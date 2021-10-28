Как терроризм изменил мир

11 сентября 2001 года журналисты, работавшие в центре Нью-Йорка, своими глазами видели, как самолет протаранил один из небоскребов Всемирного торгового центра. Меньше, чем через 20 минут в прямом эфире еще один захваченный самолет врезался во второй небоскреб. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона, а четвертый упал в поле на юге Пенсильвании. Крупнейшая в истории серия терактов унесла жизни почти трех тысяч человек.

В последнем выпуске подкаста "Переговоров не будет" разбираемся, как один день мог определить повестку международной политики на годы вперед, развязать несколько войн и перевернуть общественное мнение. Для этого мы поговорили с обозревателем и корреспондентом ТАСС в США Андреем Шитовым и адвокатом и бывшим американским полицейским Григорием Красовским.