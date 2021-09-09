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Подкаст "Переговоров не будет": ответы на главные и неудобные вопросы о терроризме

Что такое терроризм

© AP Photo

От афинских тиранов до народовольцев, от ассасинов до Великой французской революции, от Варфоломеевской ночи до убийства эрцгерцога Франца Фердинанда... Понимание терроризма как явления появилось окончательно только в 1934 году. Но это не значит, что до того момента не было ни терактов, ни террористов.

В первом выпуске подкаста "Переговоров не будет" разбираемся, что такое терроризм, кого можно считать террористами и почему нет единого ответа на эти вопросы.

Подкаст "Переговоров не будет": что такое терроризм

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Подкаст "Переговоров не будет": ответы на главные и неудобные вопросы о терроризме
ТАСС запускает подкаст о терроризме "Переговоров не будет"
ТАСС запускает подкаст о терроризме "Переговоров не будет"
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