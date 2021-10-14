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Подкаст "Переговоров не будет": ответы на главные и неудобные вопросы о терроризме

Как бороться с терроризмом

© AP Photo/Hadi Mizban

В новом выпуске подкаста "Переговоров не будет" разбираемся, есть ли какой-то однозначный и верный способ борьбы с террористами. Существует ли единый сценарий действий при, например, захвате самолета? Как принимаются решения? И из чего складывается та самая борьба с терроризмом?

Подкаст "Переговоров не будет": как бороться с терроризмом

Слушайте в любом удобном приложении:

В выпуске использована музыка: Dark Fog by Kevin MacLeod, Breaking News 3 by Sascha Ende®, Hidden Place by Rafael Krux, Dark Times by Kevin MacLeod (licenses: FilmmusicIncompetech), а также материалы СК РФ.

Подкаст "Переговоров не будет": ответы на главные и неудобные вопросы о терроризме
Откуда у террористов деньги
Откуда у террористов деньги
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