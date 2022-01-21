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Аудиоперформанс по мотивам книг Достоевского

Подкаст "Город грешников". "Игрок": Зеро

© Василина Баженова/ТАСС

В последнем выпуске "Города грешников" отправляемся в опасное путешествие: нас ждет немецкий курортный город Рулетенбург. Компанию нам составят мистер Астлей, Алексей Иванович и Рулетка - его губительная страсть. А также роковая любовь, богатство зарубежных курортов, пропасть долговой тюрьмы - и, конечно, деньги. Всё это в эпизоде "Зеро" по мотивам романа Достоевского "Игрок".

В ролях: 

  • Алексей Иванович - Дмитрий Чеботарев
  • Рулетка - Лиза Климова
  • Астлей - Олег Булгак
  • Конферансье - Рамаз Чиаурели

Эксперты: 

  • Писатель, историк, основатель и президент Фонда Достоевского Игорь Волгин
  • Психолог, соучредитель центра "Не терпи" Татьяна Орлова
  • Психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс
Подкаст "Город грешников". "Игрок": Зеро

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Аудиоперформанс по мотивам книг Достоевского
Подкаст "Город грешников". "Записки из подполья": Эксперимент
Подкаст "Город грешников". "Записки из подполья": Эксперимент
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