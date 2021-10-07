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Подкаст "Переговоров не будет": ответы на главные и неудобные вопросы о терроризме

Откуда у террористов деньги

© AP Photo/Bernat Armangue

Когда речь заходит о террористах, всегда хочется спросить, как так вышло? Или как такое стало возможным? Попытка ответить приводит к вопросу об экономике, но не государства, а конкретного террориста или целой организации.  Если действует одиночка, схема может быть довольно простой.  Но что если за ним кто-то стоит? Тогда и преступные идеи, и средства на их воплощение боевик получает от своих руководителей. 

Как у террористической верхушки появляются средства? Кто и зачем снабжает боевиков? И можно ли посчитать все эти вливания? Разбираемся в пятом выпуске подкаста "Переговоров не будет". Для этого мы поговорили с экспертом Центра изучения современного Афганистана Андреем Серенко, подполковником запаса ФСБ, президентом Союза "Офицеры группы Альфа" Алексеем Филатовым и старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН Константином Труевцевым.

Подкаст "Переговоров не будет": откуда у террористов деньги

Слушайте в любом удобном приложении:

В выпуске использована музыка: Dark Fog by Kevin MacLeod, Sands Of Time by Frank Schröter, Breaking News 3 by Sascha Ende®, Doomsday Clock by Rafael Krux, Terminal by Kevin MacLeod. Licenses: FilmmusicIncompetech 

Подкаст "Переговоров не будет": ответы на главные и неудобные вопросы о терроризме
Как и почему становятся террористами
Как и почему становятся террористами
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