Подкаст "Город грешников". "Бесы": Исповедь

Этот выпуск посвящен Николаю Ставрогину, главному герою романа "Бесы". Убийства, самоубийства, несчастная любовь - он один вобрал в себе всё это. В чем могли бы покаяться перед священником Ставрогин и его бесы? И смог бы он заслужить прощение у своих жертв и самого себя?

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