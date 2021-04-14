Фрида: от девочки-бунтаря до легенды

Героиня этого выпуска – Магдалена Кармен Фрида Кало Кальдерон. Она перенесла за 47 лет жизни несколько десятков операций и считала трагедию самой смешной вещью в мире. Фрида написала 145 картин, почти половина из них – это автопортреты. Правда ли, что она никогда не изображала себя улыбающейся? Плакал ли Кандинский от восторга, увидев ее работы? И зачем Фрида хранила дома банку с заспиртованным младенцем? Мы спросили об этом Катарину Лопаткину, искусствоведа, куратора нескольких выставок Фриды Кало.