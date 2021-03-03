Как Дали сделал себя мифом

Сальвадор Доменек Фелип Жасинт Дали-и-Доменек, маркиз де Дали де Пуболь, родился в долине Ампрудан на севере Каталонии. Ходит шутка, что сильный ветер трамонтана выдувает живущим в этом регионе весь мозг, и в Испании их считают людьми со странностями. И если судить по жизни Сальвадора Дали, странности - это еще мягко сказано. Он был одним из тех художников, кто первым почувствовал необходимость создания некого собственного мифа, он рассматривал себя, свое тело, свою жизнь, свое поведение как неотъемлемую часть своего творчества.

Правда ли, что Дали не любил детей, возил с собой баночку с волосами, чтобы подклеивать усы, а однажды чуть не умер на открытии выставки? Разбираемся в первом выпуске второго сезона подкаста "Куинджи охрип". Гость этого эпизода - Александра Данилова, заведующая отделом искусства XIX-XX веков музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и старший преподаватель РГГУ.