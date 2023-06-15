РАН и Сбер будут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности

Синергия науки, бизнеса и государства может стать мощным драйвером научно-технического прогресса и, как следствие, экономического роста России, отметил Герман Греф

ТАСС, 15 июня. Российская академия наук и ПАО "Сбербанк" договорились о сотрудничестве в сфере кибернетической безопасности, облачных платформ, биометрических систем, а также искусственного интеллекта. Cоответствующее соглашение подписано президентом РАН Геннадием Красниковым и председателем правления Сбера Германом Грефом на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Cоглашение охватывает сферы кибербезопасности, облачных платформ, биометрических систем, предусматривает содействие в применении современных методов ИИ для естественных наук и целом ряде других направлений. Также РАН и Сбер будут обмениваться информацией, которая популяризирует современные достижения науки и техники, изобретательство и научный потенциал обеих сторон", - сообщает в четверг портал РАН.

Руководители выразили надежду на плодотворное сотрудничество. "Мы сумеем объединить передовые разработки в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, которые ведутся специалистами Сбербанка, и фундаментальные исследования в этих областях", - сказал академик Красников. Греф подтвердил, что деятельность РАН имеет колоссальное значение для Сбера. "Я убежден, что именно синергия науки, бизнеса и государства может стать мощным драйвером научно-технического прогресса и, как следствие, экономического роста России", - отметил председатель правления Сбера.