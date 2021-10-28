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Подкаст "Переговоров не будет": ответы на главные и неудобные вопросы о терроризме

Как терроризм изменил мир

Башни Всемирного торгового центра, 11 сентября 2001 года REUTERS/Steven James Silva HB
Описание
Башни Всемирного торгового центра, 11 сентября 2001 года
© REUTERS/Steven James Silva HB

 

11 сентября 2001 года журналисты, работавшие в центре Нью-Йорка, своими глазами видели, как самолет протаранил один из небоскребов Всемирного торгового центра. Меньше, чем через 20 минут в прямом эфире еще один захваченный самолет врезался во второй небоскреб. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона, а четвертый упал в поле на юге Пенсильвании. Крупнейшая в истории серия терактов унесла жизни почти трех тысяч человек. 

В последнем выпуске подкаста "Переговоров не будет" разбираемся, как один день мог определить повестку международной политики на годы вперед, развязать несколько войн и перевернуть общественное мнение. Для этого мы поговорили с обозревателем и корреспондентом ТАСС в США Андреем Шитовым и адвокатом и бывшим американским полицейским Григорием Красовским.

Подкаст "Переговоров не будет": как терроризм изменил мир

Слушайте в любом удобном приложении:

В выпуске использована музыка: Dark Fog by Kevin MacLeod, Breaking News 3 by Sascha Ende®, Hidden Place by Rafael Krux, Dark Times by Kevin MacLeod (licenses: FilmmusicIncompetech), а также материалы WNYWTV, CNN, Nixonlibrary,  C-SPAN, фильм One Day in September, Records of the White House Communications Agency (George W. Bush Administration) и The National Archives and Records Administration (NARA).

 

 

 

Подкаст "Переговоров не будет": ответы на главные и неудобные вопросы о терроризме
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