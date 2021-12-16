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Аудиоперформанс по мотивам книг Достоевского

Подкаст "Город грешников". "Преступление и наказание": Бесправный

© Василина Баженова/ТАСС

Главный герой второго выпуска подкаста "Город грешников" - Родион Раскольников. Тварь ли он дрожащая или есть все-таки другой вариант? Это история жестокого убийства, подкрепленная философскими рассуждениями высшего толка, а еще в ней есть мрачный Петербург, девушки несчастной судьбы и, конечно, деньги.

В ролях: 

  • Родион Раскольников - Дмитрий Чеботарев
  • Ведущий - Никита Кологривый
  • Старуха-процентщица - Елена Старостина
  • Конферансье - Рамаз Чиаурели

Эксперты:

  • психолог-психоаналитик психологического центра P-PSY Артур Грошев
  • профессор НИУ ВШЭ, литературовед Константин Поливанов 
  • адвокат Андрей Некрасов
  • философ, автор около 100 научных работ о Достоевском Алексей Лесевицкий
Подкаст "Город грешников". "Преступление и наказание": Бесправный

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Аудиоперформанс по мотивам книг Достоевского
Подкаст "Город грешников". "Идиот": Выбор
Подкаст "Город грешников". "Идиот": Выбор
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