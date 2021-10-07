Откуда у террористов деньги

Когда речь заходит о террористах, всегда хочется спросить, как так вышло? Или как такое стало возможным? Попытка ответить приводит к вопросу об экономике, но не государства, а конкретного террориста или целой организации. Если действует одиночка, схема может быть довольно простой. Но что если за ним кто-то стоит? Тогда и преступные идеи, и средства на их воплощение боевик получает от своих руководителей.

Как у террористической верхушки появляются средства? Кто и зачем снабжает боевиков? И можно ли посчитать все эти вливания? Разбираемся в пятом выпуске подкаста "Переговоров не будет". Для этого мы поговорили с экспертом Центра изучения современного Афганистана Андреем Серенко, подполковником запаса ФСБ, президентом Союза "Офицеры группы Альфа" Алексеем Филатовым и старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН Константином Труевцевым.