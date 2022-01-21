Подкаст "Город грешников". "Игрок": Зеро

В последнем выпуске "Города грешников" отправляемся в опасное путешествие: нас ждет немецкий курортный город Рулетенбург. Компанию нам составят мистер Астлей, Алексей Иванович и Рулетка - его губительная страсть. А также роковая любовь, богатство зарубежных курортов, пропасть долговой тюрьмы - и, конечно, деньги. Всё это в эпизоде "Зеро" по мотивам романа Достоевского "Игрок".

В ролях:

Алексей Иванович - Дмитрий Чеботарев

Рулетка - Лиза Климова

Астлей - Олег Булгак

Конферансье - Рамаз Чиаурели

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