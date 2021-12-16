Подкаст "Город грешников". "Преступление и наказание": Бесправный

Главный герой второго выпуска подкаста "Город грешников" - Родион Раскольников. Тварь ли он дрожащая или есть все-таки другой вариант? Это история жестокого убийства, подкрепленная философскими рассуждениями высшего толка, а еще в ней есть мрачный Петербург, девушки несчастной судьбы и, конечно, деньги.

В ролях:

Родион Раскольников - Дмитрий Чеботарев

Ведущий - Никита Кологривый

Старуха-процентщица - Елена Старостина

Конферансье - Рамаз Чиаурели

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