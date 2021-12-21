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Аудиоперформанс по мотивам книг Достоевского

Подкаст "Город грешников". "Бесы": Исповедь

© Анастасия Зотова/ТАСС

Этот выпуск посвящен Николаю Ставрогину, главному герою романа "Бесы". Убийства, самоубийства, несчастная любовь - он один вобрал в себе всё это. В чем могли бы покаяться перед священником Ставрогин и его бесы? И смог бы он заслужить прощение у своих жертв и самого себя?

В ролях:

  • Николай Ставрогин - Владислав Копп
  • Мария Шатова - Алена Кахута
  • Дарья Шатова - Елизавета Климова
  • Лиза Тушина - Мириам Сехон
  • Марья Лебядкина - Елена Старостина
  • Конферансье - Рамаз Чиаурели
Подкаст "Город грешников". "Бесы": Исповедь

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Аудиоперформанс по мотивам книг Достоевского
Подкаст "Город грешников". "Преступление и наказание": Бесправный
Подкаст "Город грешников". "Преступление и наказание": Бесправный
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