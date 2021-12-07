ТАСС представляет подкаст-перформанс "Город грешников"

Подкаст "Город грешников" - это шесть историй по мотивам книг Достоевского. Мы поместили его героев в новые ситуации и дали возможность говорить о себе самостоятельно. Это эксперимент: мы не анализируем произведения, а лишь смотрим на них под другим углом.

Почему судьба Настасьи Филипповны из "Идиота" была предопределена? Как Алексей Иванович из "Игрока" заболел рулеткой — незаметно для себя, но очевидно для окружающих? За что всех Карамазовых можно отдать под суд и чем бы он закончился? Что скрывал Герой "Записок из подполья"? В чем могли бы покаяться на исповеди Ставрогин и его "Бесы"? И, наконец, тварь ли дрожащая или есть все-таки другой вариант?