В новом выпуске подкаста "Переговоров не будет" разбираемся, есть ли какой-то однозначный и верный способ борьбы с террористами. Существует ли единый сценарий действий при, например, захвате самолета? Как принимаются решения? И из чего складывается та самая борьба с терроризмом?
Подкаст "Переговоров не будет": как бороться с терроризмом
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В выпуске использована музыка: Dark Fog by Kevin MacLeod, Breaking News 3 by Sascha Ende®, Hidden Place by Rafael Krux, Dark Times by Kevin MacLeod (licenses: Filmmusic, Incompetech), а также материалы СК РФ.