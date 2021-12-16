Главный герой второго выпуска подкаста "Город грешников" - Родион Раскольников. Тварь ли он дрожащая или есть все-таки другой вариант? Это история жестокого убийства, подкрепленная философскими рассуждениями высшего толка, а еще в ней есть мрачный Петербург, девушки несчастной судьбы и, конечно, деньги.
В ролях:
- Родион Раскольников - Дмитрий Чеботарев
- Ведущий - Никита Кологривый
- Старуха-процентщица - Елена Старостина
- Конферансье - Рамаз Чиаурели
Эксперты:
- психолог-психоаналитик психологического центра P-PSY Артур Грошев
- профессор НИУ ВШЭ, литературовед Константин Поливанов
- адвокат Андрей Некрасов
- философ, автор около 100 научных работ о Достоевском Алексей Лесевицкий
Подкаст "Город грешников". "Преступление и наказание": Бесправный
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