Густав Климт: художник, который обожал котов и женщин

Герой этого выпуска – Густав Климт, который из успешного академического художника превратился в одного из самых ярких представителей модерна. Почему его можно назвать подвижником бодипозитива и феминизма? Кто изображен на знаменитой картине "Поцелуй"? И правда ли, что Климт мучил моделей? Об этом мы поговорили с Еленой Коротких, научным сотрудником Отдела искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Пушкинского музея.