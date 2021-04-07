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Подкаст "Куинджи охрип": истории о художниках, которые вы не слышали

Густав Климт: художник, который обожал котов и женщин

© Василина Баженова/ТАСС

Герой этого выпуска – Густав Климт, который из успешного академического художника превратился в одного из самых ярких представителей модерна. Почему его можно назвать подвижником бодипозитива и феминизма? Кто изображен на знаменитой картине "Поцелуй"? И правда ли, что Климт мучил моделей? Об этом мы поговорили с Еленой Коротких, научным сотрудником Отдела искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея.

Подкаст "Куинджи охрип": Густав Климт, художник, который обожал котов и женщин
  • 7:45 – О нелюбви к автопортретам и история про портрет шубы
  • 12:25 – О детях художника (спойлер: от 14 до 40)
  • 14:45 – Легенды "Поцелуя": кто все-таки изображен на картине и почему ее нужно смотреть вживую
  • 20:30 – Опровергаем главный миф о Климте
  • 22:30 – Откуда на картинках Климта отпечатки кошачьих лап

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Подкаст "Куинджи охрип": истории о художниках, которые вы не слышали
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