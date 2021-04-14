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Подкаст "Куинджи охрип": истории о художниках, которые вы не слышали

Фрида: от девочки-бунтаря до легенды

© Василина Баженова/ТАСС

Героиня этого выпуска – Магдалена Кармен Фрида Кало Кальдерон. Она перенесла за 47 лет жизни несколько десятков операций и считала трагедию самой смешной вещью в мире. Фрида написала 145 картин, почти половина из них – это автопортреты. Правда ли, что она никогда не изображала себя улыбающейся? Плакал ли Кандинский от восторга, увидев ее работы? И зачем Фрида хранила дома банку с заспиртованным младенцем? Мы спросили об этом Катарину Лопаткину, искусствоведа, куратора нескольких выставок Фриды Кало.

Подкаст "Куинджи охрип": Фрида. От девочки-бунтаря до легенды
  • 3:35 – Почему Фрида прожила всю жизнь в одном доме 
  • 9:35 – Зубы с бриллиантами, платье в золоте и мужские костюмы: о самовыражении художницы
  • 15:55 – О чем на самом деле были ее автопортреты
  • 21:53 – Почему Фриду и ее сестру подозревали в убийстве Льва Троцкого
  • 31:05 – Стол в крови, скелет и олененок: куда делась картина, которую Фрида подарила СССР

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Подкаст "Куинджи охрип": истории о художниках, которые вы не слышали
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