Как Ван Гог экспериментировал с жизнью и самим собой

За 10 с небольшим лет Винсент Ван Гог создал более 2000 произведений, но за всю свою жизнь продал лишь одну картину. Легенд и вымыслов вокруг его имени сотни, подтвердить или опровергнуть некоторые из них специалисты не могут до сих пор. Кому Ван Гог подарил свое отрезанное ухо? Почему во французском Арле были недовольны соседством с художником? Правда ли, что он не умел рисовать людей? И как все-таки погиб Ван Гог? Разбираемся вместе со старшим научным сотрудником, хранителем коллекции импрессионистов и постимпрессионистов Пушкинского музея Алексеем Петуховым и художником, популяризатором изобразительного искусства Надеждой Маценко.