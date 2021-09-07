ТАСС запускает подкаст о терроризме "Переговоров не будет?"

11 сентября 2001 года боевики запрещенной в России "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолета. Два самолета они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет потерпел крушение недалеко от города Шенксвилл, штат Пенсильвания.

Эти теракты стали крупнейшими по числу жертв в истории: тогда погибли почти 3000 человек.