в течение года охватить всю область, включая самые отдаленные и малочисленные деревни. Разработан единый проект контейнерных площадок, на создание которых предусмотрели средства в областном бюджете - более 30 млн рублей", - сказал Васильев.

Он отметил, что в начале года поступали жалобы от граждан на нарушения, связанные с платой за вывоз мусора. "Много вопросов было связано с начислением "двойной платы", когда недобросовестные управляющие компании (которые с 1 января не могут брать плату за ТКО - прим. ТАСС) выставили счета [за вывоз ТКО наряду] с региональным оператором. Мы быстро разобрались, и сейчас эта проблема ушла", - подчеркнул губернатор.

Васильев уточнил, что по каждому выявленному нарушению проводились проверки прокуратуры и госжилинспекции. "Управляющие компании начали исправлять свои ошибки, проводить перерасчет, больше подобных нарушений зафиксировано не было", - сообщил губернатор. По его словам, в целом количество жалоб в связи с переходом на новую систему обращения с ТКО снижается.

С 1 января в России началась реализация реформы, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. В Кировской области за сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора с нового года отвечает региональный оператор "Куприт", 60% акций которого принадлежат администрации Кирова.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.