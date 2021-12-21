Этот выпуск посвящен Николаю Ставрогину, главному герою романа "Бесы". Убийства, самоубийства, несчастная любовь - он один вобрал в себе всё это. В чем могли бы покаяться перед священником Ставрогин и его бесы? И смог бы он заслужить прощение у своих жертв и самого себя?
В ролях:
- Николай Ставрогин - Владислав Копп
- Мария Шатова - Алена Кахута
- Дарья Шатова - Елизавета Климова
- Лиза Тушина - Мириам Сехон
- Марья Лебядкина - Елена Старостина
- Конферансье - Рамаз Чиаурели
Подкаст "Город грешников". "Бесы": Исповедь
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