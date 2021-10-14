Как бороться с терроризмом

В новом выпуске подкаста "Переговоров не будет" разбираемся, есть ли какой-то однозначный и верный способ борьбы с террористами. Существует ли единый сценарий действий при, например, захвате самолета? Как принимаются решения? И из чего складывается та самая борьба с терроризмом?