{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Аудиоперформанс по мотивам книг Достоевского

Подкаст "Город грешников". "Записки из подполья": Эксперимент

© Василина Баженова/ТАСС

Когда в последний раз вы были в психиатрической клинике? Не были? Что ж, проходите, устраивайтесь. Специалисты «Города грешников» пытаются вылечить нашего Героя: он утверждает, что на дворе 19-й век, а его врач - что 21-й. Герой расскажет нам о своих «Записках из подполья» и о жестоких убийствах, которых, по его версии, вовсе не было. Где же правда? И что он скрывает?

В ролях:

  • Герой - Даниил Спиваковский
  • Врач Елизавета - Алена Кахута
  • Главный врач - Олег Булгак
  • Конферансье - Рамаз Чиаурели
Подкаст "Город грешников". "Записки из подполья": Эксперимент

Слушайте в любом удобном приложении:

Аудиоперформанс по мотивам книг Достоевского
Подкаст "Город грешников". "Братья Карамазовы": Суд
Подкаст "Город грешников". "Братья Карамазовы": Суд
Читать полностью