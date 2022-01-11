Подкаст "Город грешников". "Записки из подполья": Эксперимент

Когда в последний раз вы были в психиатрической клинике? Не были? Что ж, проходите, устраивайтесь. Специалисты «Города грешников» пытаются вылечить нашего Героя: он утверждает, что на дворе 19-й век, а его врач - что 21-й. Герой расскажет нам о своих «Записках из подполья» и о жестоких убийствах, которых, по его версии, вовсе не было. Где же правда? И что он скрывает?

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