Поль Гоген: человек, который отказался от цивилизации

Эжен Анри Поль Гоген начал заниматься живописью как хобби: после службы на флоте он устроился работать на биржу и лишь коллекционировал картины, но не писал. Посвятить себя искусству он решил только после краха Парижской биржи в 1882 году. И в итоге стал одним из крупнейшим представителей постимпрессионизма, но признание к нему пришло лишь после смерти. Были ли Гоген дауншифтером? Почему критиков возмущала собака на его картине? Правда ли, что Гоген был дальтоником? И есть ли на Таити его потомки? Найти ответы в этом выпуске нам помогла заместитель директора Пушкинского музея по региональному развитию, преподаватель исторического факультета МГУ Екатерина Кочеткова.