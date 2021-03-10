Во втором сезоне "Куинджи охрип" мы выбираем самые странные легенды о художниках и выясняем, что из них на самом деле правда. Но с Леонардо да Винчи это оказалось ну очень трудной задачей, ведь он сам олицетворение тайн, легенд и секретов. Правда ли, что НАСА использует роботов, созданных по чертежам да Винчи? Куда делись брови Мона Лизы? И как да Винчи связан с шампуром для шаурмы? Говорим об этом с кандидатом культурологии и преподавателем РГГУ Валерией Косяковой.
Подкаст "Куинджи охрип": что скрывалось за гениальностью да Винчи
- 00:47 - Как да Винчи повлиял на роботов и водолазов
- 6:35 - Об увлечении анатомии, украденных трупах и синонимах к слову "пенис"
- 9:45 - Да Винчи - вегетарианец: правда или миф? (И еще про ту самую шаурму)
- 15:28 - О незавершенном "батле" с Микеланджело
- 18:45 - Тайны, улыбка и брови Моны Лизы. Разбираемся в причинах ее популярности
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