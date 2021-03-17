За 10 с небольшим лет Винсент Ван Гог создал более 2000 произведений, но за всю свою жизнь продал лишь одну картину. Легенд и вымыслов вокруг его имени сотни, подтвердить или опровергнуть некоторые из них специалисты не могут до сих пор. Кому Ван Гог подарил свое отрезанное ухо? Почему во французском Арле были недовольны соседством с художником? Правда ли, что он не умел рисовать людей? И как все-таки погиб Ван Гог? Разбираемся вместе со старшим научным сотрудником, хранителем коллекции импрессионистов и постимпрессионистов Пушкинского музея Алексеем Петуховым и художником, популяризатором изобразительного искусства Надеждой Маценко.
Подкаст "Куинджи охрип": как Ван Гог экспериментировал с жизнью и самим собой
- 2:30 – Зачем Ван Гог решил отрезать себе ухо? Выясняем, как это было на самом деле
- 5:17 – О хрупкой психике и любви к желтому цвету
- 8:32 – Почему жители Арля просили выгнать художника из города и при чем тут рейдерский захват?
- 11:27 – Как Ван Гог подружился и поссорился с Полем Гогеном?
- 13:40 – Почему Ван Гогу не нравились правильные фигуры и реалистично нарисованные люди?
- 16:28 – Как погиб Ван Гог? И почему в XX веке он стал опасным и привлекательным персонажем?
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