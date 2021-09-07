ТАСС запускает подкаст о терроризме "Переговоров не будет?"

11 сентября 2001 года боевики запрещенной в России "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолета. Два самолета они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет потерпел крушение недалеко от города Шенксвилл, штат Пенсильвания.
Эти теракты стали крупнейшими по числу жертв в истории: тогда погибли почти 3000 человек.
Подкаст "Переговоров не будет?": трейлер
В годовщину трагедии ТАСС запускает подкаст "Переговоров не будет?": ответы на на главные и неудобные вопросы о терроризме. Кем были первые террористы? Почему и зачем люди становятся террористами? Как бороться со страхом перед терактами? И почему управление боевиками - это прибыльный бизнес?
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