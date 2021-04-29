Пабло Пикассо: художник, который жил по своим правилам

Герой нового выпуска – художник, о котором можно говорить только в превосходной степени: самый дорогой, самый известный и самый "популярный" среди похитителей. Свою первую серьезную картину – "Пикадор" – Пабло Пикассо написал на деревянной коробке и держал при себе всю жизнь. Всего же он создал несколько тысяч картин, набросков, скульптур и керамических изделий, и 1147 из них числятся украденными.

Как все-таки правильно – Пика́ссо или Пикассо́? Почему в его имени целых 23 слова? Правда ли, что он использовал свои картины вместо дров? И почему его портрет Сталина вызвал скандал? Об этом мы поговорили с заведующей отделом искусства стран Европы и Америки ХIХ-ХХ веков Пушкинского музея Александрой Даниловой и художником и искусствоведом Дарьей Ворониной.