{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Подкаст "Куинджи охрип": истории о художниках, которые вы не слышали

Поль Гоген: человек, который отказался от цивилизации

© Василина Баженова/ТАСС

Эжен Анри Поль Гоген начал заниматься живописью как хобби: после службы на флоте он устроился работать на биржу и лишь коллекционировал картины, но не писал. Посвятить себя искусству он решил только после краха Парижской биржи в 1882 году. И в итоге стал одним из крупнейшим представителей постимпрессионизма, но признание к нему пришло лишь после смерти. Были ли Гоген дауншифтером? Почему критиков возмущала собака на его картине? Правда ли, что Гоген был дальтоником? И есть ли на Таити его потомки? Найти ответы в этом выпуске нам помогла заместитель директора Пушкинского музея по региональному развитию, преподаватель исторического факультета МГУ Екатерина Кочеткова. 

Подкаст "Куинджи охрип": Поль Гоген. Человек, который отказался от цивилизации
  • 8:55 – Почему женщины не хотели заказывать Гогену портреты
  • 11:00 – О дружбе и ссоре с Ван Гогом (и еще об отрезанном ухе)
  • 18:05 – За что его критиковали и при чем тут собака
  • 24:10 – О детях Гогена на Таити
  • 26:55 – Почему картины Гогена хотели убрать с выставок

Слушайте в любом удобном приложении:

Подкаст "Куинджи охрип": истории о художниках, которые вы не слышали
Фрида: от девочки-бунтаря до легенды
Фрида: от девочки-бунтаря до легенды
Читать полностью