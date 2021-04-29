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Подкаст "Куинджи охрип": истории о художниках, которые вы не слышали

Пабло Пикассо: художник, который жил по своим правилам

© Василина Баженова/ТАСС

Герой нового выпуска – художник, о котором можно говорить только в превосходной степени: самый дорогой, самый известный и самый "популярный" среди похитителей. Свою первую серьезную картину – "Пикадор" – Пабло Пикассо написал на деревянной коробке и держал при себе всю жизнь. Всего же он создал несколько тысяч картин, набросков, скульптур и керамических изделий, и 1147 из них числятся украденными.

Как все-таки правильно – Пика́ссо или Пикассо́? Почему в его имени целых 23 слова? Правда ли, что он использовал свои картины вместо дров? И почему его портрет Сталина вызвал скандал? Об этом мы поговорили с заведующей отделом искусства стран Европы и Америки ХIХ-ХХ веков Пушкинского музея Александрой Даниловой и художником и искусствоведом Дарьей Ворониной.

Подкаст "Куинджи охрип": Пабло Пикассо. Художник, который жил по своим правилам
  • 3:15 – Как дядя Пикассо оживил его дымом
  • 6:40 – О сожженых картинах: правда или нет
  • 8:35 – Почему коммунисты обиделись на Пикассо за портрет Сталина
  • 14:30 – О моделях из больниц для бедняков
  • 17:10 – Почему Пикассо подозревали в краже "Моны Лизы" да Винчи
  • 22:35 – Об отношениях с балериной Ольгой Хохловой
  • 26:15 – Жизнь с Жаклин Рок: почему вдова Пикассо не пустила его детей на похороны

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Подкаст "Куинджи охрип": истории о художниках, которые вы не слышали
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