В последнем выпуске "Города грешников" отправляемся в опасное путешествие: нас ждет немецкий курортный город Рулетенбург. Компанию нам составят мистер Астлей, Алексей Иванович и Рулетка - его губительная страсть. А также роковая любовь, богатство зарубежных курортов, пропасть долговой тюрьмы - и, конечно, деньги. Всё это в эпизоде "Зеро" по мотивам романа Достоевского "Игрок".
В ролях:
- Алексей Иванович - Дмитрий Чеботарев
- Рулетка - Лиза Климова
- Астлей - Олег Булгак
- Конферансье - Рамаз Чиаурели
Эксперты:
- Писатель, историк, основатель и президент Фонда Достоевского Игорь Волгин
- Психолог, соучредитель центра "Не терпи" Татьяна Орлова
- Психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс
Подкаст "Город грешников". "Игрок": Зеро
Слушайте в любом удобном приложении: