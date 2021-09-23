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Подкаст "Переговоров не будет": ответы на главные и неудобные вопросы о терроризме

Как не бояться террористов

© Донат Сорокин/ТАСС

Что отличает террористов от обычных преступников? Мы боимся нападения в темном переулке, боимся, что наш дом перестанет быть нашей крепостью, боимся, что вмешательство посторонних  нарушит привычный уклад жизни. Ровно так же можно бояться и террористов. Но обычный злоумышленник не всегда хочет напугать жертву, у него другие цели. Для террориста страх и его власть – и есть цель. Можно ли с этим бороться? И как научить себя не бояться? Об этом третий выпуск подкаста "Переговоров не будет". Разбираемся вместе с подполковником запаса ФСБ, президентом Союза "Офицеры группы "Альфа" Алексеем Филатовым и заведующим отделом клинической психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергеем Ениколоповым.

Подкаст "Переговоров не будет": как не бояться террористов

Слушайте в любом удобном приложении:

В выпуске использована музыка: Hidden Place by Rafael Krux, Interloper by Kevin MacLeod, Dark Times by Kevin MacLeod, Dark Fog by Kevin MacLeod, Breaking News 3 by Sascha Ende. Licenses: Filmmusic, Incompetech.

Подкаст "Переговоров не будет": ответы на главные и неудобные вопросы о терроризме
Чего добиваются террористы
Чего добиваются террористы
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