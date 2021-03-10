Что скрывалось за гениальностью да Винчи

Во втором сезоне "Куинджи охрип" мы выбираем самые странные легенды о художниках и выясняем, что из них на самом деле правда. Но с Леонардо да Винчи это оказалось ну очень трудной задачей, ведь он сам олицетворение тайн, легенд и секретов. Правда ли, что НАСА использует роботов, созданных по чертежам да Винчи? Куда делись брови Мона Лизы? И как да Винчи связан с шампуром для шаурмы? Говорим об этом с кандидатом культурологии и преподавателем РГГУ Валерией Косяковой.